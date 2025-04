Palpite Arsenal x PSG - Champions League - 29/04/2025

Nosso especialista aposta na vitória do Arsenal, com os Gunners saindo na frente no placar.

Veja as melhores apostas para Arsenal x PSG

Mercado Palpite Odds na Novibet Arsenal para vencer Arsenal 2.15 Primeiro a marcar Arsenal 1.73 Total de gols acima de 2.5 Mais de 2.5 gols 1.92

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 28/04, às 11h40 am.

Nossa Análise das equipes

O Arsenal passou facilmente pelo Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA, vencendo por 5-1 no total, incluindo uma vitória de 3-0 em casa. Desde então, os Gunners se classificaram para as semifinais e dominaram o Ipswich ao marcar quatro vezes. Empataram o último jogo no Emirates por 2-2 contra o Crystal Palace.

Enquanto isso, o PSG venceu confortavelmente a Ligue 1 e atualmente ostenta uma vantagem de 23 pontos na liderança. No entanto, o Nice acabou com a sequência invicta de Luis Enrique na liga com uma vitória de 3-1 no último jogo. Os parisienses passaram sufoco para vencer o Aston Villa por 5-4 no total nas quartas de final da UCL.

Escalações Prováveis para Arsenal vs PSG

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Martinelli, Trossard, Saka.

Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Martinelli, Trossard, Saka. Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Arsenal para levar o jogo de ida

Quando essas equipes se enfrentaram anteriormente nesta temporada na Liga dos Campeões, o Arsenal saiu com uma vitória por 2-0 no Emirates. O time de Mikel Arteta está atualmente em uma sequência de 12 jogos sem perder, com duas grandes vitórias sobre o Real Madrid. Eles perderam apenas uma vez na fase de grupos da UCL.

Por outro lado, a sequência invicta do PSG na Ligue 1 terminou recentemente, e eles perderam dois dos últimos quatro jogos em todas as competições. A equipe de Enrique também perdeu por 3-2 para o Aston Villa na última vez que visitaram a Inglaterra. O PSG nunca venceu o Arsenal nas seis vezes que se enfrentaram.

Os Gunners estão invictos em casa na Liga dos Campeões, tendo vencido todos os quatro jogos da fase de grupos.

Palpite 1 - Arsenal para vencer com odds de 2.15 na Novibet

Arsenal pode abrir o placar

Os Gunners vão querer começar rápido aqui. Seu recorde europeu no Emirates nesta temporada tem sido exemplar. Venceram cinco e empataram um com um placar combinado de 14-2.

O Arsenal marcou o gol de abertura em cada um dos últimos nove jogos em todas as competições. A equipe de Arteta marcou primeiro em 34 ocasiões diferentes em todas as competições nesta temporada.

Os Gunners foram os primeiros a marcar quando jogaram contra o PSG em outubro, e marcaram primeiro em nove dos 12 jogos da Liga dos Campeões nesta temporada. No último jogo do PSG contra o Nice, onde perderam por 1-3, sofreram o primeiro gol. Eles também sofreram primeiro em dois dos últimos quatro jogos da Liga dos Campeões. Além disso, o PSG sofreu primeiro em seis partidas da UCL.

Palpite 2 - Arsenal para marcar primeiro com odds de 1.73 na Novibet

Muitos Gols no Emirates

Até agora, nesta temporada da Liga dos Campeões, o Arsenal tem a segunda maior média de gols marcados por partida, com 2.5. Apenas atrás do Barcelona e à frente do PSG, com 2.1.

Apesar de tudo isso, os bookmakers estão esperando um jogo relativamente com poucos gols. A linha de gols está bem abaixo de 2.5, mas os dados discordam. Mais de 2.5 gols foram marcados em cada um dos últimos oito jogos da Liga dos Campeões do Arsenal.

Semelhante aos seus oponentes, mais de 2.5 gols foram marcados em quatro dos últimos cinco jogos do PSG. Os dois confrontos de quartas de final contra o Aston Villa tiveram um total combinado de nove gols de um xG de 6.43.

Ambas as equipes marcaram exatamente 30 gols na Liga dos Campeões nesta temporada. Isso tudo significa que podemos esperar um festival de gols no meio da semana, com odds interessantes.

Palpite 3 - Mais de 2.5 gols com odds de 1.92 na Novibet

