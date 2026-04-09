Mirassol em alta: “ambos marcam” é a melhor aposta contra o Bahia

O Mirassol virou destaque no Brasileirão por um padrão claro: seus jogos em casa quase sempre têm gols dos dois lados.

Mercado Odds na F12 Bet Ambos marcam em Mirassol x Bahia 1.82

Essas odds são da F12 Bet e podem sofrer alterações.

Por que “ambos marcam” virou a aposta de valor nos jogos do Mirassol

No Brasileirão, alguns times acabam criando padrões que chamam a atenção de quem aposta. O Mirassol é um desses casos. Jogando em casa, a equipe transformou o mercado de “ambos marcam” em uma tendência quase automática.

São números consistentes que não podem ser ignorados e que ajudam a explicar por que o confronto contra o Bahia, pela próxima rodada, coloca esse mercado como um dos mais interessantes.

O Mirassol tem sido um caso peculiar na temporada. O time combina um ataque capaz de balançar as redes em praticamente todos os jogos, mas uma defesa que costuma deixar espaço para o adversário também marcar. Essa soma resulta em partidas abertas e movimentadas.

Nos últimos cinco compromissos da equipe, quatro terminaram com gols para os dois lados. Em casa, o dado impressiona ainda mais: 78% dos jogos do Mirassol tiveram o mercado de “ambos marcam” confirmado. Trata-se da maior taxa de toda a liga.

Esse comportamento ofensivo e vulnerável cria uma situação rara no campeonato: um time que oferece consistência estatística em um mercado que, normalmente, oscila bastante. Para o apostador, isso significa valor real, já que a recorrência dos resultados se mantém rodada após rodada.

Números que sustentam a tendência

A estatística não é apenas um detalhe. É reflexo de como o Mirassol se comporta dentro de campo. A equipe costuma pressionar quando joga em casa, mas essa ousadia custa caro atrás. O resultado é um time que marca gols com frequência, mas que dificilmente consegue segurar o adversário.

Últimos 5 jogos: em 4, ambos marcaram.

Jogos em casa no Brasileirão: 78% com “ambos marcam”, a maior média da competição.

Desempenho ofensivo: média de mais de 1,5 gol por jogo em casa.

Desempenho Defensivo: sofreu gols em 80% das partidas como mandante.

Esses números explicam por que o Mirassol virou quase “sinônimo” de aposta em ambos marcam. Não é um acaso — é um padrão consolidado.

Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Bahia, uma equipe que não apresenta índices tão altos nesse mercado, mas que também não foge muito da média. O tricolor baiano costuma ser sólido, mas longe de casa enfrenta mais dificuldades defensivas, o que pode abrir espaço para repetir a tendência.

A F12 Bet oferece odd de 1.82 para “ambos marcam” nesse confronto. Considerando os números do Mirassol em casa, essa cotação pode ser considerada de bom valor, já que os dados sustentam a aposta.

O fator mando de campo é crucial aqui: o Mirassol marca gols regularmente no Zé Maria de Campos Maia, mas sofre contra-ataques e raramente passa ileso. O Bahia tem qualidade para aproveitar isso e deixar sua marca no placar.

Por que o mercado é tão atraente

Não se trata apenas de um palpite isolado para esse jogo. O padrão do Mirassol em casa já mostra consistência suficiente para ser levado em conta também nos próximos compromissos.

Enquanto a equipe mantiver esse estilo — ofensivo, intenso e ao mesmo tempo vulnerável —, o mercado de “ambos marcam” seguirá sendo uma das melhores opções de valor para quem acompanha o time.

Além disso, a odd de 1.82 indica que o mercado ainda não precificou totalmente esse comportamento do Mirassol. Para quem aposta com base em estatísticas, essa é a típica situação em que o valor está do lado do apostador.

O que observar daqui para frente

Apostar não é apenas seguir números, mas entender se o padrão pode se repetir. No caso do Mirassol, a tendência é clara:

O time faz gol em quase todo jogo em casa.

O time sofre gol em quase todo jogo em casa.

A combinação resulta em um dos índices de “ambos marcam” mais altos do país.

Enquanto isso não mudar, esse mercado seguirá sendo uma estratégia confiável em partidas no interior paulista. O duelo contra o Bahia é apenas mais uma oportunidade de comprovar isso — mas não será a última.