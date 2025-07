Grêmio x Alianza Lima - Sul-Americana - 23/07/2025

O Grêmio recebe o Alianza Lima na Arena, em Porto Alegre, às 21h30, nesta quarta-feira (23). O confronto é válido pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Desta vez jogando em casa, o Grêmio precisa vencer por três gols de diferença para conseguir a classificação

Confira alguns palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Grêmio x Alianza Lima.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado Final Grêmio 1.57 Total de Gols Menos 2,5 1.89 Ambas Marcam NÃO 1.80

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 21/07, às 23h37.

Como foi o jogo de ida

Na partida de ida, realizada na quarta-feira anterior em Lima, o Grêmio não apresentou um bom desempenho e o Alianza não perdoou.

Embora a primeira metade tenha sido mais equilibrada, com oportunidades para as duas equipes, o Tricolor terminou os 45 minutos iniciais empatado em 0x0. Contudo, na segunda metade, o time não conseguiu conter o avanço dos peruanos por muito tempo e levou o primeiro gol aos 13 minutos em uma jogada de Castillo.

Dois minutos depois, sem tempo para o Grêmio processar o gol, Gentile aumentou a vantagem para os anfitriões, encerrando o jogo em 2x0.

Isso complicou a situação do Imortal no playoff da Sul-Americana, que precisará reverter a desvantagem de gols em Porto Alegre se desejar avançar para as oitavas de final.

O clube precisa vencer por uma diferença de três gols para garantir a vaga dentro dos 90 minutos ou por dois para levar a disputa para os pênaltis.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Villasanti, Dodi, Alysson, Amuzu, Cristian Olivera, Braithwaite.

AlianzaLima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco, Noriega, Cari, Gaibor,Castillo, Guerrero, Cantero (Sergio Peña).

Grêmio é favorito jogando na Arena

Embora a desvantagem no placar agregado após a derrota no primeiro jogo, não seria difícil acreditar na possibilidade de uma vitória do gremista na partida desta quarta-feira.

Jogando em casa, o Grêmio não é superado há três meses, desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, quando perdeu por 2x0 para o Flamengo. Apesar de o clube não ter conseguido vencer em seus últimos três confrontos, todos realizados fora de seus domínios, no entanto, atuando na Arena, o Tricolor obteve três triunfos e um empate nos últimos quatro jogos.

Precisando recuperar o resultado e se beneficiando do fato de jogar com apoio de seus torcedores, mesmo que a classificação possa parecer improvável, é esperado que a equipe gaúcha conquiste a vitória nesta partida.

Palpite 1 - Vitória do Grêmio com Odd 1.57 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Alianza Lima nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de poucos gols

O Alianza, com uma vantagem de dois gols e jogando fora de casa, provavelmente não vai querer se colocar em situações arriscadas e deverá adotar uma postura mais defensiva em sua estratégia de jogo.

Em contrapartida, o Grêmio precisa marcar gols, pelo menos dois, para ainda ter esperanças de continuar no torneio, porém, a equipe tem um histórico de partidas com baixa contagem de gols.

Nos últimos cinco jogos, somente na derrota de 4x1 para o Cruzeiro o número de gols passou de 2,5.

Diante do contexto da partida, acreditamos em uma disputa mais fechada e com uma tendência a poucos gols.

Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.89 na F12 Bet.

Previsão de gols para apenas uma equipe

Em mando de campo adversário, o ataque do Alianza tende a perder forças. Isso se deve ao fato de que, jogando fora de seus domínios, os Blaquiazules marcaram apenas um gol em suas últimas três partidas, o que pode ser vantajoso para o Grêmio.

Como já foi dito, a equipe de Mano Menezes precisa não apenas marcar, mas também evitar sofrer gols, enquanto o Alianza deverá concentrar sua atenção na defesa para manter o resultado do primeiro confronto.

Portanto, é mais provável que o time da casa busque mais o ataque, enquanto os visitantes adotam um jogo defensivo. Assim, pode-se antever um embate onde apenas um dos times consiga marcar gol.

Palpite 3 - Ambas Marcam (NÃO) com Odd 1.80 na F12 Bet.