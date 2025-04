Palmeiras x Corinthians: Vale a pena apostar em cartões para?

Corinthians e Palmeiras se reencontram no Brasileirão; clima do clássico levanta especulações sobre cartões.

Após os dois jogos pelas finais do Campeonato Paulista e o título do Corinthians, os times voltam a se enfrentar na temporada, dessa vez em duelo válido pelo Brasileirão e vivendo fases diferentes do que ocorreu na final do estadual. O Corinthians ainda não engrenou na Sul-Americana e nem no Brasileirão e diante do seu rival irá tentar mudar o seu patamar.

Enquanto isso, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 3 x 2 e o Sport por 2 x 1 e começou a dar sinais de melhoras após atuações ruins. Ainda machucado por conta da perda do título do Paulistão, o Verdão deve adotar uma postura mais cautelosa, mas sem abdicar do ataque.

Por conta desse cenário, devemos ter um mercado de cartões bem atrativos, mas que carrega consiga alguns perigos que é preciso estar atento para não perder rapidamente sua aposta.

Mercado Aposta Odd Cartões Menos de 6,5 cartões 1,80 Cartões Para Gustavo Gómez receber um cartão 1,53

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 11/04 às 8 am.

O que esperar do jogo?

O Palmeiras, que atua diante do seu torcedor, apresenta um cenário de poucos cartões e não é uma equipe que prioriza um jogo mais físico e também não costuma ver o seu adversário levando muitos amarelos. A prova disso, é que a equipe teve menos de 4,5 cartões em 5 dos seus últimos 6 jogos. A única partida que fugiu dessa regra foi no duelo contra o Sport Recife, em que no total tivemos 10 cartões, muito por conta da diferença técnica entre os times.

Pegando como exemplo o primeiro jogo da final do Paulistão, onde o Palmeiras também jogou em casa, percebemos que no total tivemos apenas 3 cartões, mesmo se tratando de um clássico em que as equipes buscavam a vitória para estar em vantagem no jogo da volta. Inclusive o Corinthians fez gol no início da segunda etapa e mesmo assim não foi motivo para um número alto de cartões apresentados pelo árbitro.

Vindo de uma vitória sobre o Cerro Porteño, quando atuou diante do seu torcedor, o Palmeiras vai um pouco mais tranquilo nesse duelo e não deve apresentar um cenário de muitos cartões, principalmente porque não precisa do resultado com certa urgência. Enquanto isso, o Corinthians empatou contra o América de Cali pela Sul-Americana e apresenta um cenário um pouco mais complicado, ainda mais porque o treinador do time já começa a ficar pressionado no cargo.

Mesmo assim, a Betano aposta que o jogo terá uma linha de menos de 6,5 cartões, ainda mais porque os duelos não costumam apresentar um número grande de cartões. Quem decidir apostar em menos de 6,5 cartões na Betano, irá ver uma linha de 1,80, sendo essa mais interessante e menos arriscada que a linha de over 6,5, que nesse momento paga pouco mais de 1,90.

Quais jogadores mais sofreram cartões?

Do lado do Palmeiras, dois jogadores sofreram pelo menos um cartão no Brasileirão até o momento. Murilo e Bruno Fuchs já foram amarelados, mas não são os favoritos da equipe alviverde para receber um cartão amarelo no duelo contra o Corinthians. Gustavo Gómez, zagueiro paraguaio, é apontado como um dos principais candidatos a receber pelo menos uma punição.

Mesmo sendo um dos zagueiros com menos punições na temporada, o jogador possui a perna direita como a sua preferência, sendo esse o lado de maior qualidade do Corinthians. Yuri Alberto, artilheiro e um dos principais jogadores do time, é ambidestro e deve em alguns momentos cair pelos lados do zagueiro paraguaio.

Outro que deve atuar, além de dar trabalho para a defesa do Palmeiras, é Memphis Depay, que é um atacante de lado que é destro, atuando também pela direita e que deve ter muitas ações ofensivas sobre Gustavo Gómez. Por esse motivo o zagueiro do Verdão aparece com uma odd de 1,53 na Betano.

Enquanto isso, José Martinez e Raniele são os candidatos por parte do Corinthians de levar pelo menos um cartão. Porém, é preciso ficar atento a outros 2 jogadores que podem ser punidos. Matheus Bidu, lateral-esquerdo , e Félix Torres.

Um dos motivos que os jogadores podem sofrer cartões é que eles atuam em lado de campo que deve ser explorado pelo Palmeiras, principalmente porque é o setor em que se encontra Estevão, um dos principais jogadores do atual elenco da equipe.

Félix Torres está pagando 2,85 e Matheus Bidu, para receber um cartão amarelo a qualquer momento, chega a pagar 2,20.