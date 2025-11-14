Fluminense cresce e vira aposta de valor na corrida pela Libertadores

Fluminense cresce na reta final, aumenta o ritmo e entra de vez na briga por uma vaga direta na Libertadores.

Mercado Odds na Superbet Fluminense para terminar no G-4 50.00 Fluminense para terminar no G-6 2.25 Fluminense para terminar fora do G-4 1.02

Essas odds são da Superbet, em 13/11/2025, e podem sofrer alterações.

Fluminense vira aposta de valor na reta final do Brasileirão

O Fluminense cresceu no momento certo e entrou de vez na disputa por uma vaga na Libertadores. Depois de oscilar durante boa parte do campeonato, o time reagiu com força e hoje aparece em 7º lugar com 51 pontos, apenas dois atrás do Bahia, que fecha a zona de acesso direto ao torneio continental.

As odds da Betano, porém, ainda não refletem o desempenho recente: 2.25 para o Flu terminar no G-6 e 50.00 para terminar no G-4 — números muito acima do que o momento indica.

Seis vitórias seguidas no Maracanã e nenhuma delas sofrendo gol. O Fluminense não só voltou a competir: voltou a dominar. Zubeldía devolveu organização defensiva, intensidade e padrão de jogo.

E em um campeonato decidido nos detalhes, timing importa tanto quanto desempenho.

Maracanã se transforma em fortaleza: seis vitórias seguidas e nenhum gol sofrido

Zubeldía encontrou o equilíbrio que o Fluminense vinha buscando desde o início da temporada. No Maracanã, o time é dominante: 12 vitórias em 16 jogos, com aproveitamento de 77,08%, o sexto melhor mandante de todo o Brasileirão.

Mas o diferencial está na sequência recente: seis jogos seguidos no Maracanã, seis vitórias e zero gols sofridos. É um recorte raro numa liga marcada pelo equilíbrio e pelas dificuldades defensivas.

O ajuste na postura sem bola, com mais compactação entre linhas e laterais mais agressivos na pressão, transformou o Flu em um time maduro e difícil de ser batido.

O efeito psicológico também pesa. A torcida voltou a jogar junto, o estádio voltou a pressionar, e o Fluminense virou aquele tipo de mandante que altera o clima do jogo antes da bola rolar.

Quando o Maracanã vibra, o Flu acelera. Quando o Flu acelera, o adversário sofre. É por isso que o Fluminense, hoje, é sinônimo de valor em apostas quando atua em casa.

Fora de casa, o desafio é real, mas o calendário mantém o Flu vivo na disputa

Longe do Rio, o cenário muda. Em 17 partidas como visitante, o Fluminense venceu apenas três. É uma campanha de apenas 27,45% de aproveitamento, e esse é o principal freio das odds. Mas aqui existe um ponto que o mercado não precificou: o calendário.

Nas rodadas restantes, o Fluminense tem poucos confrontos contra equipes do topo da tabela fora de casa, e enfrenta adversários que vivem fases piores ou lutam contra o rebaixamento. Ou seja, a dificuldade existe, mas o contexto reduz a pressão.

O problema desta estatística é que não é uma novidade. Na verdade, tem se repetido nos últimos anos. Em 2023, ano da conquista da Libertadores, o Tricolor não chegou a 30% de aproveitamento fora de casa (28,07%). Já em 2024, repetiu a dose (29,82%). Por outro lado, como mandante, chegou a 75,43% em 2023 e 50,87% em 2024.

Zubeldía não precisa transformar o Flu no melhor visitante do campeonato. Basta algo simples: empatar fora e vencer no Maracanã, como fez na última partida, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Se isso se mantiver, o Fluminense entra no G-6 — e pode até brigar pelo G-4 caso um concorrente direto tropece.

O Fluminense chega forte para decidir

O Fluminense não está apenas brigando por vaga na Libertadores — está se impondo na disputa. O que parecia improvável há algumas rodadas virou realidade com a transformação do time no Maracanã.

Zubeldía encontrou um padrão, reorganizou o sistema defensivo e devolveu competitividade a um elenco que precisava reencontrar confiança. Seis vitórias seguidas em casa, todas sem sofrer gols, não são acaso. São um recado para o campeonato: no Maracanã, o Fluminense voltou a ser dominante.

A dúvida está longe do Rio. Longe de casa, o time não mantém o mesmo nível de concentração, oscila e perde pontos que complicam a tabela. É isso que vai definir o desfecho da temporada: manter o Maracanã como território seguro e, ao mesmo tempo, aprender a sobreviver fora.

Se conseguir equilibrar esses dois cenários, o Fluminense tem tudo para transformar desempenho em objetivo concreto.

O G-6 está ao alcance. O G-4, antes distante, voltou a ser uma possibilidade real. Nesta reta final, o Tricolor não depende de sorte. Depende de manter o nível que já mostrou ser capaz de alcançar.