Flamengo x Racing: bet365 traz odds aumentadas para a semifinal da Libertadores

A bet365 lançou novas odds aumentadas* para o duelo entre Flamengo x Racing, válido pela semifinal da Libertadores 2025. A promoção destaca seis seleções com cotações turbinadas, aumentando o potencial de retorno em mercados específicos do confronto.

Entre as principais opções estão Flamengo com maior número de chutes a gol no jogo, Pedro marca a qualquer momento e Arrascaeta marca ou dá assistência.

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*Aposta Aumentada - Flamengo x Racing

Aumente os seus ganhos em apostas feitas com Criar Aposta e apostas simples selecionadas.

Somente para clientes elegíveis. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs.

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Entenda a Aposta Aumentada para Flamengo x Racing

As Apostas Aumentadas bet365 funcionam de maneira simples: a operadora eleva as odds de determinados mercados, indicados por uma seta verde. As odds originais aparecem riscadas, e o novo valor reflete o potencial de ganho ajustado.

No caso de Flamengo x Racing 2025, os analistas da bet365 esperam domínio dos brasileiros no Maracanã.

A casa de apostas oferece cinco opções especiais e, entre elas, se destacam:

Maior número de chutes ao gol: Flamengo

Pedro marca a qualquer momento

Ambas as equipes marcam (SIM)

Arrascaeta marca ou dá assistência

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Como aproveitar a Aposta Aumentada para Flamengo x Racing

A ideia é simples: dar ao apostador a chance de buscar ganhos maiores em situações específicas, sem alterar a dinâmica de registro da aposta.

Veja como participar no passo a passo abaixo:

Acesse sua conta na bet365 Copa Libertadores; Então, vá até o evento Flamengo x Racing; Na sequência, localize as seleções com o ícone verde de Aposta Aumentada; Logo depois, escolha a odd turbinada e defina o valor da aposta; Por fim, confirme o cupom e acompanhe o jogo em tempo real.

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Termos e condições da oferta

Antes de apostar, é importante conhecer as regras básicas da oferta:

As odds aumentadas são válidas apenas para mercados selecionados e sinalizados pela bet365;

A promoção é individual e não pode ser combinada com outros bônus no mesmo bilhete;

O valor máximo da aposta pode ser limitado em alguns mercados;

Caso o jogo seja cancelado ou adiado, as apostas podem ser anuladas;

É necessário ter conta ativa e saldo disponível para participar.

Acesse o site da bet365 para ler os T&Cs completos. Se quiser ainda mais detalhes, confira também nossa análise da bet365.

Como se cadastrar na bet365?

Para aproveitar esta, bem como qualquer outra oferta da bet365, é preciso ter uma conta na casa. Confira no passo a passo a seguir como fazer seu bet365 cadastro:

Acesse o site oficial da bet365 e clique em Registrar; Informe nome completo, data de nascimento, CPF, e-mail e crie uma senha; Complete o endereço e aceite os Termos & Política de Privacidade; Valide o e-mail (link/código) e finalize o perfil; Por fim, faça o primeiro depósito via Pix e, se quiser, insira um Código de Indicação bet365.

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Estatísticas de Flamengo x Racing Club: panorama da partida

A semifinal entre Flamengo e Racing Club promete clima de decisão no Maracanã. O Rubro-Negro chega em seu melhor momento da temporada, com invencibilidade no torneio e vindo de vitória sobre o Palmeiras no Brasileirão.

Com odds de 1.38 na bet365, é o grande favorito no mercado 1x2, reflexo da consistência do time sob comando de Filipe Luís e da força ofensiva do trio Pedro, Arrascaeta e Luiz Araújo.

Pedro é o principal nome para os mercados individuais. O atacante soma 8 gols na Libertadores e lidera as estatísticas da equipe em finalizações e conversões dentro da área.

Além disso, o Flamengo bet365 mantém média superior a 2 gols por jogo no torneio, o que explica a odd aumentada para “Flamengo vence com mais de 2.5 gols” entre as mais buscadas.

O Racing, por sua vez, vive situação delicada. O time argentino chega com 8.50 para vencer e tenta quebrar um jejum de quatro partidas sem triunfos fora do país. Mesmo com limitações ofensivas, a equipe de Avellaneda aposta no meia Roger Martínez e no goleiro Arias para segurar a pressão inicial no Maracanã.

Segundo dados da bet365, 47% das apostas no mercado “Vencedor da Libertadores” estão no Flamengo, enquanto o Racing representa apenas 8% das apostas totais — uma amostra clara do favoritismo rubro-negro nesta semifinal.