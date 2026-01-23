Odds para o vencedor da La Liga: dados subjacentes revelam em quem apostar

Com a provável congestão de jogos para o Barcelona, além de uma defesa que continua permitindo boas chances de gol, apoiar o Real pode oferecer um grande valor.

Vencedor da La Liga 2025/26 Odds Barcelona 1.80 Real Madrid 2.05 Atlético de Madrid 41.00 Villarreal 67.00

Odds fornecidas pela Superbet e sujeitas a alterações.

A posição do Barça no topo da La Liga é ilusória?

O Barcelona de Hansi Flick está um ponto à frente do rival Real Madrid na metade da temporada. No entanto, apesar de serem os principais artilheiros da La Liga, com 54 gols em 20 partidas, os dados subjacentes não confirmam as chances de título do Barça.

Quatro times na La Liga têm um recorde defensivo melhor que o do Barça. Isso inclui todos os três times imediatamente abaixo deles na tabela, além do Celta de Vigo, que está em sétimo lugar.

Há um sentimento de que o Barcelona teve dificuldades para estabelecer uma estrutura defensiva consistente nesta temporada.

A contagem de gols esperados contra (xGA) levanta sérias questões. Seu xGA está em 26,4 gols, o que significa que deveria ter sofrido pelo menos quatro gols a mais ao longo da temporada.

Eles também superaram significativamente sua contagem de xG, marcando 6,4 gols a mais do que seus 47,6 xG. Se seu desempenho retornar à média estatística no próximo período, isso pode representar uma séria ameaça à busca do Barcelona pelo título da liga.

Evidências dessa potencial regressão ocorreram na recente derrota do Barça para a Real Sociedad. Eles se tornaram apenas o segundo time nas cinco grandes ligas da Europa desde 2006/07 a marcar cinco vezes em uma partida e ainda assim perder.

Além disso, um calendário de jogos congestionado pode impactar significativamente o Barcelona em um futuro próximo.

Com o Barça jogando em vários torneios, incluindo La Liga, Copa do Rei e Champions League, ele corre o risco de fadiga e lesões.

O Barça jogará seis partidas entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro e terá menos de três dias de recuperação por jogo. Fevereiro e março podem ser igualmente congestionados se avançarem mais na Europa e na Copa del Rey.

Devemos apostar que o Real de Arbeloa levará o título da La Liga?

Os mercados de apostas indicam que o Real Madrid tem menos de 50% de chance de conquistar o título da La Liga. No entanto, os dados subjacentes sugerem que o Real deveria estar liderando a tabela da liga.

O Real tem subdesempenhado significativamente seu xG até agora nesta temporada. Eles deveriam ter pelo menos 5,2 gols a mais em sua contagem.

Seu total de pontos esperados (xPts) é três a mais que o do Barça e impressionantes 11 a mais do que o Atlético e o Villarreal.

Seu desempenho abaixo do esperado levou à demissão do técnico Xabi Alonso, que foi surpreendentemente substituído por Álvaro Arbeloa.

Embora Arbeloa, de 43 anos, não tenha a mesma experiência gerencial que Alonso, ele passou 20 anos no clube como jogador e treinador. Ele é um jovem técnico que entende a identidade do clube, o que pode ser crucial a longo prazo.

Arbeloa certamente teve um início positivo em seu comando no Real. Seu time registrou 26 chutes na vitória sobre o Levante. Este foi o terceiro maior número de tentativas de gol para um técnico em sua estreia na La Liga desde 2003/04.

Este desempenho, combinado com a vitória por 6-1 na Champions League sobre o Mônaco, oferece um otimismo significativo para 2026.

Com o Real fora da Copa do Rei contra o modesto Albacete, os Merengues podem se concentrar exclusivamente em sua campanha na La Liga.

Kylian Mbappé é atualmente o artilheiro da liga com 19 gols. Se o time puder manter a forma física do francês e melhorar sua taxa de conversão de chances de alta qualidade, o Real parece ser a aposta de valor para o título atualmente.

O Atlético ou o Villarreal podem ter algum progresso significativo?

É altamente improvável que o Atlético de Madrid ou o Villarreal desafiem seriamente o Barcelona pelo título. Os mercados de apostas refletem isso, dando ao Atlético uma chance de 2,44% e ao Villarreal uma chance de 1,49% de sucesso.

Ambos os lados têm superado significativamente seu xG até agora nesta temporada. O Villarreal marcou 5,7 gols a mais do que suas estatísticas sugeriram.

Qualquer declínio nessa eficiência pode aumentar seu déficit de oito pontos para o Barcelona.

O desempenho do Villarreal na Champions League também tem sido uma grande preocupação. Eles garantiram apenas um ponto em sete partidas da Fase de Liga da Champions.

Na verdade, apenas o modesto Kairat Almaty, do Cazaquistão, tem um recorde pior na competição. Isso não augura bem para suas chances de superar o Barça e o Real nos próximos 18 jogos.

Os dados subjacentes são igualmente preocupantes para o Atlético de Diego Simeone. Com base nos dados de xGA, o Atleti deveria ter sofrido 6,6 gols a mais do que realmente sofreu.

Usando o xPts como referência, a diferença de oito pontos entre eles e o Barça é justificada, mas o Real deveria estar ainda mais à frente de seus rivais.