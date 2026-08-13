Odds para o artilheiro da Premier League: analisando os principais concorrentes de Haaland

Alexander Isak é visto como o nome mais cotado para desbancar Haaland. O sueco surge com o maior potencial, sustentado pelo seu ótimo desempenho nas temporadas 2024/25 e 2023/24.

Mercado de artilheiro da Premier League 26/27 Odds Erling Haaland 1.66 Alexander Isak 10.00 Igor Thiago 11.00 João Pedro 15.00 Benjamin Šeško 23.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Erling Haaland - odds de 1.66

Haaland terminou mais uma vez como o artilheiro da Premier League em 2025/26, balançando as redes 27 vezes. Isso veio logo após o bicampeonato consecutivo da Chuteira de Ouro em 2022/23 (36 gols) e 2023/24 (27 gols).

Pep Guardiola pode ter saído, mas comandar o ataque do Manchester City ainda deve garantir a Haaland uma quantidade de chances claras de gol que raríssimos atacantes no mundo conseguem ter.

Seu xG (gols esperados) de 25,43 na última temporada foi o maior da competição, à frente do brasileiro Igor Thiago, do Brentford, que somou 20,57 xG. Espera-se também que Haaland continue sendo o batedor oficial de pênaltis dos Citizens, tendo convertido três cobranças no último campeonato. Essa é uma vantagem considerável ao longo de uma jornada de 38 rodadas.

O grande problema está puramente na sua cotação. Não há margem para erro. Uma única lesão, uma queda de rendimento ou uma mudança na filosofia de jogo com a nova comissão técnica pode mandar a aposta para o ralo. Do jeito que está, a odd não recompensa o risco corrido.

Alexander Isak - odds de 10.00

O atacante sueco do Liverpool surge como a ameaça mais concreta para Haaland, desde que consiga se manter saudável.

A chegada de Andoni Iraola deve turbinar o volume ofensivo do Liverpool, e Isak é o beneficiado direto disso. Apenas Arsenal (71), Manchester City (77), Manchester United (69) e o próprio Liverpool (63) marcaram mais gols do que o Bournemouth de Iraola (58) na temporada passada.

Trata-se de um rendimento impressionante, considerando o abismo financeiro entre os clubes. Com a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike — que dificilmente voltará a jogar no ano de 2026 —, Isak herda quase por completo a responsabilidade de colocar a bola para dentro. Se ele reencontrar o futebol dos tempos de Newcastle, tem potencial de sobra para incomodar Haaland.

Contudo, sua parte física continua sendo um ponto de interrogação. Ele esteve presente em apenas 14 partidas na última temporada, após ter feito 34 jogos em 2024/25 (marcando 23 gols), 30 em 2023/24 e 22 em 2022/23. Os vencedores da Chuteira de Ouro costumam atuar na grande maioria das 38 rodadas, o que pode jogar contra Isak neste mercado.

Igor Thiago - odds de 11.00

O brasileiro do Brentford foi a grande revelação da última edição da Premier League. A fase de Thiago foi tão contundente que lhe rendeu uma vaga na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo neste meio de ano.

Será que ele consegue repetir essa produção em 2026/27? Thiago brilhou em um ano no qual o Brentford era cotado para brigar contra o rebaixamento. No entanto, sob o comando do inexperiente Keith Andrews, os Bees surpreenderam e terminaram na metade de cima da tabela.

Thiago balançou as redes 22 vezes a partir de um xG de 20,58, anotando mais de um terço dos 55 gols do Brentford no campeonato.

Essa é uma superação estatística considerável e que pode ser difícil de manter. Se o time mantiver métricas parecidas e Thiago continuar superando seu xG, uma probabilidade implícita de 9% parece razoável. No entanto, uma regressão à média em relação aos seus gols esperados dificultaria sua vida para acompanhar os principais candidatos à artilharia.

João Pedro - odds de 15.00

João Pedro pode ser a opção mais inteligente para uma aposta Each-Way antes da bola rolar pra valer na Premier League. Boa parte do atrativo vem do calendário favorável do Chelsea. Pedro marcou 15 gols na última temporada, o que não foi suficiente para garantir um lugar na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Ainda assim, ele encerrou o ano como artilheiro dos Blues em mais uma temporada frustrante do clube. Agora, precisa provar seu valor novamente sob o comando do novo técnico, Xabi Alonso.

O histórico de Alonso no Bayer Leverkusen mostra que seu esquema tático raramente depende de um centroavante de referência. Na temporada do título do Leverkusen em 2023/24, apenas dois jogadores (Victor Boniface e Florian Wirtz) alcançaram dois dígitos de gols.

Por outro lado, a 10ª colocação do Chelsea significa que o time não terá compromissos em competições europeias, permitindo focar 100% no futebol nacional. Isso representa uma vantagem real contra rivais que terão que lidar com viagens no meio da semana.

Essa combinação o coloca como um dos nossos principais palpites de valor antes de a temporada começar. Contudo, a melhor estratégia é aproveitar o mercado Each-Way e apostar para que ele termine no top 4 da artilharia, em vez do título absoluto.

Benjamin Šeško - odds de 23.00

O período de Michael Carrick como interino foi muito positivo. No entanto, o Manchester United se beneficiou de um calendário livre no meio da semana.

Terminar na 3ª colocação muda o cenário. A temporada 2026/27 traz o futebol europeu de volta junto com um calendário puxado na liga, levantando dúvidas tanto sobre a profundidade do elenco quanto sobre a capacidade de Carrick em administrar essa rodagem.

Se o United der conta do recado, Šeško tem tudo para se beneficiar. Ele marcou 11 gols em 30 jogos na Premier League na última temporada. Trata-se de um ótimo primeiro ano na competição, que ainda teve o agravante de um início conturbado sob o comando de Rúben Amorim.

A reta final foi a parte mais animadora: nove gols nas suas últimas 14 partidas, sendo oito deles vindos do banco de reservas.

Se ele se firmar como o camisa 9 titular no esquema de Carrick, alcançar 20 gols na liga é uma meta bastante realista para o jovem de 23 anos. Se isso será suficiente para superar Haaland é outra história. De qualquer forma, é uma aposta de alto risco para uma probabilidade implícita de apenas 4,35%.