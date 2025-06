Palpite Al Ain x Juventus - Mundial de Clubes - 18/06/2025

A Juventus entra como favorita, contando com uma defesa sólida sob o comando de Igor Tudor.

Após garantir a vaga na Champions League no último minuto, a Juventus recomeça contra um Al Ain mais que acessível. Porém, à luz dos compromissos seguintes, será que vai se contentar com poucos gols?

Dicas de apostas para Al Ain x Juventus:

Com a qualificação para a Champions e a renovação de Igor Tudor, a Juventus busca os primeiros três pontos no Mundial de Clubes. Faz isso contra um Al Ain que ficou aquém das expectativas tanto na UAE Pro League quanto no cenário continental. Os principais bookmakers oferecem cotações muito baixas para o sucesso dos bianconeri, e nossos especialistas analisaram mercados alternativos.

A seguir, algumas dicas de apostas para a partida do grupo G no Mundial de Clubes entre Al Ain e Juventus. Veja algumas cotações:

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado exato Sem gols do Al Ain 1,72 Artilheiro a qualquer momento Randal Kolo Muani para marcar a qualquer momento 2,00 Combinação de Placares e Gols Menos 3,5 gols + Sem gols do Al Ain 2,65

Para o confronto entre Al Ain e Juventus, nossos especialistas esperam um sucesso sem sofrer gols por parte dos bianconeri, com no máximo três gols no total – um dos quais assinado por Randal Kolo Muani.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Juventus disputa sua partida de estreia contra o Al Ain quase quatro semanas após o 3-2 em Veneza, que garantiu a qualificação de última hora para a próxima Champions League. Em Veneza, foi a quinta vitória em nove jogos sob o comando de Igor Tudor.

Após a única derrota sob o comando do técnico croata – o 0-1 em Parma no final de abril – a "Velha Senhora" recomeçou com um 2-0 sobre o Monza, seguido por dois empates em 1-1 contra Bologna e Lazio. O final da temporada trouxe outro 2-0, contra a Udinese na última partida no Stadium.

Agora, a Juventus enfrenta uma equipe que vem de uma temporada apagada na UAE Pro League, tecnicamente distante da Série A. O Al Ain de Vladimir Ivic terminou apenas em quinto lugar, a 19 pontos do Al-Ahli Dubai.

Ainda mais desastroso foi o desempenho na AFC Champions League: no grupo oeste, os "Al Zaeem" somaram apenas dois pontos. Aos empates em 1-1 contra Al-Sadd (Catar) e Pakhtakor (Tajiquistão) somaram-se seis derrotas. Por isso, surpreende a chegada de Rui Patrício: o ex-goleiro da Roma e Atalanta foi contratado apenas algumas semanas atrás.

Escalações esperadas para Al Ain x Juventus

Escalação esperada do Al Ain: Rui Patrício; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba;

Escalação esperada do Juventus: Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Savona; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Nico Gonzalez; Conceição, Yildiz; Kolo Muani.

Al Ain-Juventus: bianconeri sólidos na estreia e sem sofrer gols?

No 3-2 em Veneza no dia 25 de maio, pela primeira vez em nove jogos sob a direção de Igor Tudor, a Juventus concedeu mais de um gol. Desde a chegada do croata, os bianconeri sofreram gols contra três equipes da primeira metade da tabela – Roma, Bologna e Lazio –, além de Lecce e Parma. Mantiveram o gol invicto contra Genoa, Monza e Udinese.

Oito dessas equipes terminaram o campeonato do 12º lugar para baixo, mas a UAE Pro League é claramente inferior à Série A. Apesar disso, o Al Ain não passou de um 0-0 no último jogo em casa contra o Ajman, décimo entre 14 equipes. Na AFC Champions League, os "Al Zaeem" marcaram mais de dois gols em dois dos oito jogos, e na última rodada registraram um 0-2 no Iraque contra o Al Shorta.

Portanto, a opção Sem Gol parece um cenário plausível para a partida do Mundial de Clubes entre Al Ain e Juventus.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Al Ain x Juventus nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kolo Muani busca o gol contra uma defesa vulnerável

Randal Kolo Muani foi um dos protagonistas na reta final do campeonato que garantiu à Juventus o ingresso na Champions. O atacante francês, de fato, nos últimos cinco gols marcou três – dois dos quais decisivos no 1-1 contra a Lazio e no 3-2 em Veneza. Além disso, marcou o 2-0 final contra o Monza.

Ademais, o Al Ain concedeu, por exemplo, 22 gols em suas oito partidas na AFC Champions League. Assim, os homens agora treinados por Ivic sofreram em média 2,75 gols contra equipes claramente inferiores à Juventus. É verdade que contra a Juventus deve acontecer a estreia de Rui Patrício, mas o ex-goleiro da Roma e Atalanta não terá uma tarefa fácil.

À luz desses precedentes, um gol de Kolo Muani na estreia da Juventus contra o Al Ain está longe de ser descartado.

A Juventus começa forte contra o Al Ain e depois administra?

Portanto, as dificuldades ofensivas do Al Ain e a estabilidade defensiva da Juventus tornam um clean sheet para os bianconeri uma possibilidade concreta para a partida no Audi Field, em Washington. E como é de praxe, um clean sheet e pelo menos um gol – o de Kolo Muani – permitiriam aos homens de Tudor se imporem contra os de Ivic.

Falamos também da média de 2,75 gols sofridos pelos "Al Zaeem" nas oito partidas do grupo oeste da AFC Champions League. Além disso, a Juventus sob o comando de Tudor ficou sem marcar apenas no final de abril, no 0-1 em Parma.

É igualmente verdade que os bianconeri vêm de uma extenuante corrida pela Champions, premiada na última hora com o 3-2 em Veneza. Além disso, são esperados para os confrontos contra o Wydad – que se mostrou desafiador mesmo em amistosos pré-mundiais – e, sobretudo, contra o Manchester City.

Por esses motivos, é provável que a "Velha Senhora" dose suas forças uma vez que o sucesso esteja garantido. Por isso, a opção 2 + Under 3.5 + Sem gol faz parte dos prognósticos plausíveis para o confronto entre Al Ain e Juventus.