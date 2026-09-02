Pequena diferença de pontos abre espaço para zebra no título do Brasileirão Série A

O Brasileirão Série A está longe de estar definido. Restando 13 rodadas para o fim da competição, vale a pena analisar o valor oferecido pelas equipes que correm por fora.

Mercado Seleção Odds Vencedor da Série A Athletico Paranaense vence 54.00 Vencedor da Série A Fluminense vence 66.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Palmeiras é o claro favorito

Após 25 rodadas disputadas, o Palmeiras lidera o Brasileirão Série A com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo. O Verdão espera dar fim a um jejum de dois anos sem o título, conquistado consecutivamente em 2022 e 2023. É fácil entender por que lideram a tabela e por que as casas de apostas lhes atribuem o status de favoritos.

O Palmeiras perdeu apenas três de suas 25 partidas no campeonato até agora, mas deixou pontos pelo caminho com sete empates. Eles seguem na liderança após conquistarem 15 vitórias, o maior número da competição. No entanto, o líder deu sinais de desaceleração nas últimas semanas.

O time ostenta uma média de 2,08 pontos por jogo na temporada, mas esse número caiu para apenas 1,75 pontos nas últimas oito partidas. Essa leve queda de rendimento vale ser destacada, pois pode abrir brecha para os perseguidores. A briga pelo título depende da qualidade do seu sistema defensivo e da capacidade de mantê-lo até a reta final.

O Palmeiras sofreu uma média de 0,8 gols por jogo, mas essa média só existe porque o time disputou uma partida a mais do que seus rivais diretos. Ainda assim, continuam muito sólidos. O retorno de Jhon Arias aos treinos em 31 de agosto dá um reforço em boa hora, mesmo que isso não garanta sua escalação imediata ou ritmo de jogo ideal.

Flamengo ainda é um forte candidato ao título

Apesar de estar em segundo lugar e quatro pontos atrás do Palmeiras, o Flamengo aparece empatado como favorito nas cotações. Diferentemente do líder, o Mengão vem embalado nas últimas semanas. No geral, o time tem média de dois pontos por jogo, mas nas últimas oito partidas registrou uma média impressionante de 2,13 gols por jogo.

Tudo indica que o Rubro-Negro apresenta métricas ofensivas e defensivas superiores. O time sofreu o mesmo número de gols (21) que o líder, mas jogou uma partida a menos. Além disso, seu xGA (gols esperados sofridos) é amplamente superior, com 22,51 em comparação aos 24,01 do Palmeiras.

O ataque do Flamengo tem registrado uma média de dois gols por 90 minutos e um xG (gols esperados) de 36,37, atrás apenas do Vasco da Gama. Com 48 gols marcados, a equipe claramente está superando as expectativas no setor ofensivo. Para fins de comparação, o líder do campeonato tem um xG de 26,78, figurando entre os seis piores no quesito.

Os números sugerem que o Flamengo tem tudo para arrancar rumo ao título a partir deste momento. Por essa razão, as casas de apostas atribuíram a ele a mesma cotação do líder.

Athletico Paranaense pode surpreender

O Athletico Paranaense ocupa atualmente a terceira colocação, ficando a sete pontos do Palmeiras — uma distância perfeitamente tirável caso o líder tropece.

O retrospecto da equipe não é vistoso, mas é consistente: sofreu 25 gols em 25 jogos, apenas quatro a mais que os dois primeiros colocados. No ataque, o Furacão é o quarto melhor da divisão, com 37 gols em 25 partidas, apresentando uma média de 1,48 gols por 90 minutos. Seu xG de 35,39 ainda é superior ao do Palmeiras (26,78).

Dizer que estão superando as expectativas é eufemismo, ainda mais por se tratar de um recém-promovido que disputou a Série B na temporada passada. Um dado interessante: o Athletico soma 119 finalizações no alvo até agora, cinco a mais que o Palmeiras e cinco a menos que o Flamengo. Na defesa, cedeu apenas 19 chutes no gol, o segundo melhor número do Brasileirão, atrás apenas do Corinthians.

O principal argumento a favor de uma arrancada até o topo é o seu centroavante, Kevin Viveros. Ele lidera a artilharia do campeonato com 17 gols. Responsável por 46% dos gols do Athletico na Série A, ele demonstra a força ofensiva do time quando seu homem de referência está em dia com as redes. Ele poderia ter números ainda mais impressionantes se não tivesse desperdiçado algumas chances claríssimas.

Viveros perdeu 21 grandes chances nesta temporada, enquanto Neiser Villarreal, do Cruzeiro, aparece em segundo lugar no quesito com 12. A grande preocupação é que boa parte das pretensões de título depende de um único jogador que sustenta essa responsabilidade. Como resultado, consideramos o Athletico a zebra mais clara e que mais vale a pena apostar. A trajetória de campeão da Série B direto ao título da Série A seria uma história memorável.

Fluminense precisa evoluir defensivamente

O Fluminense começou entre os mais cotados para vencer o campeonato, ficando atrás apenas do Flamengo e do Palmeiras. No entanto, uma sequência de resultados decepcionantes fez suas odds subirem consideravelmente. O Tricolor está 10 pontos atrás do líder e, embora uma briga direta pareça improvável no momento, o valor que suas cotações oferecem faz a aposta valer a pena.

Com 39 gols marcados e média de 1,6 gols por jogo, o Flu tem o terceiro melhor ataque entre os concorrentes citados. Isso é suficiente para mantê-lo no páreo se os times da frente oscilarem. O grande dilema é que o seu artilheiro, John Kennedy, está fora da temporada. Sua média de 0,72 gols por 90 minutos se iguala à de Viveros, tornando sua substituição uma missão bastante indigesta.

O sinal animador para o Flu é que nenhuma outra equipe supera sua média de 5,8 finalizações no alvo por 90 minutos. O grande problema reside na defesa, que cede em média 1,3 gols por partida, ocupando apenas a 10ª colocação nesse quesito. Com um xGA de 26,48, o Tricolor fica atrás de todos os outros candidatos da lista.

Isso torna a equipe muito mais instável a cada rodada. Um lugar no G4 ainda parece um objetivo mais realista e imediato do que uma disputa sustentada pelo título. O Fluminense continua sendo um palpite de valor interessante correndo por fora. Contudo, suas fragilidades defensivas o tornam uma zebra mais arriscada que o Athletico e mais difícil de confiar no mercado de vencedor final.