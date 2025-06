Veja como apostar na Novibet no Mundial de Clubes 2025

Descubra as ofertas, odds, mercados e favoritos no Mundial de Clubes 2025 na Novibet. Veja também como se cadastrar.

A Novibet aparece como uma das grandes opções para quem pretende apostar na Copa do Mundo de Clubes 2025. Neste artigo, você confere tudo sobre a experiência com a casa durante o torneio: mercados populares, cotações especiais e os times mais cotados na briga pelo título.

Com 32 clubes em campo e um calendário agitado pela competição, a expectativa é de alta movimentação também nas apostas online — e a Novibet surge como uma escolha interessante para quem busca variedade, boas odds e recursos práticos na hora de fazer seus palpites.

Ainda não tem uma conta na casa? Veja como se cadastrar usando o código promocional Novibet.

Novibet Mundial de Clubes 2025: quais bônus a casa de apostas oferece?

Ainda que a Novibet não ofereça mais o tradicional bônus de boas-vindas — prática vetada pelas novas regras do Governo Federal —, a operadora segue ativa com campanhas pontuais e ofertas voltadas a grandes eventos, como é o caso do torneio internacional de clubes.

Confira abaixo algumas das ofertas de futebol ativas hoje:

Promoções da Novibet Descrição da oferta Código promocional Novibet SuperOdds Aumento de odds em eventos específicos. Ir para a Novibet Golden Sub Proteção para apostas em jogadores substituídos antes dos 70 minutos. Ir para a Novibet Dois gols até os 15 Vitória confirmada se o time marcar 2 gols até os 15 minutos. Ir para a Novibet

Entre os destaques, estão as SuperOdds Novibet, que aparecem com frequência nas partidas mais importantes da Copa do Mundo de Clubes, oferecendo cotações turbinadas em mercados selecionados.

A plataforma também conta com apostas combinadas, reembolsos em jogos específicos, promoções sazonais no cassino e até sorteios para usuários cadastrados.

Como criar uma conta na Novibet?

O processo para aproveitar qualquer Novibet bônus é simples e direto, inclusive durante a Copa do Mundo de Clubes. Abaixo, você confere o passo a passo completo para se registrar na plataforma e ativar as principais funcionalidades da casa.

Acesse o site da Novibet; Clique em “Cadastrar-se” no canto superior direito da tela; Preencha o formulário com seus dados pessoais e crie sua senha de acesso; Aceite os termos e condições da plataforma; Finalize o cadastro e entre na sua conta.

A plataforma se destaca pela navegação fluida e pelas ferramentas intuitivas, o que facilita a experiência tanto para quem está começando quanto para apostadores mais experientes.

Como apostar no Novibet Mundial de Clubes 2025?

Fazer uma aposta na Novibet durante a Copa do Mundo de Clubes 2025 é simples e rápido. O primeiro passo é acessar o site oficial da casa e navegar até a seção de futebol, onde está disponível uma área dedicada exclusivamente ao torneio.

Dentro dessa seção, é possível visualizar os principais confrontos da rodada, mercados ao vivo e apostas de longo prazo — como quem será o campeão do torneio de futebol ou quem vai avançar de fase.

Basta selecionar a partida desejada, escolher o tipo de aposta (resultado final, handicap, total de gols, entre outros), definir o valor e confirmar seu bilhete.

Nas cotações da Novibet, o PSG , atual campeão europeu, aparece como um dos grandes favoritos ao título, com odds de 3.75 para levantar o troféu. Isso quer dizer que, caso a equipe vença o torneio e sua aposta seja certeira, o valor será multiplicado por 3.75.

Com uma navegação moderna, mercados variados e funcionalidades como as SuperOdds, Golden Sub e o pagamento antecipado por vantagem no placar, a Novibet se destaca como uma plataforma completa para quem deseja acompanhar e apostar na Copa do Mundo de Clubes 2025.

Mercados de apostas Novibet Mundial de Clubes 2025

A casa liberou uma variedade de mercados que atendem todos os perfis de apostadores — dos mais experientes aos novatos que estão se aventurando nas apostas durante o campeonato.

Entre as opções disponíveis, estão os mercados mais tradicionais:

Resultado da partida (1X2) : aposte em quem vence no tempo normal — time A, time B ou empate;

: aposte em quem vence no tempo normal — time A, time B ou empate; Total de gols : escolha se o número total de gols do jogo será acima ou abaixo de um valor determinado;

: escolha se o número total de gols do jogo será acima ou abaixo de um valor determinado; Ambos marcam : aposte se os dois times vão balançar as redes;

: aposte se os dois times vão balançar as redes; Placar exato : tente acertar o resultado final do confronto. O risco é alto, mas o retorno também;

: tente acertar o resultado final do confronto. O risco é alto, mas o retorno também; Quem marca : escolha jogadores com chances de marcar gols na partida.

: escolha jogadores com chances de marcar gols na partida. Dupla chance : opção mais segura, que cobre dois dos três resultados possíveis.

: opção mais segura, que cobre dois dos três resultados possíveis. Handicap asiático e europeu: ideal para equilibrar as forças entre equipes e encontrar cotações com mais valor.

Além desses, a plataforma também oferece mercados alternativos e apostas ao vivo com odds que se ajustam conforme o jogo avança.

Os jogos com times brasileiros, como os do Flamengo, já movimentam o mercado com cotações dinâmicas.

No duelo contra o Chelsea, por exemplo, a vitória do Rubro-Negro chegou a ter odds de 3.65, enquanto o empate estava em 3.25 e o triunfo do time inglês em 2.25.

Apostas ao vivo na Novibet Mundial de Clubes 2025

Para o Mundial de Clubes 2025, a Novibet se preparou para oferecer uma experiência completa para quem gosta de apostar enquanto a bola está rolando.

As apostas ao vivo da plataforma contam com uma boa variedade de mercados, odds dinâmicas e ferramentas que ajudam na leitura da partida — como gráficos, estatísticas atualizadas e cronômetro em tempo real.

Para acessar, é fácil. Entre no site da Novibet, clique na seção “Ao Vivo” e veja os eventos disponíveis. Durante a Copa do Mundo de Clubes, os jogos do torneio aparecem com destaque, tanto na versão desktop quanto no celular.

Os confrontos contam com uma cobertura completa, o que permite fazer apostas informadas com base no que acontece minuto a minuto.

Esse formato é ideal para quem acompanha as partidas de perto e quer reagir rapidamente às mudanças em campo — seja para aproveitar uma odd que disparou após um gol, uma substituição importante ou um cartão vermelho que pode mudar o rumo do jogo.

Novibet Mundial de Clubes 2025: perguntas frequentes

Se ainda ficou alguma dúvida sobre como aproveitar as apostas na Copa do Mundo 2025, aqui estão as respostas para as questões mais comuns entre os apostadores brasileiros.

Quais são os principais mercados de apostas na Novibet?

A Novibet oferece uma variedade ampla de mercados para a Copa do Mundo de Clubes. Entre os mais populares estão:

Resultado final

Total de gols

Handicap asiático

Ambos marcam

Artilheiro da partida

Placar exato

Apostas futuras (campeão, artilheiro do torneio)

Apostas ao vivo

Com cobertura completa dos jogos, a plataforma atende tanto quem gosta de apostas tradicionais quanto quem prefere mercados alternativos.

O que são as SuperOdds Novibet?

As SuperOdds Novibet são cotações aumentadas para seleções específicas de cada rodada. Elas aparecem com destaque no site e no app, sempre sinalizadas com o selo "SO". É uma ótima oportunidade para buscar apostas com valor mais alto durante o torneio.

A Novibet tem alguma vantagem para apostas ao vivo?

Sim. A casa de apostas oferece transmissão ao vivo de algumas partidas, estatísticas em tempo real e atualização dinâmica das odds. Isso permite que o apostador tome decisões com base no que está acontecendo em campo — um diferencial importante na Copa do Mundo de Clubes.

A Novibet é segura e confiável?

Sim. A Novibet opera com licença internacional e segue todos os padrões exigidos pela regulamentação brasileira. A plataforma atua sob a licença nº 2.104-9, emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF). A casa de apostas também adota práticas de Jogo Responsável e oferece ferramentas de segurança para os usuários controlarem sua atividade de apostas.

Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025?

A Copa do Mundo de Clubes 2025 terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Quais clubes estão na Copa do Mundo de Clubes 2025?

O torneio reúne os principais clubes do planeta. Veja os participantes por continente:

América do Sul:

Palmeiras (BRA)

Flamengo (BRA)

Fluminense (BRA)

Botafogo (BRA)

River Plate (ARG)

Boca Juniors (ARG)

Europa:

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Chelsea (ING)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Internazionale (ITA)

Borussia Dortmund (ALE)

Juventus (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Atlético de Madrid (ESP)

Red Bull Salzburg (AUT)

América do Norte, Central e Caribe:

Monterrey (MEX)

Seattle Sounders (EUA)

Pachuca (MEX)

Los Angeles FC (EUA)

Inter Miami (EUA)

África:

Al Ahly (EGI)

Wydad Casablanca (MAR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Espérance de Tunis (TUN)

Ásia:

Al-Hilal (SAU)

Al Ain (EAU)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Ulsan Hyundai (COR)

Oceania: