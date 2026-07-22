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Três times para apoiar em um investimento para a temporada inteira
Byron David

Três times para apoiar em um investimento para a temporada inteira

Manchester City
Atlético de Madrid
Wolverhampton

Selecionamos três palpites de longo prazo do futebol europeu que combinam para odds de 12.22, criando uma excelente oportunidade antes mesmo do início da nova temporada.

Três seleções em diferentes cantos da Europa e com ambições distintas oferecem uma oportunidade única para lucrar nos mercados antecipados de longo prazo.

Mercados de longo prazoOdds
Man City termina no top 2 2.35
Atlético de Madrid campeão sem Barcelona e Real Madrid2.00
Wolves consegue o acesso 2.60

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Apostando em três ambições diferentes 

Faltando cerca de um mês para o início da temporada 2026/27, de olho em três das principais ligas europeias, montamos um palpite triplo. A Premier League, a Championship e a La Liga oferecem um valor considerável para três clubes com metas totalmente distintas.

Sem conseguir levantar a taça da liga nas últimas duas temporadas, o Manchester City entra em uma nova era sob o comando de Enzo Maresca. Ele já conhece bem a casa e herda aquele que é, indiscutivelmente, o melhor elenco da Europa. Por isso, fica difícil apostar contra os Citizens terminarem entre os dois primeiros colocados.

Por muito tempo, o Atlético de Madrid se consolidou como a terceira força de La Liga, logo atrás de Real Madrid e Barcelona. No entanto, na última temporada, os Colchoneros terminaram em quarto lugar — algo que Diego Simeone fará de tudo para corrigir. Elenco para dar a volta por cima ele tem, principalmente considerando a rápida adaptação de Ademola Lookman a La Liga após desembarcar em Madri em janeiro.

O Wolves também surge de comandante novo após a saída de Rob Edwards. César Peixoto assume um clube fora de Portugal pela primeira vez na carreira, o que indica uma temporada repleta de desafios pela frente. No entanto, o clube se movimentou com inteligência no mercado e tem ótimas chances de conquistar o acesso de volta à Premier League sem se demorar.

Man City de volta ao seu lugar? 

Levando em conta o histórico recente, esta é a perna mais sólida da nossa tripla, já que o Manchester City foi vice-campeão da Premier League em 2025/26 com 78 pontos. Desde a temporada 2017/18, o City terminou entre os dois primeiros colocados em oito de nove edições. Ou seja, a prateleira da equipe já oferece consistência suficiente para fundamentar essa aposta no top 2.

O retrospecto impressionante do Manchester City dentro de casa na Premier League serve como base firme para esta escolha. O City somou 45 pontos no Etihad na última temporada, com 14 vitórias, três empates e apenas duas derrotas nos 19 jogos disputados sob seus domínios na liga. Os Cityzens registraram um xG de 71,01 e superaram a marca ao balançar as redes 77 vezes na competição. Jogando em casa, a equipe teve uma média de 2,02 gols por 90 minutos — uma das razões pelas quais é um dos palpites mais confiáveis para a temporada.

Cabe uma dose de cautela, já que qualquer aposta de longo prazo feita com antecedência no City precisa considerar o risco de um período de transição até a equipe engrenar. É por isso que este palpite depende bastante do valor da cotação, em vez de ser encarado como uma certeza absoluta. Ainda assim, para um time que acabou de ser vice-campeão e ostenta um desempenho impecável em casa, não é necessário nenhum milagre para voltar a figurar no top 2.

A contratação de Elliot Anderson tem tudo para se mostrar um acerto cirúrgico. Ele vai adicionar fôlego novo e vigor físico ao meio-campo, fatores fundamentais ao longo de uma maratona de jogos. Contudo, nossa leitura se apoia principalmente na solidez demonstrada pelo City no último ano. A equipe somou 78 pontos e construiu uma campanha irretocável em casa. Se o mercado continuar oferecendo valor para esse patamar de rendimento, esta perna da aposta faz todo o sentido.

"O melhor do resto" novamente?

O Atlético é a seleção mais conservadora da tripla e a que exige maior cautela no raio-X. O time terminou em quarto lugar em La Liga na última temporada, em grande parte pela falta de pontaria no terço final do campo. Os Colchoneros marcaram 62 gols — 10 a menos que o Villarreal, terceiro colocado, e 33 a menos que o campeão Barcelona.

A boa notícia é que eles superaram o seu xG de 58,87, mas a taxa de conversão de finalizações de 12,45% foi o grande gargalo. Para fins de comparação, a taxa de 15,82% do Villarreal foi a melhor de La Liga, figurando como um dos motivos cruciais para terem tomado o terceiro lugar do Atleti. Essa queda no poder de fogo dos madrilenhos, somada à possível saída de Julián Álvarez, é o argumento mais claro para não tratar o mercado "Campeão sem Real Madrid e Barcelona" como algo garantido.

Apesar dos alertas, há argumentos consistentes a favor desse palpite. A força no Estádio Metropolitano chama atenção: a equipe alcançou uma média de 2,42 pontos por jogo como mandante, superada apenas pela dupla de gigantes. Esse rendimento dentro de casa costuma garantir uma base sólida para terminar à frente do pelotão perseguidor, sobretudo se o aproveitamento como visitante evoluir.

O setor ofensivo também deve apresentar uma nova cara quando a bola rolar. Após a saída de Antoine Griezmann, a equipe passa por uma clara reformulação. Lee Kang-in tende a ser peça-chave nesse novo desenho, mas não conseguirá resolver tudo sozinho. Outros nomes do elenco precisarão chamar a responsabilidade. O trunfo a favor do Atleti é que faz apenas um ano que fecharam a liga em terceiro lugar, mantendo um desempenho em casa capaz de capitanear essa recuperação.

Por isso, só vale incluir esta perna na aposta se o mercado refletir de fato essa perspectiva de "melhor do resto" e se a odd levar em conta o quarto lugar da última temporada. Se esse for o caso, o Atlético surge como uma opção coerente para apostas antecipadas de longo prazo, longe de ser um tiro no escuro.

Acesso imediato para o Wolves?

O Wolves representa a perna mais ousada da tripla, mas também a que oferece o maior potencial de retorno caso a reformulação engrene logo. A campanha da equipe na Premier League 2025/26 foi desastrosa, para dizer o mínimo: geraram um xG de 35,52, mas balançaram as redes apenas 27 vezes. O time de Molineux finalizou 370 vezes no campeonato, registrando a pior taxa de conversão do torneio (7,30%). Até mesmo o aproveitamento dentro de casa deixou a desejar, com pífios 0,74 ponto por jogo no Molineux.

Esses números são cruciais porque o simples peso da camisa de um rebaixado não garante o acesso a ninguém. O Wolves precisa de um verdadeiro recomeço, e não apenas de uma troca de divisão; por isso, as movimentações na janela de transferências são o ponto central do nosso palpite. Raúl Jiménez e Kieran Trippier chegaram sem custos, Ladislav Krejcí assinou em definitivo e Rafiki Said tornou-se o primeiro reforço da era César Peixoto.

A contratação de Said, em especial, dá indícios claros do estilo de jogo projetado pelo clube: mais velocidade, vigor físico e poder de agressão no ataque. É exatamente o que uma equipe que marcou só 27 gols na liga necessita após o pesadelo da última temporada. Contudo, a venda de João Gomes para o Aston Villa por £38 milhões deixa uma lacuna considerável no meio-campo, o que nos impede de cravar um retorno automático à elite.

Com isso em mente, o Wolves passa a ser uma escolha atraente apenas se as odds para o mercado de acesso oferecerem um valor condizente. O clube possui orçamento, trouxe reforços pontuais e disputa uma competição propícia para adotar uma postura ofensiva e agressiva. É o bastante para transformá-los no fecho perfeito dessa tripla antecipada, mesmo exigindo cautela antes de registrar o bilhete.