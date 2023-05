F12Bet Brasil: Análise completa, odds e ofertas

Vai apostar na F12Bet Brasil? Veja aqui ofertas, odds, campeonatos e muito mais

F12Bet Brasil: saiba mais sobre a casa de apostas

A F12Bet Brasil tem chamado atenção em todo o país, principalmente entre os fãs de futebol. Aposte com o código de bonus F12 bet e aproveite as ofertas e promoções da operadora.

Fizemos uma análise completa da F12Bet. Abaixo, confira nossa tabela mostrando o que achamos sobre cada serviço oferecido. Continue lendo para saber mais.

F12Bet Brasil Nossa avaliação 5/5 Bônus de boas-vindas Veja outras ofertas e promoções 3 Mercados 5 Odds 5 Streaming 4.5 Aplicativo 4 Opções de Pagamento 4 Atendimento ao cliente 5 Nota geral 4

Bônus de boas-vindas: nota 3.0

Por que criar uma nova conta ou fazer um cadastro na F12Bet Brasil? Afinal, com tantas casas de apostas esportivas, é preciso ter um bom motivo para atrair jogadores.

Assim, um fator que costuma chamar atenção são os bônus de boas vindas, dados para quem faz o cadastro de uma conta. Eles costumam ser creditados após a primeira aposta ou o primeiro depósito.

Todavia, temos uma notícia não muito agradável para quem quer fazer o cadastro de uma nova conta: não há bônus de boas vindas na F12Bet Brasil. Em vez disso, o apostador deve buscar outras promoções dentro da F12Bet.

Contudo, isto não significa que a operadora não disponibilize promoções interessantes.

Termos e Condições

De forma geral, as regras de utilização de um bônus de boas vindas são as seguintes:

Primeiro depósito: caso a promoção leve em conta o primeiro depósito feito na conta, é comum que seja exigido um valor mínimo para esse pagamento. Também, podem haver restrições do método de depósito usado para gerar o bônus;

Requisito de saque: o saldo extra para novo cadastro pode ser em diferentes formatos. Entretanto, a maioria exigirá um número de apostas antes que o bônus possa ser sacado. Sacar sem essa condição pode anular o bônus;

Mercados de apostas esportivas: alguns bônus de cadastro de nova conta só podem ser usados em apostas esportivas específicas. Já outros até dão mais liberdade, mas o jogador deve usar o bônus a partir de certas odds;

Primeira conta: grande parte dos bônus de cadastro só podem ser utilizados por quem nunca teve uma conta na casa de apostas online. Alguns ainda restringem para um único bônus por endereço;

Uso de vários bônus ao mesmo tempo: conseguiu o bônus de cadastro de nova conta? Geralmente o uso de tal oferta não pode ser conciliada com outros bônus. Ou seja, é preciso usar um bônus de cada vez.

Além disso, o jogador deve cumprir os Termos e Condições aceitos durante o cadastro. São as regras básicas para usar a conta, como ter 18 anos ou mais durante o cadastro.

Promoções e ofertas F12 Bet

A F12Bet Brasil não oferece bônus para quem acabou de fazer o cadastro. No entanto, vimos que há outras ofertas para quem já possui uma conta.

Elas são temporárias e costumam focar em eventos especiais. Por exemplo, grandes finais ou decisões que chamam atenção do público.

Durante nossa análise, notamos que grande parte das ofertas focam em promoções estilo torneios, em vez de oferecer bônus. Em outras palavras, são ofertas que pretendem premiar vários jogadores, seja com um sorteio ou com prêmios para quem faz mais apostas online.

Os requisitos e prêmios variam, mas é preciso ter o cadastro e usar sua conta nas ofertas. Algumas exigem uma aposta específica. Já outras exigem palpites em mercados exclusivos da oferta.

Por fim, ainda há o bônus de apostas múltiplas. Ele também é temporário, estando disponível em diferentes momentos. Basicamente, é um prêmio que aumenta o valor da sua aposta combinada em determinado campeonato.

Cada um desses possui diferentes passo a passo para ativar. Confira o site para saber mais.

Mercados/Esportes disponíveis: nota 5

As apostas esportivas são o foco da F12Bet, sendo o principal motivo para muitos jogadores fazerem o cadastro. Mas quais esportes estão disponíveis por lá? Será que dá para fazer uma aposta no seu time favorito?

Pensando nessas questões, destrinchamos o catálogo da F12Bet. Assim, fomos atrás dos esportes que mais destacam em termos de apostas online. Também procuramos saber o que a F12Bet tem de bom e onde pode melhorar.

Ainda, vamos mostrar os torneios mais relevantes disponíveis na F12Bet. Confira nos próximos tópicos.

Futebol

Quantos apostadores da F12Bet fizeram uma conta para fazer apostas online em futebol? A maioria, provavelmente.

Nesse sentido, os jogadores não vão se decepcionar, já que a F12Bet em apostas esportivas cobre grande parte das ligas mais famosas. Começando pela Europa, vimos que a casa disponibiliza:

Ligas nacionais: os cinco torneios de elite estão por lá (Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália). Nesses 5 países, ainda há vários outros campeonatos. Como adicional, também há dezenas de outras ligas nacionais;

Campeonatos continentais: A Champions League é coberta do início ao fim, sendo possível fazer apostas online em todos os seus jogos. O mesmo pode ser dito da Liga Europa e até da nova Conference League, que dá acesso a Champions;

Outros: campeonatos femininos, sub-20, segundas e até terceiras divisões podem ser escolhidas em uma aposta na F12Bet.

E no Brasil? Para o futebol brasileiro, a casa de aposta também foi positiva na análise. Claro, ela cobre os torneios básicos: série A do Brasileirão, Copa do Brasil, Carioca, Paulista, Gaúcho, Mineiro, Baiano e assim por diante.

Todavia, ela também disponibiliza apostas em estaduais não tão populares e até em séries B de alguns estados. Ademais, cobre a Copa São Paulo, a série A feminina, entre outros.

Internacionalmente, possui mercados de apostas para o Mundial de Clubes. Em adição, permite apostar em ligas de outros países, como Argentina, México, Qatar e Japão.

Desse modo, concluímos que a F12Bet realmente brilha quando o assunto é futebol. Em nossa avaliação, a categoria é a que mais se destaca dentro da F12Bet. Isso vai agradar grande parte dos fãs de apostas esportivas.

Tênis

O tênis costuma atrair outro tipo de apostador. Explicando melhor, há uma grande diferença entre esportes como o futebol e o tênis. O primeiro envolve mais de 20 jogadores, com centenas de mercados e resultados possíveis.

Já o tênis envolve, no máximo, 4 competidores, caso seja uma modalidade de duplas. Com isso, é um esporte individual, onde há um número menor de mercados de aposta.

Por isso, também analisamos como o F12Bet o oferece. Em nossa opinião, a cobertura é bem completa e vamos mostrar o porquê.

Primeiramente, não sentimos falta dos grandes torneios, já que é possível fazer apostas em praticamente todos os Abertos e Copas mais relevantes. Isso já é um ponto positivo.

Ainda, a F12Bet cobre outros campeonatos não tão populares, mas bem interessantes. Estamos falando dos torneios ITF, onde tenistas iniciantes ou mais abaixo no ranking mundial jogam.

Como essas disputas ocorrem durante todo o ano, é importante que a casa de aposta as disponibilize. Assim, independente da época, o apostador tem mercados disponíveis.

E se isso não for suficiente, ainda é possível apostar em simulações de partidas de tênis. Elas costumam colocar grandes tenistas nessas disputas, usando estatísticas reais para definir o resultado.

Vôlei

Apesar do foco no futebol, a F12Bet Brasil cobre vários outros esportes que fazem sucesso entre o público nacional. Um deles é o vôlei.

Claro, não há um número tão grande de torneios para o segmento. Por isso, a disponibilidade de apostas também é um pouco menor.

Com isso em mente, ainda há um número interessante de competições dentro da F12Bet. O destaque vai para a SuperLiga, já que a F12Bet cobre tanto o campeonato masculino, quanto o feminino.

Todas as partidas da SuperLiga estão por lá, desde a primeira até a última rodada. Em nossa análise, não vimos outros torneios nacionais, mas há alguns de outros países.

São os grandes campeonatos do vôlei europeu: Alemanha, Polônia e Bulgária. A F12Bet ainda permite fazer apostas no Mundial de Clubes, no Mundial de Seleções e em outras competições mais esporádicas.

Futsal

A F12Bet surgiu com um representante de peso: Falcão, um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos. Por isso, muitos se interessam pela F12Bet, buscando justamente os mercados de apostas para o esporte.

Assim, vimos que a F12Bet cobre alguns torneios interessantes, focando no cenário europeu. Há ligas nacionais de Portugual, Polônia e até da República Tcheca.

Entretanto, há algo que a casa de apostas pode melhorar: a disponibilidade de mercados para campeonatos brasileiros de futsal. A categoria é bem popular em vários estados e há muitos torneios ocorrendo por todo o país.

Claro, isso não é uma questão exclusiva da F12Bet. De forma geral, o segmento de apostas esportivas não dá muita atenção para o futsal brasileiro, que possui muito potencial.

e-Sports

Finalizando nossa análise dos segmentos mais chamativos na F12Bet, também conferimos como é a aba de e-Sports. Inclusive, nos chamou atenção o fato da F12Bet ter uma sessão exclusiva para a categoria.

Assim, o que chama atenção de início são os eventos cobertos. Em nossa avaliação, encontramos apostas em ligas de:

League of Legends;

Dota 2;

Rainbow 6;

Counter-Strike: Global Offensive;

Esportes: NBA 2K, NHL.

Ainda há outros jogos na F12Bet, como Honor of Kings. O jogo é um MOBA mobile com um forte cenário profissional e que atrai cada vez mais fãs.

Assim, quem busca fazer aposta em e-Sports pode criar uma conta na F12Bet, já que a F12Bet cobre os maiores eventos do momento. Aliás, também analisamos quais campeonatos são oferecidos.

Pelo que vimos, a F12Bet foca nos eventos organizados pelas desenvolvedoras, com um ou outro torneio fora desse segmento. Claro, a oferta poderia ser maior, mas já é mais que suficiente.

Ainda, cada partida costuma ter um recurso muito útil: streaming. E não é o streaming da própria operadora, mas sim uma janela diretamente para a Twitch.

Com isso, os jogadores não precisam pagar e nem mesmo ter um cadastro ou logar com a conta. Basta abrir a sessão de e-Sports e conferir quais partidas estão sendo transmitidas.

Como aspectos em que a F12Bet pode melhorar, sentimos falta de jogos como Valorant, Overwatch e Call Of Dutty. Eles são fortes no meio de e-Sports e seus eventos reúnem milhões de espectadores.

Odds da F12Bet Brasil - nota 5

Enquanto avaliamos os esportes disponíveis na F12Bet, também testamos as odds da F12Bet. Nosso principal objetivo era saber se vale a pena fazer uma aposta por lá.

Assim, sempre buscamos diversificar a avaliação, para saber como a experiência será para diferentes tipos de jogadores. Com isso, testamos três parâmetros distintos.

O primeiro são os tipos de mercados. Em outras palavras, quais opções de aposta a casa oferece. Isso é importante para saber se apostadores iniciantes, intermediários e experientes vão ter o mesmo nível de liberdade e qualidade.

Depois, testamos as opções para os favoritos. Dá para ter uma boa rentabilidade focando nos mercados menos arriscados?

Por fim, conferimos como são as odds para as apostas de alto risco. O objetivo é saber se vale a pena se expor a uma derrota ou se os ganhos não acompanham as probabilidades.

Tipos de mercados

Os tipos de mercados disponíveis na F12Bet variam em torno de um fator principal: a relevância do evento. Se for um jogo das ligas principais, terá mais opções disponíveis, o que é algo comum e não consideramos um ponto negativo.

Para ilustrar, escolhemos uma partida das oitavas de final da Champions League. Naturalmente, é uma partida muito “badalada”, então vários apostadores vão até mesmo fazer o cadastro para apostar nela.

Assim, vimos que dá para palpitar em:

Resultado da partida, placar aproximado, placar em cada tempo, número de gols e handicaps de cada um desses resultados;

Número de cartões, escanteios e faltas, com mercados para o resultado exato ou aproximado, além de handicaps;

Marcadores de gols na partida, apontando qual jogador será o primeiro a marcar gol;

Mercados especiais, como “Time da casa vai marcar vários gols no primeiro tempo” ou “Time da casa terá o jogador expulso”.

Vimos que esses mercados se repetem no Brasileirão, ligas europeias e alguns outros campeonatos. Já nos torneios de menor popularidade, as opções costumam se limitar às duas categorias iniciais.

Em outros esportes, também há uma variação de quantas seleções são ofertadas NBA e NFL costumam ter mais, como é esperado.

Odds para os favoritos

Na F12Bet, não conseguimos testar todos os mercados de apostas. Assim, analisamos como são os favoritos em partidas mais populares, como da já citada Champions, Brasileirão, NBA, entre outros.

O que notamos é que o retorno é favorável em diversas seleções, desde que o resultado não seja tão óbvio. Por exemplo, entre dois times com elencos parecidos, as odds vão ser mais interessantes.

Já uma partida entre um time de primeira divisão e outro de terceira ou quarta não terá um retorno interessante. Nesses casos, vimos que as melhores odds estão em mercados de handicap ou opções de placar exato.

Odds para as zebras

E os palpites mais arriscados? Nesse sentido, é preciso analisar e explorar a fundo o catálogo da F12Bet. Assim, cabe ao jogador conseguir encontrar mercados que sejam arriscados.

Desse modo, há, sim, mercados em que os ganhos potenciais estão bem equilibrados com os riscos. Eles são encontrados tanto na categoria 1x2 como em outras.

Ademais, pode ser interessante escolher combinações, caso o intuito seja odds elevadas. A F12Bet permite fazer uma aposta múltipla sem dificuldades.

Streaming e apostas ao vivo: nota 4.5

Sabemos que os fãs de esportes curtem não só fazer a aposta antes do jogo, mas durante. Com a bola rolando, os palpites são mais dinâmicos e até podem superar as odds no pré-jogo.

Por isso, é importante que a F12Bet de apostas esportivas possuam uma cobertura bem ampla nesse aspecto. As cotações também devem ser atualizadas rapidamente, para que o apostador não perca nenhuma grande mudança.

Também é importante que a F12Bet tenha recursos extras. Além do streaming, é interessante que a F12Bet oferece formas de acompanhar estatísticas, dados e muito mais. Confira abaixo como a F12Bet cobre esses pontos.

Apostas ao vivo

Os mercados de apostas ao vivo na F12Bet são bem próximos do que é visto nas apostas pré-jogo. Ou seja, as seleções são mais variadas quando o evento é mais popular, enquanto partidas menores possuem menos mercados.

Similarmente, há odds mais arriscadas, menos arriscadas ou que equilibram os ganhos com as chances de derrota. Mas há uma grande diferença: as mudanças constantes.

Esse é o grande ponto positivo de fazer apostas ao vivo: conseguir adaptar seus palpites conforme o que ocorre em campo. Com a F12Bet, é possível fazer isso, já que elas acompanham o evento.

Por exemplo, durante uma partida de tênis, as odds vão se iniciar com números menores para o tenista com melhores estatísticas. Todavia, caso o oponente comece a pontuar, isso se inverte.

Com isso, os jogadores podem buscar fazer uma aposta aproveitando algum aumento repentino. E ainda dá para usar o cash out, quando sentir que há mais chances de derrota.

Streaming

Por enquanto, o streaming da F12Bet está limitado aos e-Sports. Nas outras apostas esportivas, o jogador pode utilizar recursos como estatísticas em tempo real, simulação do campo/quadra ou tabela do campeonato atualizado.

Para usar o streaming, não é preciso ter cadastro de conta e nem seguir um passo a passo complicado. Basta abrir a sessão de e-Sports, escolher uma partida e conferir se a transmissão está disponível.

A qualidade da imagem é excelente, assim como o som. Além disso, o serviço não cobra taxas, já que utiliza diretamente o sinal da Twitch.

Aplicativo da F12Bet Brasil - nota 4

Assim como os apostadores buscam F12Bet com bônus de boas vindas, o grande foco da maioria costuma ser a experiência para celular. Afinal, apostar com um smartphone se tornou algo prático.

Por isso, fizemos uma análise completa da F12Bet em dispositivos mobile. Confira abaixo nossa conclusão sobre o assunto

F12Bet tem app para celular?

Não, a operadora não possui um programa para telefones. Segundo o suporte, o aplicativo ainda está em desenvolvimento, sem previsão de ser lançado.

Claro, isso afeta a experiência, já que um app costuma ter recursos interessantes. Todavia, há o ponto positivo de não precisar seguir nenhum passo a passo complexo para usar o serviço, já que basta acessar a F12Bet e entrar com sua conta.

Versão mobile da F12Bet Brasil

O site da F12Bet funciona bem em celulares. Tanto a sessão de apostas esportivas como os outros recursos foram adaptados com qualidade.

Quem não possui conta pode usar a versão mobile para realizar o cadastro, fazer o primeiro depósito e até a primeira aposta. Só tome cuidado com a segurança: não baixe nenhum app e não utilize nenhum site que não seja oficial da empresa.

Opções de pagamento: nota 4

A F12Bet possui uma abordagem bem simples no que se refere a métodos de pagamento. Assim, ela disponibiliza duas formas de transferência:

Pix;

Criptomoedas.

Para o Pix, o depósito mínimo é de R$2, levando 5 minutos para cair na conta. Já o saque mínimo é de R$10 (também via Pix), e pode levar até 24 horas.

Dois pontos podem melhorar nesse setor: há poucos métodos de pagamento e o tempo de processamento do saque é elevado. Caso trabalhem nisso, a experiência será ainda mais positiva.

Para fazer pagamentos, basta clicar em “depósito”. Já o passo a passo do saque exige clicar em “Saldo” e selecionar "Saques".

Atendimento ao Cliente - nota 5

Por fim, mas não menos importante, o atendimento ao cliente é um ponto indispensável em nossas análises. Já que o suporte é quem auxilia em várias questões da F12Bet, ficamos felizes de ver que os seguintes canais podem ser utilizados:

Chat ao vivo - 24/7;

E-mail.

O chat se mostrou prático, eficiente e ágil. Nossas dúvidas foram respondidas corretamente e em poucos minutos. Para usar, basta clicar no ícone e inserir seu nome, sem outro passo a passo.

Já o e-mail pode levar mais tempo para ser respondido. Todavia, é bom ter um endereço disponível, já que dá para contatar o atendimento mesmo quando a F12Bet sai do ar.

Nossa opinião - nota final 4

Vale a pena fazer uma conta na F12Bet, já que o serviço oferece muitos mercados de apostas, boas odds e um site que funciona bem em celulares. Inclusive, vai agradar principalmente os fãs de futebol.

Entretanto, a falta de um bônus de boas vindas é algo que pode impactar os apostadores. O site também deve ampliar o número de métodos de pagamento.

O que gostamos O que não gostamos Cobre os maiores campeonatos de futebol nos modos pré-jogo e ao vivo Apenas 2 métodos de pagamento Boas odds em vários mercados Não há bônus de boas vindas Site funciona bem no celular

