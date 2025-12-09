Palpite Atalanta x Chelsea - Champions League - 09/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que a Atalanta recupere seu pique resiliente e evite a derrota para o Chelsea.

Dicas de apostas para Atalanta x Chelsea:

Dupla chance: Atalanta/empate, com odds de 1.78 na Betano;

BTTS: não, com odds de 2.42 na Betano;

Artilheiro a qualquer momento: Gianluca Scamacca, com odds de 3.15 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar : Atalanta 1-1 Chelsea;

Atualmente em 10º na Champions League, a Atalanta tem uma forte chance de garantir uma posição entre os oito primeiros na fase de grupos. Com apenas três rodadas restantes, uma vitória contra o Chelsea seria o resultado ideal para este confronto de terça-feira.

No entanto, a preparação para esta partida não saiu como esperado, já que sofreram uma derrota por 3-1 para o Hellas Verona no sábado. Raffaele Palladino tem sido, em grande parte, bem-sucedido desde que substituiu Ivan Juric como treinador.

O italiano já comandou cinco jogos, registrando três vitórias e duas derrotas. O clube se separou de Juric porque tiveram muitos empates sob sua liderança.

No entanto, Palladino melhorou a forma de La Dea, o que tornará este um jogo difícil para o Chelsea. Os Blues eram considerados candidatos ao título da Premier League há apenas uma semana.

No entanto, não conseguiram garantir uma posição entre os quatro primeiros, sofrendo alguns resultados ruins em poucos dias.

Há boas notícias para Enzo Maresca, pois sua estrela, Cole Palmer, retornou à ação nos últimos dois jogos. O inglês será crucial para o restante da temporada, desde que se mantenha saudável.

Este jogo marca o 100º jogo fora de casa do Chelsea em competições europeias, então eles esperam consolidar sua posição em sétimo lugar. Se os Blues conseguirem vencer em Bérgamo, melhorarão muito suas chances de evitar uma rodada extra de eliminatórias.

Escalações esperadas para Atalanta x Chelsea

Escalação esperada do Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Scamacca, Lookman;

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro.

Os anfitriões estão vindo com tudo

Os anfitriões devem estar satisfeitos por voltar à New Balance Arena, onde não perderam um jogo nesta competição nesta temporada. A vitória anterior por 3-0 contra o Eintracht Frankfurt os colocou em uma sequência de três vitórias consecutivas.

Essa vitória ampliou sua invencibilidade nesta competição para quatro jogos. Eles venceram três dessas partidas, enquanto uma terminou em empate.

Seu histórico contra equipes inglesas é fraco, com apenas uma vitória nas últimas sete tentativas nesta competição. Como este é o primeiro confronto direto, é uma chance para ambos os lados garantirem a primeira vitória.

O Chelsea enfrenta um desafio devido ao seu fraco desempenho em jogos fora de casa. O recente empate sem gols com o Bournemouth significa que eles não conseguiram vencer três jogos consecutivos.

Eles também estão sem vitórias em suas quatro partidas anteriores fora de casa na Champions League, já que perderam três delas.

Os donos da casa estão em uma boa posição para registrar sua primeira vitória competitiva sobre os Blues. No entanto, provavelmente empatarão se não conseguirem a vitória.

Dica de aposta 1 para Atalanta x Chelsea: Dupla chance: Atalanta/empate, com odds de 1.78 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atalanta x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O ataque do Chelsea enfrenta um desafio difícil

O Chelsea está enfrentando dificuldades em jogos fora de casa. Eles não conseguiram marcar no fim de semana, mesmo com Palmer no 11 inicial, e marcaram apenas três gols em suas duas partidas fora de casa nesta competição.

Além disso, eles estão enfrentando um time que prioriza ser defensivamente sólido. A Atalanta manteve o gol sem sofrer gols em suas três vitórias consecutivas, uma base que Palladino está construindo.

Eles também mantiveram o gol sem sofrer gols em seu último jogo em casa na Champions League, que terminou em um empate sem gols contra o Slavia Praga.

Isso significa que a Atalanta não sofreu um gol nesta competição por três jogos consecutivos, independentemente do local. Vale também notar que apenas dois dos últimos oito jogos competitivos de La Dea viram ambas as equipes marcarem.

Dica de aposta 2 para Atalanta x Chelsea: BTTS: não, com odds de 2.42 na Betano.

Scamacca continua sendo uma grande ameaça

Embora Gianluca Scamacca ainda não tenha marcado na Champions League, ele é a principal ameaça de gol da Atalanta. O atacante italiano está em ótima forma, tendo registrado um gol e uma assistência em seus últimos dois jogos.

Scamacca conseguiu uma assistência na última vez em que jogou nesta competição contra o Frankfurt, mas estará ansioso para balançar as redes aqui.

Considerando que ele é o artilheiro do clube na Serie A nesta temporada, é provável que cause problemas para a linha de defesa dos Blues.