Odds de Rebaixamento da Premier League: o time para apoiar antes do confronto decisivo

Embora equipes como Bournemouth e Brighton estejam em má forma, ainda é difícil imaginar alguém fora dos cinco últimos sendo rebaixado.

Rebaixamento na Premier League Odds Wolves 1.01 Burnley 1.05 West Ham 1.40 Nottingham Forest 6.50 Leeds 7.00

Odds sujeitas a alterações.

Burnley

Com os Wolves somando apenas três pontos, já é efetivamente uma disputa para evitar as outras duas vagas de rebaixamento.

Os mercados de apostas sugerem que o Burnley também está quase certo de se juntar ao clube de West Midlands no Campeonato da próxima temporada, apesar de estarem apenas seis pontos da segurança no meio da temporada.

Uma sequência repentina de bons resultados poderia mudar o panorama para os Clarets. No entanto, praticamente todos os indicadores subjacentes sugerem que há pouca perspectiva disso acontecer.

Com 37 gols sofridos, o Burnley já permitiu mais do que o dobro de gols na liga em comparação com a temporada passada.

A equipe de Scott Parker não conseguiu replicar seu recorde defensivo do Campeonato no nível superior. Eles também permitiram 36,8 xG, o maior número na primeira divisão inglesa.

Uma diferença de xG de -19,5 destaca falhas em ambos os lados, com uma derrota por 3-1 para o Newcastle sendo o mais recente revés.

É improvável que o time de Lancashire gaste muito em janeiro, e um retorno imediato à segunda divisão é quase inevitável.

West Ham

Apesar de alguns resultados iniciais encorajadores sob o comando de Nuno Espírito Santo, o West Ham também está cotado para o rebaixamento.

Isso reflete uma sequência de oito jogos sem vitórias sob o ex-técnico do Nottingham Forest.

Estes são tempos profundamente preocupantes para os fãs dos Hammers, que há muito estão desiludidos com a vida no Estádio de Londres.

Seus jogadores pelo menos interromperam a má fase, mas só conseguiram um empate de 2-2 em casa contra o Brighton na terça-feira. Eles permitiram 2,8 xG nesse jogo, seu segundo pior número da campanha.

Defensivamente, Nuno não conseguiu reverter a situação e ele contará com novas adições em janeiro. Espera-se que a diretoria do West Ham apoie seu técnico na janela de transferências.

Isso oferece esperança, mas novos rostos são improváveis antes da viagem de fim de semana a Molineux.

Os Wolves conquistaram um ponto em Old Trafford na terça-feira, o que lhes dará um impulso para o jogo. Uma vitória para o West Ham poderia vê-los se aproximar a um ponto da segurança.

Com muito futebol ainda por jogar, os londrinos parecem subvalorizados em seu preço atual. Com Jarrod Bowen e Lucas Paquetá em suas fileiras, eles têm qualidade.

Algumas adições defensivas inteligentes e um novo atacante poderiam transformar sua campanha.

Nottingham Forest

A história da temporada do Nottingham Forest é semelhante à do West Ham. Eles fizeram duas mudanças de treinador cedo e inicialmente pareciam progredir sob Sean Dyche.

No entanto, uma sequência de quatro derrotas em cinco jogos da Premier League acendeu o sinal de alerta novamente.

O Forest foi derrotado duas vezes sem marcar pelo Everton durante esse período, incluindo uma preocupante derrota em casa por 2-0 na terça-feira.

No entanto, seus níveis de desempenho geral ainda foram fortes o suficiente para sugerir que eles permanecerão na primeira divisão.

A equipe do East Midlands superou o Tottenham em uma vitória por 3-0 no City Ground no meio de dezembro. Eles também venceram o Liverpool pelo mesmo placar em Anfield em novembro.

Embora a inconsistência seja uma preocupação, esses resultados sugerem que eles podem ser competitivos em quase qualquer partida.

A falta de gols no ataque é uma preocupação. Chris Wood está lesionado, enquanto Igor Jesus conseguiu apenas um gol em 18 partidas na Premier League. Eles são outro time que pode estar procurando um atacante em janeiro.

No entanto, com uma defesa organizada e jogadores como Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White no meio-campo, eles devem evitar o rebaixamento.

Leeds

Uma sequência de cinco jogos sem perder, em um momento em que seus rivais têm lutado, mudou a perspectiva para o Leeds. Eles agora têm uma probabilidade implícita de rebaixamento de apenas 14,3%.

O time de Daniel Farke atualmente tem uma vantagem de seis pontos sobre os três últimos, com um jogo a menos.

A mudança para um sistema 3-5-2 e a forma impressionante de Dominic Calvert-Lewin são fatores que contribuíram para sua recuperação. O ex-atacante do Everton marcou em seis partidas consecutivas da liga.

No entanto, ainda há motivos para temer pelo Leeds. Calvert-Lewin é propenso a lesões e só atingiu dois dígitos em gols na Premier League duas vezes antes. Isso sugere que os bons tempos atuais podem não durar necessariamente.

O time de Yorkshire sofreu 1,78 gols por jogo. Eles também acabaram de perder o zagueiro chave Joe Rodon por lesão. O galês está prestes a perder jogos difíceis contra Liverpool, Man Utd e Newcastle.

Isso tem o potencial de levar a uma queda de forma para os Whites. Dado isso, eles parecem ser a escolha de valor em seu preço atual no mercado de rebaixamento da Premier League.