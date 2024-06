Palpite Athletico-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 16/6/24

Um dos duelos de maior destaque na nona rodada do Brasileirão é o embate de rubro-negros na Ligga Arena em Curitiba.

Separados por apenas um ponto, o Furacão e o líder Fla querem dar continuidade aos seus bons momentos na Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Flamengo ou empate 1.50 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.83 na Betano Total de gols no primeiro tempo Pelo menos um 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fla virou a chavinha nas últimas semanas

Pode ser difícil de imaginar após a sequência de bons resultados, mas Tite chegou a estar bastante pressionado no comando do Fla nesta temporada.

Contudo, desde aquela surpreendente derrota para o Palestino, o Fla acumula seis vitórias consecutivas por três competições diferentes.

Este bom momento garantiu o Fla nas oitavas de final da Libertadores após ver sua classificação ameaçada e também o levou a ponta do Brasileirão, lugar que chegou a ser ocupado pelo Furacão anteriormente na competição.

Palpite 1 - Athletico-PR x Flamengo - Vitória do Flamengo ou empate: 1.50 na Betano.

Dois ataques bem produtivos em campo

A equipe rubro-negra marcou nada mais nada menos do que onze gols nos seus três jogos mais recentes.

Com 15 gols em oito partidas, o Fla possui o ataque mais prolífico da Série A liderado por Pedro e cia.

Os números do Furacão podem não ser tão expressivos, mas a equipe paranaense deu uma resposta ao momento negativo, marcando três no triunfo diante do Criciúma em sua última partida.

Palpite 2 - Athletico-PR x Flamengo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.83 na Betano.

Produção constante e desde o início

Não é surpresa que um time com bons números ofensivos venha a fazer o seu impacto ser sentido cedo nas partidas.

Em cinco jogos nesse período de seis vitórias consecutivas, o Fla construiu um placar a seu favor na etapa inicial, chegando a marcar três no primeiro tempo da sua goleada contra o Vasco por 6-1 na rodada retrasada.

A equipe mandante deste duelo, o Athletico-PR, marcou pelo menos um gol na etapa inicial de três dos seus quatro jogos em casa no Brasileirão.

Palpite 3 - Athletico-PR x Flamengo - Pelo menos um gol no primeiro tempo: 1.50 na Betano.