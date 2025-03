Ferroviária e Corinthians são boas opções de apostas no Campeonato Brasileiro Feminino?

Ferroviária e Corinthians se destacam com ataques potentes e desempenhos sólidos

A competição começou no último sábado (22/03). A Ferroviária assumiu liderança do campeonato depois de golear o Sport Recife por 7 a 0. Sport atualmente é o lanterna.

Partida Palpite Odds na Superbet Corinthians x Juventude Corinthians mais 2,5 gols 1.40 Grêmio x Ferroviária Ferroviária mais 4,5 escanteios 1.60

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 25/03/2025 às 20h12.

Ferroviária estreia com goleada

Em jogo disputado na fonte Luminosa neste domingo 23/03 às 16h, a Ferroviária mostrou toda força de seu ataque na goleada em cima do Sport por 7 a 0. Gols marcados por Micaelly (2), Duda (2), Raquel Domingues, Natália Vendito e a estreante Millene.

O time da casa dominou a partida com mais de 60% de posse de bola e 26 finalizações contra 0 do Sport. Apesar do Sport se manter firme na zaga durante os primeiros 30 minutos de jogo, não demorou muito para que o ataque da Ferroviária furasse a defesa da equipe pernambucana. Por isso, a expectativa é de Mais de 2,5 gosl, com odd 1,78 na Betano.

Vale a pena apostar em escanteios?

Além do incrível volume de finalizações, outra estatística interessante a ser observada é a quantidade de escanteios marcados pela Ferroviária. O time treinado por Jéssica Lima aproveitou a vulnerabilidade em cruzamentos da defesa do Sport, aliado à grande movimentação de jogo e criou espaços para jogadas, marcando 9 escanteios ao longo do jogo.

A Ferroviária viaja até o Estádio do Vale nesta quarta-feira (26/03) para disputa contra o Grêmio, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. A expectativa é que o time do interior paulista volte a marcar uma quantidade expressiva de escanteios.

Com base no desempenho recente da Ferroviária, uma sugestão de mercado de apostas para o confronto contra o Grêmio seria o número de escanteios.

Diante da impressionante marca de 9 escanteios contra o Sport, e considerando a estratégia eficaz de explorar cruzamentos e movimentação intensa, a nossa dica de apostas é Mais de 9,5 escanteios com odd 2.02 na Betano.

Poder ofensivo do Corinthians

As meninas da equipe corintiana entraram em campo nesta segunda-feira (24/03) contra o Real Brasília e golearam as adversárias por 8 a 2. Logo no primeiro tempo a equipe saiu em vantagem ao balançar as redes três vezes: primeiro gol com Jaqueline e em seguida Andressa Alves e Victória Albuquerque.

Os outros vieram no segundo tempo, Juliete, Letícia Monteiro (2), Jhonson e Gisela Robledo ampliaram os marcadores. Katyelle e Manu Balbonot diminuíram a vantagem para o Real Brasília.

Dos 4 jogos disputados neste ano, o Corinthians saiu vitorioso em 3 deles: dois como visitante, outro disputado em casa e empatando um jogo fora, sendo superado nos pênaltis pelo adversário.

Com isso, a Betano deu uma odd de 1.75 no palpite Mais 3,5 gols. Mostrando que as casas de apostas ainda acreditam no poder ofensivo do Corinthians.

O que esperar do Corinthians nos próximos jogos?

Considerando os confrontos recentes, a previsão é de gols balançando as redes! Com um ataque ofensivo, a equipe só não marcou em um jogo nesta temporada. Com uma média de 2,5 gols marcados até aqui, a equipe comandada por Lucas Piccinato promete jogos agitados.

Na próxima quinta-feira, o Corinthians recebe o Juventude pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Juventude por sua vez, empatou na estreia do campeonato por 1 a 1 contra o América-MG, com apenas 31% de posse de bola e finalizações abaixo da média do adversário, as gaúchas terão trabalho na defesa.

Apostadores podem encontrar oportunidades interessantes no mercado de "Ambas as equipes marcam", dadas as tendências ofensivas do Corinthians e os ajustes defensivos que o Juventude precisará executar. Na Betano, o mercado tem odd 1.27.