Palpite Alianza Lima x São Paulo - Copa Libertadores - 06/05/2025

São Paulo aposta em boa fase e retrospecto positivo fora, enquanto Alianza Lima enfrenta pressão por resultado.

Alianza Lima e São Paulo se enfrentam novamente na Libertadores, dessa vez no Estádio Alejandro Villanueva, no Peru, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos, que começa às 19h.

Confira os melhores palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Alianza Lima x São Paulo.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final São Paulo 2.37 Ambas Marcam SIM 2.05 Cartões Alianza Lima Mais 2,5 1.74

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 05/05, às 16h26.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Momento das equipes

Líder do Grupo D, o São Paulo segue invicto e vive um bom momento na Libertadores. Em três rodadas disputadas, foram duas vitórias e um empate. Agora, o clube vai em busca de mais um resultado positivo para encaminhar sua classificação às oitavas de final.

Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe ficou no 0x0 contra o Fortaleza na última sexta-feira e ocupa a 10ª colocação na tabela. Com mais essa igualdade no placar, já são seis empates e somente uma vitória.

Já o Alianza Lima não vive um momento tão confortável quanto o de seu adversário desta terça-feira. Fora da zona de classificação para a próxima fase, o time peruano é o terceiro colocado do grupo com quatro pontos. No seu compromisso recente, perdeu em casa por 1x0 diante do Cienciano, no Campeonato Peruano, competição na qual é o quinto colocado com 19 pontos.

Prováveis escalações

Alianza Lima : Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira e Eryc Castillo; Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo e Paolo Guerrero. Técnico : Néstor Gorosito.

: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira e Eryc Castillo; Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo e Paolo Guerrero. : Néstor Gorosito. São Paulo: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Lucas; Lucas Ferreira (Matheus Alves), André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía.

São Paulo pode vencer mais uma fora de casa

O único empate do São Paulo até o momento na Libertadores foi justamente contra o Alianza Lima, na segunda rodada, em um jogo eletrizante no Morumbis, quando os donos da casa abriram 2x0 e sofreram o empate no segundo tempo.

Posteriormente, o Alianza conquistou sua única vitória no torneio ao vencer o Talleres, time que perdeu todos os jogos que disputou e é o lanterna do grupo, ainda que tenha vencido com dificuldades, com o resultado final da partida sendo 3x2.

Sem perder há 11 jogos, o São Paulo tenta manter o bom aproveitamento que vem apresentando nos últimos jogos. Vale lembrar que o elenco de Luis Zubeldía já conquistou duas vitórias fora de casa no pela competição continental, a última com um placar de 2x0 sobre o vice-líder do grupo, o Libertad, e outra no 1x0 sobre o Talleres. Para este reencontro, mesmo jogando fora de casa, o São Paulo é visto como favorito, devido à sua melhor campanha e ao baixo desempenho do adversário.

Palpite 1 - Vitória do São Paulo com odd 2.37 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Alianza Lima x São Paulo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas equipes marcam

Embora tenha vencido como visitante e sem tomar gols no último confronto pela Libertadores, o São Paulo costuma sofrer gols em quase todos os jogos desta temporada. Em 25 jogos disputados em 2025, as redes são-paulinas foram balançadas em 16 deles.

Vale ressaltar que no primeiro encontro entre as equipes, na 2ª rodada, o Alianza Lima conseguiu marcar dois gols, mesmo com o São Paulo tendo o mando de campo. O Alianza Lima, comandado por Nestor Gorosito, também tem sofrido gols em quase todas as partidas neste ano, com 15 jogos sofrendo gols em 23 confrontos.

Em termos de números do setor ofensivo, o Alianza Lima marcou 17 gols e o São Paulo 27 na atual temporada. Considerando que o clube o Morumbi marcou em todas as três partidas da Copa Libertadores e sabendo que sua zaga foi vazada 22 vezes em 25 jogos, a tendência é que o São Paulo sofra ao menos um gol dos donos da casa nesta noite.

Palpite 2 - SIM para Ambas Equipes Marcam com odd 2.05 na Betano

Cartões para o Alianza Lima

Nesta Libertadores, o Alianza Lima tem cometido muitas faltas e recebido várias advertências. Em apenas três jogos, já foram 12 cartões recebidos, incluindo dois vermelhos. Além disso, em seu duelo mais recente pelo Campeonato Peruano, foram registrados cinco cartões amarelos e dois vermelhos para o clube.

Ainda considerando as estatísticas da competição local, nos jogos contra o Los Chankas e o Universitario, o Alianza Lima teve explosões de cartões, com dois cartões vermelhos e cinco amarelos juntando os dois jogos.

Observando o alto número de cartões aplicados ao Alianza Lima, nota-se que, além de cometer entradas perigosas, o elenco também recebe muitos cartões por reclamação. A expectativa é que, para este duelo, os Blanquiazules recebam no mínimo dois cartões, como vem ocorrendo nos jogos da Libertadores.

Palpite 3 - Mais 2,5 Cartões Para o Alianza Lima com odd 1.74 na Betano