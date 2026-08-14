Os principais cotados no mercado da Bola de Ouro 2026

Sem um favorito claro, com um novo campeão mundial e a cerimônia em Londres se aproximando, a disputa pela Bola de Ouro 2026 pode ser a mais aberta em anos. Quem está na frente?

Mercado de vencedor da Bola de Ouro 2026 Odds Harry Kane 2.50 Lamine Yamal 3.25 Rodri 4.50 Kylian Mbappé 5.50 Lionel Messi 7.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Harry Kane

O atacante do Bayern de Munique, Harry Kane, é o favorito das casas de apostas para conquistar sua primeira Bola de Ouro. Ele teve uma temporada avassaladora em termos de gols nos maiores palcos durante o período de avaliação do prêmio.

Kane somou impressionantes 61 gols e 7 assistências em 51 partidas pelo Bayern em todas as competições. Isso inclui 36 gols na Bundesliga em 31 jogos e outros 14 na Champions League. Ele manteve essa fase iluminada durante o verão, anotando 6 gols em 7 jogos na campanha que levou a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo.

Como o desempenho individual e o impacto decisivo estão entre os principais critérios da Bola de Ouro, poucos jogadores conseguem se comparar aos números de Kane nas competições nacionais, europeias e internacionais.

No entanto, o retrospecto histórico joga contra ele. Kane seria o primeiro inglês a vencer desde Michael Owen, em 2001. Também se tornaria o primeiro vencedor que atua na Bundesliga desde Matthias Sammer, pelo Borussia Dortmund, em 1996. Além disso, Kane seria o primeiro jogador a levantar o troféu vestindo a camisa do Bayern desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981.

A conquista de títulos coletivos ainda pesa bastante nessa votação. Essa combinação de fatores é a principal razão pela qual Kane lidera o mercado, em vez de ser um favorito absoluto.

Kane apresenta argumentos sólidos para a premiação, mas a cotação de favorito deixa pouca margem para erros. Considerando como é raro ver jogadores ingleses ou da Bundesliga faturarem o prêmio, Kane é um palpite a ser evitado nas odds atuais.

Lamine Yamal

O jovem ponta do Barcelona, Lamine Yamal, é um dos favoritos. Se o prêmio fosse baseado exclusivamente em títulos coletivos, ele lideraria as cotações. Aos 19 anos, a joia conquistou a Copa do Mundo com a Espanha e a La Liga com o Barcelona. O desempenho da equipe é um dos principais parâmetros na votação da Bola de Ouro.

Seus números individuais também foram excelentes. Foram 24 gols e 18 assistências em 45 jogos pelo Barcelona ao longo da temporada 2025/26.

No entanto, Yamal enfrentou sérios problemas com lesões durante boa parte de 2026 e não esteve no seu auge na Copa do Mundo. Neste meio de ano, seu retrospecto pelos campeões mundiais foi de apenas um gol e uma assistência.

Esse equilíbrio faz toda a diferença. A Bola de Ouro avalia, acima de tudo, o desempenho individual. O favoritismo de Yamal perde força se os jurados derem mais peso ao impacto individual no Mundial.

Ele quase certamente ganhará esse prêmio em algum momento da carreira. Contudo, as odds atuais não oferecem valor suficiente para apostar nele este ano.

Rodri

O capitão da seleção espanhola, Rodri, ergueu a taça da Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio, conquistando a Bola de Ouro da Copa após uma sequência espetacular de atuações na América do Norte.

Rodri esteve presente nas oito partidas, registrando notas médias de 7,1 na fase de grupos e 7,4 no mata-mata. Dados que deixam clara a sua importância fundamental no título da Espanha.

Ele já venceu o prêmio antes, faturando a Bola de Ouro de 2024 antes que uma grave lesão no joelho interrompesse sua sequência. De volta à sua melhor forma, não existe meio-campista no planeta jogando mais do que ele hoje. Atuações marcantes nos maiores palcos do futebol têm um peso enorme em uma votação que não é dominada exclusivamente por artilheiros.

O grande problema é o período de avaliação do prêmio. A Bola de Ouro 2026 engloba a temporada 2025/26, que vai de agosto de 2025 a julho de 2026. Rodri desfalcou sua equipe por lesão durante grande parte dessa campanha. Ele disputou apenas 21 partidas na Premier League pelo Manchester City, acumulando 1.511 minutos em campo no campeonato e marcando um gol. Além disso, atuou em apenas cinco jogos na Champions League.

Analisando apenas os últimos meses, Rodri seria um vencedor incontestável. No entanto, considerando todo o período que os jurados precisam avaliar, não vale a pena colocar seu dinheiro nele nas apostas para a Bola de Ouro 2026. Ele tem forças para figurar na lista final de indicados, mas existem escolhas de melhor valor nas cotações atuais.

Kylian Mbappé

O astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, teve uma temporada individual brilhante. Ele desponta como um palpite de grande valor para conquistar o que seria a sua primeira Bola de Ouro.

Impressionantemente, ele faturou três Chuteiras de Ouro no período de avaliação. Foi o artilheiro da Copa do Mundo, com 10 gols, e o goleador máximo da La Liga, anotando 25 gols em 31 jogos. Para completar, também liderou a artilharia da Champions League, com 15 gols em apenas 11 partidas.

No total, Mbappé balançou as redes 42 vezes e deu 7 assistências em 44 jogos pelo Real Madrid em todas as competições. Em seguida, fez mais um Mundial espetacular, acumulando 10 gols e 4 assistências em oito jogos. Com isso, Mbappé garantiu a Bola de Bronze além da Chuteira de Ouro. É um retrospecto que lhe dá, indiscutivelmente, um dos argumentos mais fortes entre todos os concorrentes.

A votação da Bola de Ouro considera três critérios: desempenho individual e caráter decisivo, títulos coletivos e postura/fair play em campo.

Mbappé deu um show no primeiro critério e deixou uma excelente impressão no terceiro durante um duelo duríssimo contra o Paraguai no Mundial. Alvo de inúmeras entradas desleais e violentas, Mbappé simplesmente levou a caçada no riso. Sua reação serena diante de tantas faltas virou uma das imagens mais marcantes do torneio.

As conquistas coletivas ainda pesam na decisão final dos votantes. No entanto, os números de Mbappé por clube e seleção são tão absurdos que ele se destaca como o candidato cujas odds estão mais desajustadas (e generosas) em relação ao seu favoritismo real.

Se as cotações dos favoritos da ponta estão espremidas, Mbappé surge como a aposta de valor que realmente vale o risco.

Lionel Messi

O lendário Lionel Messi continua entre os cotados nas casas de apostas para vencer a Bola de Ouro pelo que seria um histórico e ampliado nono troféu.

Sua campanha na Copa do Mundo foi espetacular, mesmo para os seus padrões surreais. Messi esteve entre os maiores artilheiros da competição, somando oito gols e quatro assistências em oito jogos. O craque do Inter Miami carregou a Argentina nas costas até a final e ficou com a Bola de Prata do torneio.

Os números de Messi por seu clube continuam consistentes, com 12 gols na MLS em 14 jogos durante a temporada regular de 2026. Isso depois de ter balançado as redes 29 vezes em 28 partidas de liga em 2025.

Isso mantém o seu desempenho individual relevante, mesmo que o contexto do seu clube divirja do ritmo dos concorrentes que atuam na Europa.

A questão é saber se a sua cotação compensa o investimento. Kane entregou gols a rodo no futebol europeu, enquanto Mbappé combinou números avassaladores no clube com uma Copa do Mundo histórica. Messi ainda corre por fora com chances reais, mas suas odds estão muito baixas para garantir valor do ponto de vista de apostas. É um palpite para se passar longe no preço atual.