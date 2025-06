Brasil defende invencibilidade de 20 anos contra o Equador: Veja odds

Brasil, com estreia de Ancelotti, busca manter invencibilidade de duas décadas contra o Equador.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta rodada das Eliminatórias com uma boa escrita ao seu lado: a equipe defende uma invencibilidade de 20 anos contra o Equador. Contando ainda com a estreia de Carlo Ancelotti, o retrospecto do Brasil é amplamente favorável contra o adversário.

Mercado Palpite Odds na Superbet Brasil vence de zero Sim 3.15 Brasil ganha ambos os tempos Sim 6.60 Resultado exato 0-2 8.90

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 05/06/2025 às 8h.

Empolgada e com esse tabu positivo ao lado, a Seleção Brasileira abre espaço para várias apostas criativas para a partida desta quinta-feira (5), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

A bola rola às 20h, e em caso de vitória para qualquer um dos lados, a classificação para a Copa do Mundo fica cada vez mais próxima. Com Alisson no gol e Vini Jr liderando o ataque, a Seleção aposta numa mescla de experiência e juventude para manter a escrita contra o rival.

Rivais frequentes, principalmente em jogos de Eliminatórias, Equador e Brasil se encontraram pela primeira vez na Copa América de 1942. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 5 a 1. Desde então, as equipes se encontraram em 36 oportunidades, com 28 vitórias do Brasil, seis empates e apenas duas vitórias do Equador. Caso raro, as duas vitórias dos equatorianos aconteceram em Quito, pelas Eliminatórias. A primeira, em 2002, e a segunda, em 2004.

Na última vitória, em 17 de novembro de 2004, o Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, viu Édison Méndez, nome histórico da LDU e com passagens pelo Atlético-MG, surpreender um Brasil cheio de craques. Kaká, Ronaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos não impediram o grande (e último) triunfo do Equador diante do Brasil. O resultado foi decisivo para os equatorianos conquistarem a classificação para a Copa de 2006.

Com esse panorama em mente, separamos palpites com odds acima de 2.00 para quem quer apostar na invencibilidade do Brasil contra o Equador — fugindo dos mercados mais batidos e explorando opções que combinem valor e probabilidade real. Confira!

A derrota, muito atribuída à altitude, foi a primeira do Brasil no caminho até a Copa do Mundo de 2006. Desde então, as equipes se enfrentaram outras 13 vezes, com nove vitórias do Brasil e quatro empates. Fora de casa, porém, a Seleção Brasileira tem apenas uma vitória neste período, que aconteceu na estreia de Tite, em 2016. Na ocasião, o placar terminou em 3 a 0 para o Brasil. No último encontro entre as seleções, empate por 1 a 1 em Quito, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Brasil vence sem sofrer gols

A aposta no Brasil vencendo sem sofrer gols é respaldada por um histórico sólido contra o Equador. Nos últimos 36 confrontos entre as seleções, o Brasil venceu 28 vezes, empatou 6 e perdeu apenas 2, mantendo uma defesa consistente na maioria desses jogos. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti, em sua estreia, deve priorizar uma estrutura defensiva sólida, contando com jogadores experientes como Alisson, Marquinhos e Casemiro. Considerando que o Equador tem uma média de apenas 0,4 gols por partida contra o Brasil desde 2003, essa aposta apresenta um bom valor.

Palpite 1- Brasil vence sem sofrer gols, com odds de 3.15 na Superbet

Brasil vence ambos os tempos

A possibilidade do Brasil vencer ambos os tempos é atraente, especialmente considerando a diferença técnica entre as equipes. Com uma linha ofensiva composta por Vinícius Júnior e Richarlison, e um meio-campo criativo com Bruno Guimarães e Gerson, o Brasil tem potencial para dominar o jogo desde o início. Se a equipe conseguir impor seu ritmo desde o início, é plausível que vença ambos os tempos.

Mesmo jogando fora de casa, o Brasil não terá a altitude como inimiga. O jogo acontece no nível do mar, em Guayaquil — o que neutraliza um dos maiores trunfos do Equador quando joga como mandante.

Palpite 2- Brasil vence os dois tempos da partida, com odds de 6.60 na Superbet

Placar exato

A aposta no placar exato de 2x0 para o Brasil é sustentada por resultados anteriores semelhantes contra o Equador. Nos confrontos recentes entre os times, o Brasil tem demonstrado uma defesa sólida e um ataque eficiente, características que podem levar a um placar controlado como 2x0. Com a estreia de Ancelotti, se espera uma abordagem equilibrada, priorizando a segurança defensiva e aproveitando as oportunidades ofensivas. Dado o histórico de confrontos e a qualidade do elenco brasileiro, esse placar é uma possibilidade realista.

Palpite 3- Placar exato: Brasil 2x0, com odds de 8.90 na Superbet

invencibilidade do Brasil é estatística e oportunidade

A invencibilidade do Brasil contra o Equador é um dos dados mais consistentes na história da Seleção. E mais que apenas um número, ela representa padrões claros de domínio — dentro e fora de casa, em amistosos ou competições oficiais.

Apostar com inteligência é entender quando a estatística vira valor de mercado. Com mais de duas décadas de superioridade, a Seleção Brasileira não entra em campo só com bons nomes, mas também com um histórico vencedor que continua fazendo sentido também nas apostas. Vale confiar na estatística, mas com olhos atentos para as odds que realmente oferecem valor.