Palpite América de Cali x Bahia - Sul-Americana - 22/07/2025

Sem nenhuma vantagem no placar agregado, América de Cali e Bahia decidem a vaga para as Oitavas de Final na segunda partida do confronto pela Copa Sul-Americana.

As equipes se reencontram nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Quem vencer, segue vivo na competição. Confira alguns palpites, dicas de mercados e análises para América de Cali x Bahia. Mercado Palpite Odds na Betboom Para se Classificar Bahia 1.87 Total de Gols Menos 2,5 1.74 Total de Escanteios Menos 9,5 1.68 Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 18/07, às 15h32. Veja como se cadastrar com o código promocional Betboom

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil Como foi o primeiro confronto entre as equipes No primeiro encontro entre Bahia e América de Cali, realizado na Arena Fonte Nova, o treinador Rogério Ceni escalou o time misto para a primeira partida do mata-mata da Sul-Americana. Mesmo com o time titular poupado, o time da casa conseguiu controlar bem a partida e manteve superioridade na posse de bola, porém a equipe colombiana estava bem organizada defensivamente, o que dificultou as oportunidades de gol para os brasileiros, resultando em um empate sem gols. Assim, a definição da vaga ficou para o segundo jogo, que ocorrerá no estádio do América de Cali. Para o Bahia se classificar Sem vencer há quatro jogos, o América de Cali não tem causado grande preocupação, mesmo quando atua em casa. Nesses quatro últimos confrontos como mandante, o time conseguiu apenas um triunfo, no 2x1 contra o Junior Barranquilla, no Campeonato Colombiano. No que diz respeito à fase de grupos da Sul-Americana, a equipe teve um desempenho modesto, obtendo só uma vitória ao derrotar o Racing por 3x1 na primeira partida. Desde esse jogo, foram cinco empates, o que, ao final da etapa de grupos, juntando-se aos três pontos do único triunfo, garantiu ao time oito pontos e a segunda colocação no grupo. Na Libertadores, o desempenho do Esquadrão também foi mais discreto, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Entretanto, a equipe tem mostrado um progresso significativo nos últimos confrontos, mantendo-se invicta há cinco partidas e ocupando um lugar entre os quatro primeiros no Campeonato Brasileiro. Para este confronto eliminatório, acreditamos que o Bahia tem a possibilidade de avançar para a próxima fase da segunda principal competição da América do Sul. Portanto, nossa sugestão de aposta é a favor da qualificação do time brasileiro. Palpite 1 - Para o Bahia de Qualificar com Odd 1.87 na Betboom. Veja odds para resultado da partida Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre América de Cali x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2. Previsão de poucos gols na decisão Assim como no primeiro confronto, é provável que neste segundo jogo haja uma continuidade na ocorrência de poucos gols. É esperado que o América de Cali busque manter sua defesa firme, no entanto, será necessário que ataque mais se quiser alcançar um resultado positivo. O Bahia, por sua vez, jogando fora de seus domínios, deve adotar uma estratégia mais defensiva, mas também aproveitar as oportunidades para atacar. Na Libertadores, o Tricolor apresentou números baixos em seu setor ofensivo, contabilizando apenas cinco gols, enquanto sua defesa foi superada em sete ocasiões. Embora nas competições nacionais os números de gols da equipe sejam significativamente melhores, nos torneios continentais essa quantidade tende a ser mais restrita. Da mesma forma, o América de Cali possui estatísticas limitadas em relação aos gols anotados na Sul-Americana, com uma média de apenas 0,9 gol por partida. Portanto, a aposta em menos de três gols pode ter boas chances de sucesso. Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.74 na BetBoom. Total de escanteios Com a expectativa de um jogo mais fechado e com poucos gols, é razoável deduzir que o número de escanteios também deve ser baixo. Observando o último confronto entre os times, o total de escanteios realizados na partida não passou de quatro, todos executados pelo Bahia. Assim, levando em conta o histórico recente entre as equipes e presumindo que a partida será mais equilibrada, é provável que haja menos de 9,5 cobranças de escanteios durante o jogo. Palpite 3 - Menos 9,5 Escanteios com Odd 1.68 na Betboom.