Odds para vencedor da Copa do Mundo 2026: 4 azarões que merecem atenção

Colômbia, Noruega, Uruguai e Bélgica estão entre as seleções que podem surgir como azarões no torneio, que contará com 48 times.

Vencedor da Copa do Mundo 2026 Odds Colômbia 41.00 Uruguai 41.00 Noruega 51.00 Bélgica 51.00

Odds fornecidas pela Superbet. Atualizadas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Noruega

Você teria que voltar à Euro 2000 para ver a última vez em que a Noruega se classificou para um grande torneio.

Essa longa espera deve acabar desta vez, graças a uma campanha de qualificação impressionante que resultou em seis vitórias em seis jogos e 29 gols até agora. Eles parecem prontos para superar a Itália e conquistar o primeiro lugar no Grupo I.

Grande parte do ressurgimento da Noruega pode ser atribuída ao surgimento de Erling Haaland.

O atacante do Man City tem uma média de 1,1 gols por jogo em uma carreira internacional que começou quando ele era adolescente. Ele marcou 12 vezes durante esta campanha, a uma taxa impressionante de um gol a cada 44 minutos.

Haaland é bem apoiado por jogadores como Martin Ødegaard, Oscar Bobb e Antonio Nusa. No entanto, resta saber se eles podem ser tão eficazes contra adversários mais fortes na Copa do Mundo como foram nas eliminatórias. Equipes como Moldávia, Estônia e Israel tiveram dificuldades para testar a defesa da Noruega, mas seleções de maior calibre encontrarão isso mais fácil.

Os escandinavos têm fraquezas claras na defesa e no gol. Sua inexperiência em grandes torneios também sugere que têm poucas chances de chegar até a final no próximo verão.

Bélgica

Antes considerada favorita, a Bélgica agora caiu para o grupo dos azarões. A geração de ouro certamente passou do auge, mas eles ainda têm alguns jogadores de qualidade. Expectativas mais baixas também podem aliviar a pressão sobre os Diabos Vermelhos na América do Norte.

Embora também existam algumas dúvidas defensivas com a Bélgica, eles podem contar com, possivelmente, o melhor goleiro do mundo, Thibaut Courtois.

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne são os outros grandes nomes que devem ter papéis importantes. Quando totalmente em forma, o duo pode atuar em um nível muito alto.

O progresso de Jeremy Doku também é um grande ponto positivo para Rudi Garcia. O ponta do Man City amadureceu nesta temporada e pode ser uma das estrelas do torneio do próximo verão se mantiver sua forma atual.

A Bélgica também pode contar com a dupla confiável de meio-campo Youri Tielemans e Amadou Onana. Eles devem se beneficiar de jogar juntos no nível de clube pelo Aston Villa.

No geral, os semifinalistas da Copa do Mundo de 2018 são uma equipe mais completa do que a Noruega. Esta pode ser a última chance de glória internacional para jogadores como De Bruyne e Lukaku, e eles parecem valer uma aposta.

Colômbia

Quando se trata das outras nações sul-americanas além do Brasil e da Argentina, a Colômbia se destaca como a melhor escolha.

Eles terminaram acima do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, perdendo apenas quatro de seus 18 jogos. Sua média de 1,56 gols por jogo também foi o segundo melhor recorde.

Esta é vista como a última chance de glória na Copa do Mundo para muitos de seus jogadores veteranos. Vários deles tiveram destaque nos torneios de 2014 e 2018, incluindo o capitão James Rodríguez.

Agora com 34 anos, a carreira de clube do armador está em declínio há alguns anos, mas ele ainda frequentemente entrega para seu país. Atuando em um papel livre, Rodríguez ainda é um jogador perigoso em seu dia, e sua cobrança de falta continua entre as melhores.

O astro da Colômbia é Luis Díaz, que tem se destacado desde que se juntou ao Bayern de Munique. A equipe também tem profundidade no ataque.

O atacante do Sporting, Luis Suárez, marcou quatro gols em sua última partida de qualificação contra a Venezuela, enquanto Jhon Durán pode pelo menos ser um perigoso substituto de impacto.

Los Cafeteros serão bem apoiados no torneio. Os torcedores colombianos sempre viajam bem, e com muitos vivendo nos Estados Unidos, os jogos da Copa do Mundo parecem partidas em casa para eles. Eles também parecem oferecer valor como uma aposta.

Uruguai

Semifinalistas em 2010 e quartas de final em 2018, o Uruguai tem experiência recente em Copas do Mundo. No entanto, Luis Suárez agora está aposentado do futebol internacional, e há algumas áreas de preocupação para o atual técnico, Marcelo Bielsa.

Darwin Núñez não progrediu como esperado, deixando o Uruguai com falta de poder de fogo pela primeira vez em uma geração. Eles não conseguiram marcar em quatro de suas últimas cinco partidas de qualificação e tropeçaram após um início forte na campanha.

La Celeste venceu apenas uma partida durante toda a temporada de 2024/25. Eles se saíram melhor nesta temporada, mas as vitórias em amistosos contra a República Dominicana e o Uzbequistão vieram por margens de apenas um gol.

Parece que o Uruguai perdeu o ímpeto inicial que estava construindo sob Bielsa. Seu jogador-chave provavelmente será Fede Valverde, do Real Madrid, mas até mesmo sua forma caiu nos últimos meses. No geral, os sul-americanos não parecem ter qualidade suficiente para chegar perto da final.