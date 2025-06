Palpite Equador x Brasil - Eliminatórias - 05/06/2025

Brasil busca vitória fora de casa para consolidar classificação, enquanto Equador vive bom momento.

Equador e Brasil jogam, nesta quinta-feira (5), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A bola rola às 20h, e marcará a estreia do técnico Carlo Ancelotti como novo comandante da Seleção Brasileira. Além disso, a partida também pode modificar a parte superior da tabela da competição.

Melhores dicas de apostas para Equador x Brasil

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Resultado final Brasil vence 2.30 Primeiro a marcar gol Brasil 1.85 Jogador para marcar Richarlison 4.75

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Próximos na tabela e com boas chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026, Equador e Brasil têm apenas um objetivo nesta partida das Eliminatórias: sair com os três pontos e com a vaga virtualmente garantida.

Com 23 pontos, o Equador vive um grande momento nas Eliminatórias. Nos últimos cinco jogos, três vitórias e dois empates na competição, consolidando a equipe como a segunda melhor do torneio até o momento. No último jogo, os equatorianos visitaram o Chile, em Santiago, e saíram com um empate por 0 a 0.

Até o momento, a campanha do Equador nas Eliminatórias é surpreendente. Em 14 jogos, sete vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 13 gols marcados e cinco gols sofridos.

No caso da Seleção Brasileira, o momento é de mudança. Com a chegada de Carlo Ancelotti, a expectativa é de melhora no trabalho da equipe, que ainda não se encontrou desde a saída de Tite após a Copa de 2022. Desde então, a equipe teve Fernando Diniz e Dorival Júnior como técnicos, mas os resultados não convenceram os torcedores.

Nos últimos cinco jogos do Brasil nas Eliminatórias, a equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota, sendo a última um sonoro 4 a 1 para a Argentina.

Agora, com a mudança no comando, a equipe, que ocupa a quarta posição, quer melhorar. Em 14 jogos, são seis vitórias, três empates e cinco derrotas, com 20 gols marcados e 16 sofridos.

Este será o 37º jogo entre Equador e Brasil na história do futebol. Os equatorianos conquistaram duas vitórias, além de seis empates e 28 vitórias do Brasil. No último encontro, vitória brasileira por 1 a 0. Os equatorianos não vencem o Brasil desde 2004, ainda pelas Eliminatórias para a Copa de 2006. Na ocasião, o Equador marcou com Édison Méndez e venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações:

Galindez; Arreaga, Félix Torres, Pacho, Hincapié e Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo, Yeboah e Sarmiento; Kevin Rodríguez.

Alisson; Wesley, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães; Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior.

Mudança de chave

Com a mudança na comissão técnica, a expectativa é para uma mudança rápida na atitude dos jogadores da Seleção Brasileira. Para isso, nada melhor que uma vitória, e esse é o objetivo de Ancelotti em sua partida de estreia.

Palpite 1 - Brasil vence, com odds de 2.30 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Ímpeto inicial

Animado com a chegada do novo treinador, a equipe, mesmo jogando fora de casa, deve tomar a iniciativa. Por conta disso, a esperança é de que o Brasil saia na frente na partida contra o Equador.

Palpite 2 - Brasil marca o torneio gol, com odds de 1.85 na Sportingbet

Para dar a volta por cima

Velho conhecido de Carlo Ancelotti, Richarlison voltará a ter uma chance na Seleção Brasileira. Com bons números na última Copa do Mundo, o atacante é um dos nomes de confiança do técnico italiano, e com certeza tentará retribuir dentro de campo.

Palpite 3 - Richarlison marca a qualquer momento, com odds de 4.75 na Sportingbet

