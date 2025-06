Palpite Argentina x Colômbia - Eliminatórias - 10/06/2025

Argentina já campeã busca mais uma vitória, enquanto Colômbia precisa pontuar para se garantir no Mundial.

Argentina sobra nestas Eliminatórias e já garantiu a maior pontuação geral com três jogos de antecedência para o fim da competição. A Colômbia, em contrapartida, precisa pontuar para garantir uma vaga no próximo Mundial. As seleções se enfrentam nesta terça-feira, no Estádio Monumental, às 21h. O confronto é válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Confia algumas dicas de apostas, mercados e análises para Argentina x Colômbia.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Argentina 1.72 Argentina Chutes ao Gol Mais 4,5 1.64 Ambas Marcam NÃO 1.75

Odds atualizadas em 06/06, às 14h40.

Atual momento das seleções

A seleção argentina venceu mais uma e conquistou o título simbólico de "campeã" das Eliminatórias Sul-Americanas com três rodadas de antecedência. Na última quinta-feira (05), a Albiceleste enfrentou o Chile no Estádio Nacional e assegurou o resultado logo no primeiro tempo, aos 16 minutos, com gol do atacante Julián Álvarez em um contra-ataque rápido e letal. Com esse resultado, a equipe soma 34 pontos e não pode mais ser alcançada na pontuação geral, deixando o Chile, lanterna, em situação ainda mais complicada.

A Colômbia não vem apresentando resultados animadores, sem vencer há quatro jogos; a seleção de James Rodríguez perdeu três e empatou uma das últimas quatro partidas. Mesmo assim, no momento, figura entre os classificados para a Copa do Mundo de 2026, na sexta posição, com cinco pontos a mais que a Venezuela, que está na zona de repescagem.

Vitória argentina em Buenos Aires

Com um desempenho excepcional durante as Eliminatórias, a equipe argentina garantiu 11 triunfos em 15 partidas, contando com um empate e três derrotas. Uma das derrotas ocorreu justamente contra o rival desta terça-feira, onde a Colômbia venceu a Argentina por 2x1, na oitava rodada, em setembro de 2024, em um confronto realizado em Barranquilla.

Agora, jogando em seus domínios, a seleção de Messi espera obter um resultado diferente. Após uma sequência de quatro vitórias, o time liderado por Lionel Scaloni entra em campo com alta confiança para mais este desafio. Além disso, a qualidade técnica da Albiceleste conta como mais um fator positivo nesta partida, onde é prevista uma vitória no Monumental.

Palpite 1 - Vitória da Argentina com odd 1.72 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Argentina x Colômbia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Finalizações da Argentina

Os argentinos apresentam bons números de finalizações durante estas Eliminatórias, com uma média de 4,6 chutes ao gol a cada partida. Nos últimos cinco jogos, registraram um total de 19 chutes certeiros, sendo sete apenas contra o Brasil, na 14ª rodada, e quatro desses chutes resultaram em gols.

A defesa colombiana, por sua vez, levou um total de 14 gols ao longo das Eliminatórias, com oito deles ocorrendo nos últimos cinco jogos, além de permitir que os adversários realizassem 21 finalizações em direção ao gol.

Considerando os erros defensivos da Colômbia, o ataque da Argentina, que tem uma média de 1,8 gols por jogo e já balançou as redes 27 vezes até o momento, poderá encontrar facilidade para chegar à área e finalizar pelo menos cinco vezes.

Palpite 2 - Argentina Mais 4,5 Chutes ao Gol com odd 1.65 na bet365

Ambas marcam (NÃO)

Com uma das defesas mais sólidas do torneio, a Argentina permitiu apenas oito gols em 15 partidas, ficando atrás apenas do Equador, que teve cinco gols sofridos, como a defesa menos vulnerável até o momento.

Nos últimos quatro jogos, a equipe viu sua defesa ser comprometida apenas uma vez, contra o Brasil, enquanto nos outros três duelos, obteve vitórias sem levar gols. Esse mesmo padrão se manteve em dez partidas, e somente em cinco ocasiões a defesa argentina foi vazada. À vista disso, a tendência é que a Argentina consiga mais uma partida sem sofrer gols.

Palpite 3 - Ambas Marcam(NÃO) com odd 1.75 na bet365