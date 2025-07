Palpite Alianza Lima x Grêmio - Sul-Americana - 16/07/2025

Alianza Lima e Grêmio se enfrentam na Sul-Americana com expectativas de um duelo tenso e defensivo, dada a recente tendência de poucos gols em suas partidas.

Na disputa por uma vaga nas Oitavas de Final da Sul-Americana, Alianza Lima e Grêmio se enfrentam no primeiro jogo desta decisão; a partida será realizada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, nesta quarta-feira, às 21h30.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Alianza Lima x Grêmio.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Total de Gols Menos 2,5 1.50 Total de Cartões Menos 7,5 1.41 Total de Escanteios Mais 9,5 2.04

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 15/07, às 23h27.

Prováveis escalações

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Erick Noriega e Miguel Trauco; Renzo Garcés, Jesús Castillo, Fernando Gaibor e Piero Cari; Eryc Castillo, Alan Cantero e Hernán Barcos.

Grêmio: Tiago Volpi; Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Walter Kannemann e Gustavo Martins; Franco Cristaldo, Mathías Villasanti e Alex Santana; Alysson Edward, Matías Arezo e Francis Amuzu.

Um pouco de contexto

O Grêmio se prepara para confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana após uma derrota dolorida por 4x1 para o Cruzeiro no Brasileirão. Essa derrota encerrou uma sequência positiva de seis partidas do Tricolor, que não perdia desde o jogo em que foi batido por 2x1 pelo São Paulo na nona rodada do Campeonato Brasileiro.

No embate anterior ao duelo do último domingo, a equipe comandada por Mano Menezes enfrentou o São José na final da Recopa Gaúcha, vencendo por 2x0 e conquistando o troféu de campeão do torneio pela quinta vez em sua história.

Em um bom momento, o Alianza Lima permanece invicto há oito jogos; em sua última partida, empatou sem gols com o UTC no Campeonato Peruano. Aliás, os Branquiazules ocupam a vice-liderança da competição local com 37 pontos.

Expectativa de poucos gols na partida

As últimas partidas do Alianza Lima não têm sido marcadas por uma grande quantidade de gols. Analisando os últimos cinco jogos, em apenas um deles, na vitória expressiva por 5x1 contra o Binacional, houve um total de gols superior a 2,5, enquanto nos outros jogos, a soma não alcançou nem mesmo dois gols. Durante a fase de grupos da Libertadores, esse padrão foi mantido em metade das partidas.

Coincidentemente, os jogos do Grêmio mostraram resultados semelhantes aos do Alianza Lima em relação ao número total de gols, com apenas um, entre os últimos cinco jogos, excedendo a marca de dois gols.

Dessa forma, com base nos dados, há uma probabilidade maior de que menos de três gols ocorram neste confronto.

Palpite 1 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.50 na F12 Bet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Alianza Lima x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cartões na partida

Os números de cartões para Alianza Lima e Grêmio coincidem, visto que as equipes receberam, respectivamente, oito e nove cartões amarelos nos últimos cinco confrontos.

Em todas essas partidas, os Branquiazules tiveram apenas uma ocasião com mais de dois cartões, que ocorreu contra o Melgar, onde contabilizaram três cartões.

Seguindo no mesmo padrão, o Imortal, nesse mesmo intervalo de jogos, não teve nenhum jogo com mais de dois cartões recebidos.

Acreditamos que essa tendência continuará no confronto desta quarta-feira, apesar da atmosfera decisiva, a postura das equipes em suas últimas atuações sugere uma maior probabilidade de uma partida com números de cartões moderados.

Palpite 2 - Menos 7,5 Cartões com Odd 1.41 na F12 Bet

Total de escanteios

Para o mercado de escanteios, o encontro entre Alianza Lima e Grêmio pode apresentar uma oportunidade interessante para retorno; pois, ao examinar os últimos cinco jogos de cada equipe, constatou-se que o time peruano, em 80% dessas partidas, cobrou em média cinco ou mais escanteios, e em apenas duas ocasiões o total de escanteios na partida ficou abaixo de dez.

Por outro lado, o Grêmio, com números ligeiramente abaixo de seu oponente desta noite, registrou pelo menos quatro ou mais escanteios em quatro das cinco partidas analisadas, além de ceder uma quantidade considerável de escanteios, resultando em 60% dessas partidas com dez escanteios ou mais no total.

Focando apenas nos dados da fase de grupos da Sul-Americana, o Grêmio teve uma média de 5,2 escanteios por jogo.

Assim, nossa previsão é que nesta partida tenha pelo menos dez cobranças de escanteios.

Palpite 3 - Mais 9,5 Escanteios com Odd 2.04 na F12 Bet