Endrick pode levar o Lyon à vitória na Copa da França?

As chances do Lyon nunca foram tão boas na Copa da França. Será que Endrick será o elemento que os levará ao título?

Mercados de apostas Odds Lyon vence a Copa da França 5.00 Lyon no pódio da Ligue 1 5.00 Lyon entre os cinco primeiros da Ligue 1 2.25 Endrick marca contra o Brest 2.30

Cotas fornecidas pela F12 Bet e sujeitas a alterações.

A chegada do brasileiro Endrick no ataque eleva o Olympique Lyonnais a um novo nível

O jovem atacante brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid para o restante da temporada e fez sua estreia na Copa da França. Sua estreia foi observada por todos os fãs de futebol e ele não decepcionou.

Uma estreia de sucesso com um gol já aos 42 minutos de jogo, após um passe do capitão Corentin Tolisso.

Com pouco tempo de jogo em Madrid, sua chegada coincide com a lesão de Malick Fofana mais cedo na temporada.

Frequentemente no banco no início da temporada, os madrilenos desejam que ele ganhe tempo de jogo para seu desenvolvimento pessoal e para se adaptar ao futebol europeu.

Com o Lyon, ele terá a oportunidade de se destacar, como já fez contra o Lille, em uma equipe que ainda está na disputa da Liga Europa, na Copa da França e que busca vagas europeias no campeonato.

O calendário cheio que aguarda o Olympique Lyonnais é uma oportunidade para o jovem atacante brasileiro que tem muito a provar. De qualquer forma, sua chegada está alinhada com o desejo de trazer profundidade ao elenco de Paulo Fonseca.

Este último perdeu seu homem forte no ataque e só podia contar com Afonso Moreira e Martin Satriano na linha de frente.

Com Endrick e o retorno previsto de Ernest Nuamah, o elenco se amplia para ser eficaz em todas as frentes.

Lyon, um dos novos favoritos à Copa da França

A estreia do jovem brasileiro coincidiu com uma grande surpresa: a eliminação do Paris Saint-Germain pelo Paris FC. A saída do atual campeão e campeão europeu reabre as possibilidades para muitas equipes.

Isso inclui o Olympique de Marseille, o AS Monaco, o Racing Club de Lens, líder da Ligue 1, e também o Olympique Lyonnais.

O cenário se abre com mais espaço para conquistar um título que escapa ao Lyon desde 2012. A chegada de Endrick complementa o elenco e traz uma presença ofensiva adicional.

Com seu talento, além do dos outros jogadores do grupo, o Lyon se torna um pouco mais perigoso e vê suas chances aumentarem, tanto entre os apostadores quanto entre os torcedores.

Espera-se que o brasileiro contribua tanto quanto algumas lendas do clube, como Elber ou Fred no ataque.

Com uma primeira partida bem-sucedida que lhe rendeu o título de homem do jogo, os primeiros passos são promissores e já colocam o Lyon entre os novos favoritos da competição.

Para a próxima rodada, o Lyon recebe o Laval, um clube da Ligue 2. Eles também têm a vantagem de jogar em casa e já são considerados favoritos para este confronto.

Restam três jogos antes da final no Stade de France, e o atacante brasileiro já é esperado em todos os campos para mostrar seu talento e acompanhar sua evolução.