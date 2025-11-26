Palpite Arsenal x Bayern de Munique - Champions League - 26/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que o Arsenal continue seu excelente início de campanha e, finalmente, leve a melhor sobre seus rivais alemães.

Dicas de apostas para Arsenal x Bayern de Munique:

BTTS: sim, com odds de 1.57 na Betano;

1x2: Arsenal, com odds de 2.35 na Betano;

Artilheiro a qualquer momento: Harry Kane, com odds de 2.55 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-1 Bayern de Munique;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Bukayo Saka, Mikel Merino; Bayern de Munique - Harry Kane.

Há um verdadeiro senso de otimismo em torno do Arsenal no momento. Os Gunners estão no topo da Premier League, com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Chelsea. Eles também estão em segundo na Champions League, empatados em pontos com o líder Bayern de Munique.

Os comandados de Mikel Arteta entram nesse confronto após uma vitória de peso por 4-1 sobre o Tottenham no Derby do Norte de Londres.

Foi uma vitória convincente que reforçou suas credenciais como potenciais campeões domésticos nesta temporada.

No entanto, os fãs do Arsenal estão ansiosos para finalmente deixar para trás seus problemas na Champions League, conquistando seu primeiro título.

A boa notícia é que eles estão de volta ao solo doméstico quando receberem o Bayern de Munique na tarde de quarta-feira.

Tendo sofrido nas mãos dos campeões alemães antes, certamente haverá um toque de vingança no ar do Norte de Londres. Com a liderança em jogo — pelo menos, por enquanto — as apostas não poderiam ser mais altas.

Die Roten espelham o recorde do Arsenal nesta competição, tendo vencido todos os quatro jogos. No entanto, os campeões alemães têm uma leve vantagem com três gols a mais marcados.

Os comandados de Vincent Kompany também estão prosperando domesticamente. Eles acabaram de marcar seis gols contra o Freiburg no fim de semana para manter uma liderança de seis pontos no topo da Bundesliga.

No entanto, enfrentar o Arsenal em Londres será um verdadeiro teste para os visitantes.

Escalações esperadas para Arsenal x Bayern de Munique

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Eze, Rice, Madueke, Merino, Martinelli;

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Karl, Olise, Jackson, Kane.

O Bayern irá perfurar a defesa dos Gunners

O Bayern possui um ataque temível. Eles são os artilheiros conjuntos da Champions League com 14 gols. Os alemães marcaram 17 gols em suas últimas cinco partidas.

Os Gunners são igualmente eficientes na frente do gol, com 11 gols nesta competição. Seus últimos cinco jogos resultaram em 13 gols, o que indica quão próximas essas equipes estão no terço final.

O time da casa, no entanto, ainda não sofreu um único gol em quatro rodadas.

Mesmo sem Luis Díaz, a qualidade do Bayern no ataque deve permitir que eles perfurem a defesa da casa. Além disso, a ausência de Gabriel Magalhães impactará os anfitriões na defesa, deixando a porta aberta para os Reds.

Ambos os lados têm uma média de 3,42 gols por jogo na fase de grupos da Champions League até agora.

Com isso em mente, ambos os lados podem encontrar a rede na quarta-feira.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Bayern de Munique: BTTS: sim, com odds de 1.57 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Bayern de Munique nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Arsenal é uma promessa diferente

O Arsenal não teve muito sucesso contra o Bayern recentemente. Eles não conseguiram vencer nenhum dos últimos cinco confrontos diretos na Champions League.

Os visitantes venceram três jogos seguidos por um placar de 5-1, o que ficará na memória dos fãs da casa.

Desta vez, há um forte senso de vingança em torno deste confronto. Eles têm um elenco que agora é capaz de machucar os melhores times do continente.

Os Gunners derrotaram o Real Madrid tanto em casa quanto fora na temporada passada. Isso mostra o quão longe eles chegaram.

O Bayern ainda não perdeu uma partida nesta temporada. Sua derrota anterior foi nas mãos do PSG no Mundial de Clubes em julho.

Eles serão difíceis de superar e podem até causar mais danos ao Arsenal.

No entanto, este time de Arteta é uma promessa completamente diferente do que os visitantes enfrentaram no início do ano passado e em temporadas passadas.

Como resultado, uma vitória apertada para os anfitriões parece ser o resultado mais provável.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Bayern de Munique: 1x2: Arsenal, com odds de 2.35 na Betano.

Kane marcará novamente

Embora Harry Kane tenha apoiado o Arsenal quando criança, ele se tornou o vilão favorito para os fãs do clube. Sua reputação decorre em grande parte de seu impressionante histórico contra a metade vermelha do Norte de Londres enquanto jogava pelo Spurs.

Kane é o segundo colocado nas tabelas de artilheiros desta competição com cinco gols, logo atrás de Victor Osimhen. No entanto, ele marcou oito gols em seus últimos 10 jogos tanto pelo clube quanto pelo país. Além disso, ele consistentemente tem sucesso contra a defesa do Arsenal.

Kane marcou 15 gols em 21 aparições contra os Gunners. Ele só marcou mais contra um clube da Premier League — o Everton. Seu retorno ao Emirates Stadium provavelmente será um sucesso pessoal. Também oferecerá alguma alegria aos fãs do Spurs após a pesada derrota no último fim de semana.