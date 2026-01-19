Odds para o vencedor da Champions League: contratação no inverno pode ser crucial novamente

O City de Pep Guardiola é a escolha de valor na Champions League no momento. Eles têm potencial para ir até o fim e Semenyo pode ser a peça que faltava.

Vencedor da Champions League Odds Manchester City 8.00 Arsenal 5.00 Bayern de Munique 6.00 Paris Saint-Germain 8.50

Odds fornecidas pela Superbet e sujeitas a alterações.

Manchester City

O Manchester City pode ter ficado seis pontos atrás do Arsenal na corrida pelo título da Premier League, mas ainda está em boa forma.

Os Cityzens estão invictos em 13 partidas em todas as competições. Eles conseguiram algumas grandes vitórias na Champions League. Guardiola também tem uma profundidade de elenco considerável à sua disposição.

Agora, com Semenyo adicionado ao seu leque de opções, o City está ainda mais forte. O internacional ganês é um atacante incrivelmente versátil e pode ser utilizado em várias funções. Ele oferece muitas opções para a segunda metade desta temporada e além.

Há um ano, vimos Kvaratskhelia ajudar o PSG a passar de candidato a vencedor óbvio. Semenyo tem o potencial de fazer o mesmo pelo City e proporcionar uma nova e brilhante opção de ataque.

A chegada do ex-jogador do Bournemouth deve ajudar a aliviar a dependência excessiva de Haaland para os gols, o que será muito bem-vindo.

Com Semenyo a bordo, o City está ainda melhor equipado para ir até o fim.

Arsenal

O Arsenal teve um fantástico 2025/26 até agora, tanto no cenário doméstico quanto na Europa.

Apenas duas equipes os derrotaram em toda a temporada até agora, e eles estão no topo das tabelas da Premier League e da Champions League. Mikel Arteta deve estar encantado com o andamento das coisas.

Portanto, não é surpresa vê-los como os favoritos dos apostadores para a glória na Champions League, especialmente com seis vitórias em seis até agora.

Eles são o único time invicto na competição indo para a sétima rodada e podem manter essa sequência nas fases eliminatórias.

O trabalho dos Gunners no verão está valendo a pena, e a profundidade do elenco os ajuda a lidar com várias questões de lesão.

Arteta e seu time têm sido impressionantes até agora. Eles estão encontrando maneiras de vencer mesmo quando não estão no seu melhor.

Esse é o tipo de característica que pode levar a troféus, tanto em casa quanto no exterior.

A glória europeia há muito tempo escapa ao Arsenal. Esta pode ser sua maior chance em anos de alcançá-la.

Bayern de Munique

Não é surpresa ver o Bayern de Munique voando alto na Bundesliga e eles ainda estão invictos após 17 partidas.

Eles também perderam apenas uma vez na Champions League até agora e não venceram apenas três dos 27 jogos competitivos em 2025/26. O time de Vincent Kompany é incrivelmente perigoso.

Harry Kane é uma grande parte disso, tendo marcado impressionantes 31 gols em 27 partidas até agora.

Luis Diaz (14) e Michael Olise (12) também estão entre os que se destacam. Tem sido um esforço de equipe impressionante na Alemanha. Com o título da liga já parecendo certo, Kompany pode muito bem priorizar a glória europeia um pouco mais.

O Bayern está se mostrando difícil de vencer nesta temporada, com apenas o Arsenal conseguindo isso até agora.

Eles têm força no ataque, dinamismo no meio-campo e uma defesa muito sólida — tudo o que é necessário para o sucesso.

Os gigantes alemães definitivamente têm o potencial para conquistar mais um título da Champions League. No entanto, podem acabar ficando aquém.

Paris Saint-Germain

Esta temporada tem sido incomum para os atuais campeões da Europa. O time de Luis Enrique se encontra na posição incomum de não liderar a Ligue 1 após 17 partidas.

Os parisienses não têm sido nem de longe tão dominantes quanto na temporada passada, mas estão longe de serem fracos. Eles estão em terceiro na tabela da Champions League, e o Bayern é o único time que os derrotou na competição europeia.

Lesões e ausências os prejudicaram, no entanto. Assim que tiverem todos de volta, devem ficar mais fortes.

Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye estão perto de retornar da Copa Africana de Nações, e Ousmane Dembele está de volta a marcar gols. Com o talento que tem no Parc des Princes, o time de Enrique deve continuar a ganhar impulso.

O PSG está na disputa enquanto tenta defender seu título. No entanto, parece estar faltando um certo 'fator X' nesta temporada.