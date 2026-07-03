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Apostas Mais Menos de 3.5 Gols

Apostas Mais/Menos de 3.5 Gols: o que é, como funciona e estratégias

A aposta Mais / Menos de 3,5 gols é uma opção popular nas apostas esportivas, especialmente entre os fãs de futebol.

Nas apostas Mais/Menos de 3,5 Gols, o conceito é simples: você aposta no número total de gols marcados em uma partida, independentemente de qual time vence. 

Neste guia, explicamos como essa aposta funciona, como usá-la e também fornecemos um exemplo concreto.

O que é uma aposta Mais/Menos de 3,5 Gols?

Uma aposta mais/menos de 3,5 gols é um tipo de aposta em que você aposta se o número total de gols marcados em uma partida de futebol será mais ou menos de 3,5. 

Não são necessários cálculos complexos. Veja o que isso significa na prática:

  • Mais de 3,5 gols: Você vence se pelo menos 4 gols forem marcados na partida.
  • Menos de 3,5 gols: Você vence se houver 3 gols ou menos no total.

Como funciona esse tipo de aposta?

É um processo simples. Veja como fazer esse tipo de aposta passo a passo:

  • Escolha a partida: Selecione uma partida de futebol na qual deseja apostar.
  • Analise os times: Avalie o desempenho recente dos times, o estilo de jogo e sua capacidade de marcar ou defender.
  • Faça sua aposta: Decida se você acha que o número total de gols será mais ou menos de 3,5 e faça sua aposta.
  • Acompanhe o resultado: Assista à partida e torça para que sua análise de jogo esteja certa.

Exemplo de uma aposta Mais/Menos de 3,5 Gols

Vamos considerar uma partida entre São Paulo e Fluminense. Depois de analisar as estatísticas, você prevê um jogo aberto com muitas chances. Você decide apostar em Mais de 3,5 gols. 

Se a partida terminar com um placar de 3 - 2, sua aposta vence porque o número total de gols é 5, que é maior que 3,5. 

Aqui está um detalhamento em formato de tabela:

PartidaAposta selecionadaPlacar finalResultado da aposta
São Paulo x FluminenseMais de 3,5 gols3 - 2Ganhou

Dicas para fazer apostas Mais/Menos de 3,5 Gols

Para ajudá-lo a fazer esse tipo de aposta, aqui estão algumas dicas práticas:

  • Análise de estatísticas: Quantos gols esses times marcam em média? E quantos eles sofrem?
  • Condições da partida: As condições climáticas e do gramado podem impactar o número de gols marcados.
  • Forma dos jogadores: Verifique a forma atual dos principais atacantes e defensores. Um atacante confiante pode fazer toda a diferença.
  • Histórico de confrontos diretos: Observe os resultados passados entre os dois times.

Vale a pena fazer apostas Mais/Menos de 3,5 gols? Nossa conclusão

As apostas mais/menos de 3,5 gols são ótimas para apostadores que preferem focar no total de gols em vez do resultado final da partida. 

Sem falar que é fácil de entender e pode ser lucrativa com uma boa análise pré-jogo. 

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