Palpite Al-Hilal x Pachuca - Mundial de Clubes - 26/06/2025

Temos três palpites para Al-Hilal x Pachuca no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes em 26 de junho de 2025, incluindo uma ótima relação custo-benefício na margem de vitória.

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória do Al-Hilal, mas o time mexicano não facilitará para eles.

Dicas de apostas para Al-Hilal x Pachuca

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado 1x2 e Ambas equipes marcam (BTTS) Al-Hilal & Sim 2.65 Artilheiro a qualquer momento Marcos Leonardo 2.06 Margem de Vitória Al-Hilal para vencer por dois gols 4.70

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 25/06, às 14:29.

Esperamos que o Al-Hilal vença por 3-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Sob o comando do novo técnico Simone Inzaghi, o Al-Hilal se tornou o primeiro time asiático a evitar a derrota contra uma equipe europeia na Copa do Mundo de Clubes. O jogo contra o gigante espanhol Real Madrid terminou em um empate sem gols.

Eles mostraram boa forma na partida de abertura e seguiram com uma performance sólida contra o RB Salzburg na manhã de segunda-feira. Com dois empates no bolso, o time da Saudi Pro League ainda tem chance de se classificar.

No entanto, eles precisam vencer o último jogo do grupo contra o Pachuca no Geodis Park, em Nashville. Os Blue Waves também precisariam que Salzburg ou Madrid vencessem para conseguir avançar com três pontos.

Infelizmente, o Pachuca só tem o orgulho em jogo aqui. Tendo perdido ambos os jogos do grupo, eles voltarão para casa após o confronto de sexta-feira com o Al-Hilal.

Eles jogaram bem contra o Madrid no último jogo e até conseguiram pressionar bastante os Los Blancos em alguns momentos da partida. No entanto, o time de Xabi Alonso perdeu um jogador no início do jogo. De qualquer forma, o Pachuca confirmou sua saída da Copa do Mundo de Clubes ao ser derrotado por 3-1.

Escalações esperadas para Al-Hilal x Pachuca

Escalação esperada do Al-Hilal: Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Neves; Milinkovic-Savic, Al-Dawsari, Malcom, Al-Dawsari, Marcos Leonardo;

Escalação esperada do Pachuca: Moreno; Rodriguez, Eduardo Bauermann, Pereira, Gonzalez; Montiel, Bautista; Dominguez, Palavecino, Kenedy, Rondon.

Uma diferença de classe

De acordo com o Power Rankings da Opta, o Al-Hilal está classificado em 76º lugar, comparável a alguns clubes europeus como Como (76º), Torino (75º) e Rayo Vallecano (79º). Enquanto isso, o Pachuca está em 227º, junto com o Portsmouth na Inglaterra.

A presença de ex-jogadores da Premier League no elenco torna o Al-Hilal uma perspectiva perigosa, e eles têm mostrado desempenhos que refletem isso. Eles perderam apenas uma das últimas 10 partidas (V5, E4). O Pachuca agora perdeu três partidas competitivas consecutivas.

Isso provavelmente influenciará negativamente a confiança do time mexicano, especialmente sabendo que este é seu último jogo na Copa do Mundo de Clubes. No entanto, eles podem ter alguma alegria ao marcar um gol na sexta-feira. Além disso, 76% dos jogos da liga doméstica deles viram ambas as equipes marcarem, e ambos os jogos da CWC produziram o mesmo resultado.

Três das últimas cinco partidas do Al-Hilal viram ambas as equipes marcarem. Portanto, isso também pode ocorrer neste jogo.

Veja as odds para Resultado da Partida

Leonardo para liderar o ataque

Alexandra Mitrovic perdeu ambos os jogos da Copa do Mundo de Clubes devido a uma lesão muscular. Não está certo se Inzaghi arriscará com ele na sexta-feira. No entanto, ele pode começar no banco se estiver pronto para jogar.

Marcos Leonardo é um jogador confiável que tem liderado o ataque do clube saudita na ausência dele. Embora não tenha marcado na competição, ele já registrou uma assistência. Leonardo foi o segundo maior artilheiro do clube na liga, tendo marcado 17 gols na última temporada.

Na verdade, ele teve uma sequência de 12 gols em oito jogos consecutivos. Portanto, ele é capaz de acertar o alvo regularmente. Como o principal jogador contra o Pachuca, Leonardo está ansioso para ter sucesso e liderar sua equipe para a fase eliminatória da competição.

O caminho complicado do Al-Hilal

O Al-Hilal está em uma situação complicada. Como empataram com Salzburg e Madrid, os resultados diretos não poderão separá-los. Se o outro jogo terminar empatado, os Blue Waves, que têm um saldo de gols zero, precisarão vencer por dois gols para reivindicar o segundo lugar e eliminar o Red Bulls da competição.

No entanto, os homens de Inzaghi precisariam de apenas três pontos para avançar para a próxima fase, desde que haja um vencedor no outro jogo. Os sauditas venceram oito jogos da liga na última temporada por uma diferença de dois gols, mais do que qualquer outra margem de vitória.

O Pachuca nunca perdeu um jogo da Liga MX na última temporada por mais de um gol. No entanto, o último jogo terminou em uma derrota por 3-1, sugerindo que o Al-Hilal poderia sair vencedor por dois gols.

Além disso, eles vão tentar garantir sua passagem, especialmente se o jogo entre Madrid e Salzburg terminar empatado.