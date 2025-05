Veja os melhores mercados de gols para apostar em Botafogo x Universidad de Chile na Libertadores

Botafogo e Universidad de Chile prometem uma noite de muitos gols, na noite desta terça-feira (27), no Estádio Nilton Santos. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, irá definir quem avança para as oitavas de final da competição.

Separadas por um ponto na tabela, as duas equipes jogam a vida, já que o Estudiantes recebe o já eliminado Carabobo no mesmo horário. A equipe argentina deve vencer e ficar com uma das duas vagas.

Para este confronto, a expectativa é alta em relação a gols, o que já é uma marca registrada do time de Renato Paiva na Libertadores. Seja marcando ou sofrendo, o Glorioso tem feito partidas agitadas na competição e os torcedores já esperam mais uma noite de emoção.

Pensando nisso, separamos as três melhores apostas de gols para Botafogo x Universidad de Chile na Libertadores. Confira!

Mercado Palpite Odds na Vbet Total de gols Mais de 2.5 gols 2.00 Ambos marcam Sim 2.01 Gols em ambos os tempos Sim 1.78

Mais de 2.5 gols no jogo

Essa é uma escolha clássica, mas que tem funcionado bem quando o Botafogo joga em casa. A defesa tem mostrado fragilidade, e o ataque, mesmo irregular, costuma criar boas chances, principalmente quando enfrenta equipes que também precisam sair pro jogo — como é o caso da Universidad de Chile.

Nos últimos dois jogos da Libertadores do Botafogo, a marca bateu. Contra o Estudiantes, por exemplo, a equipe chegou a abrir dois gols de vantagem, mas cedeu o empate e só conseguiu a vitória no último lance da partida.

Palpite 1 - Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na Vbet

Ambos marcam

Com características ofensivas e defesas instáveis, apostar que os dois times marcam pode ser uma boa saída. A Universidad de Chile marcou e sofreu gols em seus jogos fora de casa, enquanto o Botafogo sempre mostrou ter um ataque letal em jogos no Nilton Santos e marcou todas as vezes em que jogou em casa.

Além disso, esse é o tipo de jogo em que a tensão deve aumentar com o passar dos minutos — o que favorece erros defensivos e chances de gol dos dois lados.

Palpite 2 - Ambos marcam na partida, com odds de 2.01 na Vbet

Gols em ambos os tempos

Como todo jogo eliminatório, e esse é o contexto da partida desta terça-feira no Nilton Santos, as duas equipes devem buscar o gol desde o começo do jogo. Em casa, o Botafogo deve tomar a iniciativa e buscar abrir o placar ainda no primeiro tempo, assim como contra o Estudiantes.

Forte e copeira, a La U deve buscar o empate a qualquer custo, e essa receita deve ser a ideal para gols nos dois tempos da partida.

Palpite 3 - Gols em ambos os tempos, com odds de 1.78 na Vbet