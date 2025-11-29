Os dois gigantes brasileiros têm semanas cruciais pela frente, entre a disputa pela glória nacional e a continental.

Vencedor da Copa Libertadores Odds Palmeiras vence 2.90 Flamengo vence 2.60

Odds fornecidas da Superbet. Sujeitas a alterações.

Uma final totalmente brasileira na Copa Libertadores

A final da Copa Libertadores deste fim de semana verá Palmeiras e Flamengo se enfrentarem na primeira final entre dois clubes do mesmo país desde a mudança para o formato de partida única.

Duas das finais anteriores foram para a prorrogação, e apenas uma – a vitória por 3 a 1 do Botafogo no ano passado – terminou com mais de 2,5 gols nos 90 minutos.

Ao analisar os últimos anos, os favoritos geralmente garantiram a vitória.

Como esperado, esses jogos tendem a ser altamente intensos. Pelo menos um cartão vermelho foi dado em cada uma das últimas três finais da Copa Libertadores, incluindo um após dois minutos no ano passado.

Além disso, seis cartões amarelos foram distribuídos quando se enfrentaram nesta fase em 2021.

Se este jogo seguir o padrão geral das finais recentes entre times do mesmo país, então o Flamengo deve ser apoiado para vencer.

O time que saiu vencedor nos confrontos anteriores da liga venceu todos, exceto um dos últimos cinco embates entre times do mesmo país. Há valor em apostar nas odds atuais também.

Apostando nos favoritos

O Flamengo é o favorito por uma razão clara. Eles estão cinco pontos à frente de seus adversários na Série A do Campeonato Brasileiro e perderam apenas um dos últimos oito jogos.

Os homens de Filipe Luís também venceram ambos os encontros contra o Verdão até agora nesta temporada.

Vale notar que o Palmeiras teve dificuldades contra o Flamengo no passado, tendo vencido apenas um dos últimos oito confrontos. Além disso, perderam este confronto 10 vezes em 2019.

Dada a importância desta final, espera-se que o time de preto e vermelho esteja à altura do desafio.

Dado o quão equilibrados esses dois times são e seu último confronto em outubro, apostar em um alto número de gols pode não ser sábio.

Embora o último confronto tenha terminado com cinco gols, cinco encontros consecutivos antes desse apresentaram menos de 2,5 gols.

As finais da Libertadores geralmente são disputadas de forma acirrada; a final do ano passado foi a primeira jogada sob o formato de partida única que não foi decidida por um gol.

No entanto, pode haver valor no mercado de cartões vermelhos. Já se passaram dez anos desde que qualquer final da Libertadores, em uma ou duas partidas, terminou com menos de cinco cartões amarelos.

Houve oito advertências no ano passado, além do cartão vermelho direto, e cinco na final totalmente brasileira antes disso, em 2022.

Enquanto isso, em termos dos jogadores mais cruciais, Giorgian de Arrascaeta do Flamengo é sem dúvida o que mais se destaca. Ele registrou 23 gols e 17 assistências, totalizando 40 contribuições diretas, em 59 partidas em 2025.

Para o Palmeiras, José Manuel López (30) e Vitor Roque (25) estão logo atrás, mas Arrascaeta é o que todos estarão observando de perto.

Espera-se que seja uma partida fascinante em Lima, com ambos os lados provavelmente sendo altamente competitivos. No entanto, os homens de Filipe Luís provavelmente garantirão a vitória.

O Alviverde entra no jogo sem vencer em cinco partidas e sem marcar em três delas. Portanto, o Flamengo está confiante em suas chances.