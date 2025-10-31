Odds para vencedor da Champions League: 3 times com potencial na Europa

O PSG é o favorito, mas enfrentará competição à medida que o torneio avança. Eles serão testados, pois têm alguns jogos cruciais pela frente.
|Vencedor da Champions League
|Odds
|PSG
|5.50
|Arsenal
|6.00
|Bayern de Munique
|8.50
Odds fornecidas pela F12Bet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.
PSG: os campeões atuais
O Paris Saint-Germain foi o melhor time da Europa na última temporada, não apenas por vencer a Champions League, mas também por suas performances gerais.
O time de Luis Enrique parece intocável. Eles mantiveram essa forma nesta temporada, vencendo 10 de seus 13 jogos até agora e marcando muitos gols.
Além disso, eles viraram o jogo para conquistar a Supercopa contra o Tottenham Hotspur e lideram a Ligue 1 novamente.
Os parisienses também venceram três jogos da UCL nesta temporada, marcando um total de 13 gols nas vitórias sobre Atalanta, Barcelona e Bayer Leverkusen.
Vencer o Barça em Barcelona foi uma declaração. No entanto, eles demonstraram sua força contra o Leverkusen ao marcar sete gols.
O que também impressiona é que nenhum jogador marcou mais de quatro gols até agora. Em vez disso, 16 jogadores diferentes balançaram as redes.
Eles continuaram a marcar mesmo sem o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, devido a uma lesão. Enrique construiu algo especial, e eles só podem melhorar.
Eles enfrentarão o Bayern de Munique na próxima semana, e esse será o maior teste da temporada até agora. Não definirá sua campanha, mas mostrará como eles se comparam a outro time em boa forma.
O PSG certamente tem o que é necessário para vencer a Champions League nesta temporada. Eles têm qualidade em todo o elenco e uma profundidade genuína.
Arsenal: os Gunners estão com o título na mira
O Arsenal pode finalmente conquistar o título da Champions League este ano. Eles mostraram progresso claro recentemente, e nesta temporada parecem ter um diferencial que pode ajudá-los a ter sucesso.
Eles venceram 11 de 13 jogos e ainda não sofreram gols na UCL até agora. Mikel Arteta desenvolveu um elenco implacável e organizado, e eles mantiveram cinco jogos consecutivos sem sofrer gols até agora.
Apenas três times conseguiram marcar contra eles durante toda a temporada, e eles têm se saído fantásticos. Os resultados do fim de semana colocaram os Gunners quatro pontos à frente no topo da tabela da Premier League. Esta é uma posição que eles merecem.
As novas contratações se adaptaram bem, as estrelas de 2024/25 mantiveram sua forma, e Viktor Gyökeres lidera a tabela de artilheiros.
Os gigantes do norte de Londres tiveram um início fantástico. Eles também são um dos apenas cinco times com 100% de aproveitamento na UCL até agora.
O Arsenal está em ótima forma agora, dando aos jogadores confiança de que podem ter sucesso em todas as competições.
No entanto, se eles podem ir até o final na liga e na Europa, ainda é incerto. O Arsenal tem qualidade. Porém, a preocupação é que suas ambições na Premier League possam prejudicar suas chances na Champions League.
Bayern de Munique: Kane e companhia estão em excelente forma
Nenhum outro time nas cinco principais divisões da Europa teve um início de temporada melhor do que o Bayern de Munique.
Eles venceram todos os jogos que disputaram e já lideram a Bundesliga com cinco pontos de vantagem. Apenas o Real Madrid garantiu mais pontos na liga (27/24), e os Blancos jogaram duas partidas a mais.
Vincent Kompany colocou os alemães em excelente forma, e eles estão regularmente dominando os times.
Eles marcaram 4+ em seis de seus 13 jogos e também venceram todos os três jogos da UCL. Ninguém estará ansioso para enfrentar o Die Bayern em sua forma atual, nem mesmo a elite da Europa.
Ajuda o fato de eles terem um atacante em forma impressionante. Com 27 gols e assistências em seus últimos 18 jogos, Harry Kane tem argumentos para ser o melhor jogador do planeta atualmente.
Ele marcou 12 gols em oito partidas na Bundesliga e cinco em três jogos da UCL – e é improvável que pare de marcar.
O time de Kompany tem um pouco de tudo, e eles definitivamente estarão se apoiando para conquistar vários troféus nesta temporada.
Em relação às suas esperanças europeias, os próximos dois jogos determinarão onde eles estão. Eles jogarão contra o PSG em Paris primeiro, e depois contra o Arsenal em Londres.
Com sua profundidade e relativa falta de competição na liga, o Bayern tem uma grande chance de conquistar o troféu da UCL.