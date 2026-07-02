Apostas Mais/Menos de 1.5 gols: o que é, como funciona e estratégias

Apostar em mais de 1.5 gols ou menos de 1.5 gols significa tentar prever o total de gols de uma partida.
Este tipo de mercado chama a atenção dos apostadores por sua clareza e simplicidade. Ele é popular porque não depende do Resultado Final, somente da quantidade de gols.
Neste guia, explicamos o que é uma aposta Mais/Menos 1,5 gols, como funciona e dicas práticas para ajudá-lo a fazer apostas mais inteligentes.
Aposta Mais/Menos 1,5 gols: o que significa?
Com apostas mais/menos, o apostador não tenta prever qual time vai vencer, mas sim o número total de gols marcados durante o jogo.
Nesse caso, existem duas opções:
- Mais de 1,5 gols: Aposta em que pelo menos 2 gols serão marcados no total durante o jogo.
- Menos de 1,5 gols: Aposta em que 1 gol ou menos será marcado no total durante o jogo.
É simples assim: não importa quem marca, apenas conta o número total de gols.
Como funciona a aposta Mais/Menos 1,5 gols?
O processo é simples:
- Escolha um jogo de futebol no qual queira apostar.
- Analise os desempenhos recentes de ambas as equipes, a sua capacidade de marcar gols e a sua força defensiva.
- Decida se acha que o total de gols será mais ou menos de 1,5, e faça a sua aposta.
Exemplo de aposta Mais/Menos 1,5 gols
Imagine que você está prestes a apostar num jogo entre o Time A e o Time B. Após rever as estatísticas, descobriu que:
- O Time A teve uma média de 1,2 gols por jogo nos seus últimos cinco jogos.
- O Time B sofreu 0,8 gols por jogo nos seus últimos cinco jogos.
Estas estatísticas sugerem que o jogo pode ser travado. Então, você decide apostar em Menos de 1,5 gols.
|Jogo
|Aposta
|Resultado
|Time A x Time B
|Menos de 1,5 gols
|1–0 (Vitória ✅)
Dicas para apostar em Mais/Menos 1,5 gols
Aqui estão as nossas dicas para ajudá-lo a apostar com sabedoria e reduzir o risco ao apostar em mais/menos 1,5 gols:
- Verifique as estatísticas das equipes, especialmente o número médio de gols marcados e sofridos por jogo, tanto em casa como fora.
- Considere as condições meteorológicas e a qualidade do campo, pois estas podem influenciar quantos gols são marcados.
- Avalie a forma atual, incluindo lesões e suspensões de jogadores-chave.
- Observe os resultados anteriores dos confrontos diretos entre as duas equipes.
A aposta Mais/Menos 1,5 gols é uma ótima opção se preferir concentrar-se no número total de gols em vez de prever o resultado do jogo. Quando feita com sabedoria, este tipo de aposta é fácil de compreender e potencialmente lucrativa.
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