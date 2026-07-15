Como apostar em Portugal após a contratação de Jorge Jesus

A era de Roberto Martínez chegou ao fim após a derrota por 1x0 para a Espanha. Agora, cabe a Jorge Jesus reformular a equipe – e a fase de grupos da Nations League é um excelente ponto de partida.

Mercados de apostas na seleção portuguesa Odds Portugal (Vencedor do Grupo 4 - Liga A) 1.83 Portugal (Chega à final da Nations League) 4.00 Portugal (Vencedor da Nations League 26/27) 9.00

Odds fornecidas pela bet365. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Jorge Jesus: curando a ressaca da Copa do Mundo

Jorge Jesus assumiu o comando da seleção de Portugal, substituindo Roberto Martínez após uma Copa do Mundo de 2026 frustrante. Os patrícios desembarcaram na América do Norte ostentando o título de atuais campeões da Nations League. No entanto, a seleção portuguesa tropeçou logo de cara em um empate por 1x1 com a RD Congo, goleou o Uzbequistão por 5x0 e, em seguida, ficou em um empate sem gols com a Colômbia.

Com isso, avançaram apenas na segunda colocação do grupo, atrás dos colombianos. A vitória polêmica nos acréscimos contra a Croácia, nos dezesseisavos de final, serviu apenas para mascarar problemas muito mais profundos.

Como era de se esperar, o duelo das oitavas de final expôs essas fragilidades diante de sua maior rival. Em um confronto extremamente truncado, Portugal registrou apenas 0,60 xG contra 1,77 xG da Espanha. O gol de Mikel Merino aos 91 minutos selou de vez a eliminação portuguesa.

Um elenco que costuma figurar entre os seis favoritos no mercado de campeão de longo prazo não conseguiu vencer sequer uma seleção de primeiro escalão em todo o torneio. Essa distância abissal entre o talento individual das peças e o rendimento coletivo em campo é exatamente o problema que Jesus foi contratado para resolver.

O que o futuro reserva para Jesus e Ronaldo?

A maior preocupação da seleção portuguesa, como de costume, gira em torno do futuro de Cristiano Ronaldo. O craque de 41 anos marcou três gols no Mundial antes de anunciar que aquela seria sua última participação em Copas do Mundo. Apesar disso, ele não descartou novas aparições pela seleção a curto e médio prazo sob a batuta de Jorge Jesus.

Inclusive, Jesus pode ser o comandante ideal para extrair o melhor de Ronaldo nesta reta final de carreira. Ele treinou o atacante no Al-Nassr na temporada passada, conduzindo o clube ao seu primeiro título da Liga Saudita desde 2019. Na ocasião, Jesus poupou Ronaldo de forma inteligente para mantê-lo fisicamente inteiro, escalando-o como titular em 31 dos 50 jogos da equipe. Mesmo assim, o camisa 7 anotou impressionantes 28 gols na campanha do título.

Em sua coletiva de apresentação como sucessor de Martínez, Jesus fez questão de enfatizar que Ronaldo "nunca será um problema para a seleção". Além disso, ele reiterou que pretende continuar convocando o craque para a disputa da Nations League, desde que ele esteja em plenas condições físicas.

As credenciais de Jesus e sua missão na Nations League

Jesus certamente merece essa oportunidade de ouro no comando de seu país. Em uma trajetória vitoriosa na área técnica iniciada ainda em 1990, ele já comandou 11 clubes do futebol português. O treinador liderou o Benfica na conquista de 10 taças, incluindo 3 títulos do Campeonato Português, durante uma passagem histórica de seis anos, entre 2009 e 2015.

Ele também acumulou conquistas fora de seu país natal, incluindo o título da Liga Saudita com o Al-Nassr em 2025/26 – que veio logo após uma tríplice coroa nacional com o Al-Hilal em 2023/24.

Além disso, durante sua histórica e inesquecível passagem pelo Flamengo, no Brasil, ele faturou a dobradinha da Copa Libertadores e do Brasileirão em 2019.

O primeiro grande desafio do Mister à frente da seleção será preparar o elenco para buscar mais uma taça da Nations League. Portugal inicia a edição de 2026/27 defendendo o título do torneio. Os portugueses foram sorteados no Grupo 4 da Liga A, ao lado de Dinamarca, Noruega e País de Gales.

As duas melhores seleções de cada chave garantem vaga nas quartas de final em março de 2027. A Noruega, que alcançou as quartas de final da Copa do Mundo após despachar o Brasil, desponta como o principal obstáculo no caminho português. Mesmo assim, por figurar no Pote 1 do sorteio, a equipe de Jorge Jesus tem qualidade de sobra para avançar na liderança.

Historicamente, os números jogam a favor: Portugal venceu 75% dos confrontos contra o País de Gales e ostenta um aproveitamento de 66% de vitórias diante da Dinamarca. Além disso, a freguesia norueguesa é histórica – a Noruega venceu apenas um dos 11 confrontos disputados contra os lusos.

Apostar que os atuais campeões vão terminar no topo do Grupo 4 da Liga A sob nova direção, com uma probabilidade de apenas 54,65%, desponta como um excelente palpite de valor.

Considerando a enorme capacidade de Jesus de causar um impacto positivo imediato por onde passa, podemos projetar cenários ainda mais ousados para o torneio. É possível registrar o palpite para que os atuais campeões cheguem a uma final consecutiva da Nations League com uma probabilidade de apenas 25%. Essa porcentagem encolhe para pouco mais de 11% se o seu palpite for que eles vão levantar o caneco mais uma vez.