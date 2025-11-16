Palpite Albânia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo - 16/11/2025

O Grupo K já está decidido, embora ainda haja uma partida restante na campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Thomas Tuchel fará alterações em sua equipe para a viagem a Tirana?

Dicas de apostas para Albânia x Inglaterra:

Intervalo/tempo integral: Inglaterra/Inglaterra, com odds de 2.00 na Betano;

Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.75 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Albânia 0-2 Inglaterra;

Palpite de artilheiros: Albânia - N/A, Inglaterra: Kane, Saka.

A Albânia joga seu oitavo e último jogo da campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 no domingo. Eles enfrentam uma equipe da Inglaterra que liderou o Grupo K com facilidade. Enquanto isso, os albaneses já garantiram o segundo lugar e uma chance de se qualificar através dos playoffs.

A Albânia conquistou uma vitória apertada fora de casa contra Andorra na noite de quinta-feira. Foi muito necessário, já que a Inglaterra derrotou a Sérvia em Wembley ao mesmo tempo. A derrota da Sérvia e os três pontos para a Albânia significam que eles estão quatro pontos à frente da Sérvia com um jogo restante.

A espinha dorsal do sucesso da Albânia nesta campanha de qualificação tem sido sua defesa. Eles sofreram apenas três gols em sete partidas, dois dos quais foram contra a Inglaterra em Wembley. Será interessante ver como a Albânia abordará este confronto, já que não há nada em jogo. Eles estarão desesperados para evitar lesões importantes antes do seu jogo decisivo nos playoffs.

A Inglaterra venceu todos os sete jogos de qualificação até agora. Os homens de Thomas Tuchel marcaram 20 gols sem resposta. É uma campanha de qualificação incrivelmente eficiente e promete um bom torneio para os Três Leões no próximo verão.

Assim como a Albânia, o jogo de domingo tem pouco em jogo para os visitantes. Isso permite que Tuchel descanse alguns jogadores ou limite seus minutos para evitar desgaste.

Escalações esperadas para Albânia x Inglaterra

Escalação esperada do Albânia: Strakosha, Hysaj, Mitaj, Ajeti, Djimsiti, Shehu, Asllani, Broja, Hoxha, Laci, Manaj;

Escalação esperada do Inglaterra: Pickford, O’Reilly, Stones, Guehi, James, Henderson, Wharton, Eze, Bellingham, Saka, Kane.

A Inglaterra ditará o jogo desde o início

Não se pode exagerar o quão impressionante a Inglaterra tem sido nesta campanha de qualificação. Os homens de Tuchel foram clínicos na frente do gol e ainda mais formidáveis na defesa. Eles marcaram primeiro em suas últimas dez partidas consecutivas, o que os ajudou a controlar os jogos.

A Inglaterra liderou no intervalo em suas últimas cinco partidas. Embora haja pouca necessidade para a Inglaterra pressionar em Tirana, esperamos que eles busquem uma vantagem inicial e assumam o controle do jogo.

Os mercados de apostas acreditam que há apenas 50% de chance de a Inglaterra liderar no intervalo e vencer o jogo. Isso está bem abaixo da probabilidade provável, dados os dados de confrontos diretos e a forma atual da Inglaterra.

Dica de aposta 1 para Albânia x Inglaterra: Intervalo/tempo integral: Inglaterra/Inglaterra, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Albânia x Inglaterra nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espera-se o quarto jogo sem sofrer gols contra a Albânia

A Inglaterra manteve o gol intacto em seus últimos três encontros com os albaneses. Os mercados de apostas acreditam que há apenas 57,14% de chance de qualquer uma das equipes manter o gol intacto no domingo.

Isso também está abaixo da probabilidade real, apesar de o jogo já estar decidido. Tuchel pode rodar sua equipe, mas não há dúvida de que a segunda linha da Inglaterra ainda causará problemas significativos para a Albânia.

A Albânia conseguiu marcar apenas um gol por jogo em média. Seu atacante, Rey Manaj, é um atacante itinerante jogando futebol de clube nos Emirados Árabes Unidos. Jogadores como Marc Guehi e John Stones não devem ter problemas para contê-lo.

Dica de aposta 2 para Albânia x Inglaterra: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.75 na Betano.

Baixas expectativas tornam o mercado Under atraente

Curiosamente, duas das últimas três vitórias da Inglaterra sobre a Albânia terminaram em 2-0. Estamos apostando em uma terceira vitória por 2-0 em quatro encontros neste fim de semana. Com nenhuma das equipes desesperada pela vitória, no final das contas dependerá do calibre dos jogadores em campo, em vez de pura determinação.

Os mercados de apostas atualmente acreditam que há apenas 50% de chance de dois ou menos gols serem marcados no domingo. O histórico defensivo de ambas as nações, juntamente com o estado do grupo, significa que a probabilidade é certamente maior.

Muitos dos jogadores da Inglaterra estão se preparando para agendas domésticas agitadas neste inverno. O objetivo deles seria passar por este confronto duplo entre Sérvia e Albânia sem contratempos. Uma vitória sólida, embora discreta, fora de casa no domingo é o que esperamos na Arena Kombetare.