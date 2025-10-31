Odds para vencedor da Champions League: 3 times com potencial na Europa

O PSG é o favorito, mas enfrentará competição à medida que o torneio avança. Eles serão testados, pois têm alguns jogos cruciais pela frente.

Vencedor da Champions League Odds PSG 5.50 Arsenal 6.00 Bayern de Munique 8.50

Odds fornecidas pela F12Bet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

PSG: os campeões atuais

O Paris Saint-Germain foi o melhor time da Europa na última temporada, não apenas por vencer a Champions League, mas também por suas performances gerais.

O time de Luis Enrique parece intocável. Eles mantiveram essa forma nesta temporada, vencendo 10 de seus 13 jogos até agora e marcando muitos gols.

Além disso, eles viraram o jogo para conquistar a Supercopa contra o Tottenham Hotspur e lideram a Ligue 1 novamente.

Os parisienses também venceram três jogos da UCL nesta temporada, marcando um total de 13 gols nas vitórias sobre Atalanta, Barcelona e Bayer Leverkusen.

Vencer o Barça em Barcelona foi uma declaração. No entanto, eles demonstraram sua força contra o Leverkusen ao marcar sete gols.

O que também impressiona é que nenhum jogador marcou mais de quatro gols até agora. Em vez disso, 16 jogadores diferentes balançaram as redes.

Eles continuaram a marcar mesmo sem o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, devido a uma lesão. Enrique construiu algo especial, e eles só podem melhorar.

Eles enfrentarão o Bayern de Munique na próxima semana, e esse será o maior teste da temporada até agora. Não definirá sua campanha, mas mostrará como eles se comparam a outro time em boa forma.

O PSG certamente tem o que é necessário para vencer a Champions League nesta temporada. Eles têm qualidade em todo o elenco e uma profundidade genuína.

Arsenal: os Gunners estão com o título na mira

O Arsenal pode finalmente conquistar o título da Champions League este ano. Eles mostraram progresso claro recentemente, e nesta temporada parecem ter um diferencial que pode ajudá-los a ter sucesso.

Eles venceram 11 de 13 jogos e ainda não sofreram gols na UCL até agora. Mikel Arteta desenvolveu um elenco implacável e organizado, e eles mantiveram cinco jogos consecutivos sem sofrer gols até agora.

Apenas três times conseguiram marcar contra eles durante toda a temporada, e eles têm se saído fantásticos. Os resultados do fim de semana colocaram os Gunners quatro pontos à frente no topo da tabela da Premier League. Esta é uma posição que eles merecem.

As novas contratações se adaptaram bem, as estrelas de 2024/25 mantiveram sua forma, e Viktor Gyökeres lidera a tabela de artilheiros.

Os gigantes do norte de Londres tiveram um início fantástico. Eles também são um dos apenas cinco times com 100% de aproveitamento na UCL até agora.

O Arsenal está em ótima forma agora, dando aos jogadores confiança de que podem ter sucesso em todas as competições.

No entanto, se eles podem ir até o final na liga e na Europa, ainda é incerto. O Arsenal tem qualidade. Porém, a preocupação é que suas ambições na Premier League possam prejudicar suas chances na Champions League.

Bayern de Munique: Kane e companhia estão em excelente forma

Nenhum outro time nas cinco principais divisões da Europa teve um início de temporada melhor do que o Bayern de Munique.

Eles venceram todos os jogos que disputaram e já lideram a Bundesliga com cinco pontos de vantagem. Apenas o Real Madrid garantiu mais pontos na liga (27/24), e os Blancos jogaram duas partidas a mais.

Vincent Kompany colocou os alemães em excelente forma, e eles estão regularmente dominando os times.

Eles marcaram 4+ em seis de seus 13 jogos e também venceram todos os três jogos da UCL. Ninguém estará ansioso para enfrentar o Die Bayern em sua forma atual, nem mesmo a elite da Europa.

Ajuda o fato de eles terem um atacante em forma impressionante. Com 27 gols e assistências em seus últimos 18 jogos, Harry Kane tem argumentos para ser o melhor jogador do planeta atualmente.

Ele marcou 12 gols em oito partidas na Bundesliga e cinco em três jogos da UCL – e é improvável que pare de marcar.

O time de Kompany tem um pouco de tudo, e eles definitivamente estarão se apoiando para conquistar vários troféus nesta temporada.

Em relação às suas esperanças europeias, os próximos dois jogos determinarão onde eles estão. Eles jogarão contra o PSG em Paris primeiro, e depois contra o Arsenal em Londres.

Com sua profundidade e relativa falta de competição na liga, o Bayern tem uma grande chance de conquistar o troféu da UCL.