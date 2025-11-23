Palpite Arsenal x Tottenham - Premier League - 23/11/2025

O Arsenal buscará ampliar sua liderança no topo da Premier League, enquanto o Spurs sabe que uma vitória os deixaria a cinco pontos do Arsenal.

Dicas de apostas para Arsenal x Tottenham:

Arsenal - Arsenal (Intervalo – Tempo Integral) com odds de 2.05 na Betano

Ambas as Equipes Marcam (Sim) com odds de 2.05 na Betano

Declan Rice para Marcar ou Assistir com odds de 2.92 na Betano

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-1 Tottenham

Palpite de artilheiros: Arsenal: Saka, Rice - Tottenham: Johnson

O primeiro clássico do norte de Londres da temporada 2025/26 da Premier League está quase aqui. O Arsenal recebe o Tottenham na tarde de domingo, com os Gunners visando manter sua vantagem de quatro pontos sobre o Manchester City.

Os primeiros 11 jogos de liga dos Gunners foram quase perfeitos. Eles registraram uma taxa de vitória de 73%, marcando quase dois gols por jogo e sofrendo menos de 0,5 gols por jogo.

É a melhor diferença de gols da divisão, junto com o segundo colocado Manchester City.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, enfrenta problemas de seleção antes deste confronto com o Spurs. No terço final, há preocupações em relação à condição física de Viktor Gyökeres.

Enquanto isso, Kai Havertz não jogará devido a lesão. Martin Ødegaard está se esforçando para voltar, enquanto Noni Madueke e Gabriel Martinelli são improváveis de jogar.

Apesar da quinta posição do Tottenham na tabela, é provável que alguns torcedores ainda não tenham abraçado totalmente o novo técnico, Thomas Frank.

Até agora, o maior problema de Frank tem sido o desempenho do Spurs em casa, já que eles perderam 50% dos jogos em casa nesta temporada.

Isso dificultou para o treinador dinamarquês construir um relacionamento com os torcedores locais.

No entanto, o Tottenham tem estado em ótima forma fora de casa, vencendo 80% dos jogos fora e permanecendo invicto. Eles também mantiveram o gol sem sofrer em 60% das partidas fora de casa.

Lesões são uma preocupação importante tanto para Frank quanto para Arteta. Jogadores como Solanke, Kolo Muani, Gray, Drăgușin, Bissouma e Kulusevski estão fora.

Enquanto isso, Lucas Bergvall e Pape Matar Sarr são improváveis de estarem aptos para o jogo de domingo.

Escalações esperadas para Arsenal x Tottenham

Escalação esperada do Arsenal: Raya; Timber, Calafiori, Saliba, Mosquera, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Eze, Merino

Escalação esperada do Tottenham: Vicario; Porro, Spence, Romero, van de Ven, Palhinha, Bentancur, Simons, Johnson, Kudus, Richarlison

Gunners lideram no intervalo

Quase 70% dos gols que o Tottenham sofreu fora de casa nesta temporada ocorreram no primeiro tempo. O Arsenal também marcou primeiro em cinco dos últimos sete clássicos do norte de Londres.

Apesar disso, os mercados de apostas indicaram uma probabilidade de apenas 48,78% de que o Arsenal liderasse no intervalo e mantivesse essa liderança para vencer o jogo.

O desempenho fora de casa do Tottenham tem sido muito melhor do que seus resultados no Estádio Tottenham Hotspur.

Eles têm uma média de 2,60 pontos por jogo fora de casa, que é a mesma média de pontos do Arsenal em casa. No entanto, o Spurs venceu no Emirates Stadium apenas uma vez na liga e não se espera que impeçam os Gunners neste jogo.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Tottenham: Arsenal - Arsenal (Intervalo – Tempo Integral) com odds de 2.05 na Betano

Valor nos gols marcados em ambos os lados

Descrever a defesa do Arsenal como impenetrável é provavelmente um eufemismo, especialmente em casa. Eles sofreram apenas 0,20 gols por jogo em casa nesta temporada, o que está significativamente abaixo da média da liga de 1,10.

Além disso, o Tottenham sofreu apenas 0,60 gols por jogo fora de casa, confortavelmente abaixo da média da liga de 1,64.

No entanto, ambas as equipes têm uma média de 2,40 gols marcados por jogo. Isso mostra que eles têm uma forte capacidade ofensiva.

Ambas as Equipes Marcam (Sim) está atualmente com uma probabilidade de 50%, mas é provável que haja mais do que uma chance de cara ou coroa de que ambos os lados marquem pelo menos uma vez.

Especialmente porque ambas as equipes marcaram mais de dois gols por jogo em casa ou fora, em média. É a jogada de valor deste trio de palpite Arsenal x Tottenham.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Tottenham: Ambas as equipes marcam (Sim) com odds de 2.05 na Betano

Apostando em Rice para entrar na folha de gols ou assistir

Declan Rice tem sido um jogador crucial para o Arsenal nas últimas duas temporadas. O ex-ídolo do West Ham agora está começando a contribuir também no ataque. Ele registrou quatro contribuições para gols em 11 aparições na Premier League nesta temporada.

Isso equivale a uma taxa de acerto de 36,30% para marcar ou assistir a qualquer jogo até agora em 2025/26. No entanto, os mercados de apostas sugerem que Rice tem apenas uma chance de 32,26% de fazer uma contribuição para o gol neste clássico do Norte de Londres.

Com a equipe de Mikel Arteta provavelmente tendo menos atacantes, Rice deve se esforçar para assumir o controle do jogo de domingo.

Ele provavelmente fará isso com uma contribuição para gol de qualquer tipo contra seus rivais do norte de Londres.