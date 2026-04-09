Cinco azarões em quem apostar na Europa neste fim de semana

Seja em vitórias diretas ou apenas marcando contra as probabilidades, escolhemos cinco jogos interessantes das grandes ligas da Europa.

Azarões em quem apostar neste fim de semana Odds Sunderland vence o Burnley 3.25 Mallorca vence o Celta Vigo 2.90 Juventus x Parma - ambas as equipes marcam (BTTS) 1.90 PSG x Angers - ambas as equipes marcam (BTTS) 2.20 Bayern x Leipzig - ambas as equipes marcam (BTTS) 1.65

Odds fornecidas pela F12 Bet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Sunderland vence o Burnley

O Sunderland teve o melhor início de temporada entre todas as equipes da Premier League. Mesmo após um ótimo verão no mercado de transferências, não se esperava que dominassem o West Ham United por 3-0 em seu primeiro jogo.

Jogar fora de casa será um desafio diferente, mas eles parecem estar em boa forma.

O Burnley verá isso como uma grande oportunidade após sua pesada derrota para o Tottenham Hotspur, mas pode não ser o suficiente. Eles tiveram dificuldades contra o Spurs, e se os Black Cats jogarem bem, o Burnley pode ter dificuldades novamente.

De todo modo, a confiança da equipe de Regis Le Bris está em alta e eles vão em busca de mais três pontos.

Mallorca vence o Celta Vigo

Mallorca e Celta Vigo começaram mal suas campanhas na La Liga no fim de semana passado. O Mallorca está no fundo da tabela, tendo perdido por 3-0 para o Barcelona, enquanto o Celta foi derrotado por 2-0 em casa pelo Getafe.

No entanto, ambos terminaram entre os 10 primeiros na temporada 2024/25 e são esperados para se recuperar.

Com a vantagem de jogar em casa, os mallorquinos podem ter uma chance melhor aqui, apesar de serem os azarões. Eles lutaram muito contra o Barça, assim como outras equipes. Jagoba Arrasate pode surpreender o Celta com uma vitória em casa, e não seria um grande choque, então há valor aí.

Juventus x Parma - ambas as equipes marcam (BTTS)

A Juve é claramente a favorita para este confronto. Se o Parma conseguir, pelo menos, evitar a derrota no Allianz Stadium, já será uma grande conquista para eles, especialmente na primeira rodada. Dito isso, uma coisa que eles definitivamente podem fazer é marcar gols.

Nenhuma equipe na Serie A teve mais jogos em que ambas as equipes marcaram na última temporada, com 25 de seus 38 jogos, o que equivale a 66%. Ambas as equipes marcaram em dois dos seus últimos três encontros com a Vecchia Signora – e o Parma marcou em todos eles.

Este confronto na última temporada em Turim terminou em um empate de 2-2, com um total de quatro gols. O mesmo resultado é provável neste fim de semana.

Paris Saint-Germain x Angers - ambas as equipes marcam (BTTS)

Mesmo tendo dominado a Ligue 1 na última temporada, o PSG não manteve muitos jogos sem sofrer gols. Nenhuma equipe em toda a Ligue 1 esteve envolvida em mais jogos de ambas as equipes marcam em 2024/25, com isso acontecendo em 79% de seus 34 jogos. O próprio Angers marcou duas vezes contra eles.

Portanto, enquanto a equipe de Luis Enrique é favorita aqui, especialmente em casa, os visitantes verão uma oportunidade de causar problemas.

Os parisienses são indubitavelmente mais fortes e podem vencer por uma margem grande, mas há preocupações sobre sua defesa e Lucas Chevalier. O Le SCO não encontrou o gol com frequência na última temporada, mas Estéban Lepaul estará visando outro contra os campeões franceses em Paris.

Bayern de Munique x Leipzig - ambas as equipes marcam (BTTS)

O Bayern é, em casa na Bundesliga, um dos favoritos mais fortes do futebol. Mesmo contra um RB Leipzig, que terminou em sétimo na última temporada, as casas de apostas esperam uma vitória confortável do time de Munique.

No entanto, o Die Bayern pode ser vazado, como o Leipzig sabe muito bem.

Um total de 12 gols foi marcado nos dois jogos entre essas duas equipes na última temporada, e ambas as equipes marcaram em seus últimos quatro encontros.

Ambas as equipes não marcaram em apenas um dos seus últimos 10 confrontos. Podem haver fogos de artifício na Allianz Arena.