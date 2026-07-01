Empate Anula Aposta: o que é e como funciona o Draw No Bet

O Empate Anula Aposta, também conhecido como Draw No Bet (DNB), é um mercado de apostas esportivas geralmente escolhido por apostadores que buscam mais segurança e menos exposição.

Nesse tipo de aposta, caso a partida em questão acabe empatada, você recebe o valor apostado de volta.

Ou seja, este mercado oferece um pouco de segurança com a possibilidade de reembolsar sua aposta.

Neste guia, explicamos em detalhes o que significa Empate Anula Aposta, como funciona e oferecemos algumas dicas para usá-la da melhor maneira.

O que é Empate Anula Aposta?

O Empate Anula a Aposta é uma opção de mercado que permite apostar em uma das duas equipes para vencer. Então, se a partida terminar em empate, sua aposta é reembolsada.

Este tipo de aposta é especialmente apreciado porque reduz o risco, ao mesmo tempo que oferece odds razoavelmente atraentes.

Como funciona o Empate Anula Aposta?

Em termos simples, alguns apostadores a chamam o mercado Empate Anula Aposta de aposta "reembolsada em caso de empate", e o conceito é simples.

Veja na explicação como aproveitar o mercado:

Escolha uma equipe : Você aposta em uma das duas equipes para vencer.

: Você aposta em uma das duas equipes para vencer. Resultado da partida : ✔️Se sua equipe vencer, você ganha a aposta. 💰Se a partida terminar em empate, sua aposta é reembolsada. ❌Se a equipe adversária vencer, você perde sua aposta.

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Este tipo de aposta é frequentemente escolhido quando ambas as equipes estão razoavelmente equilibradas, ou quando o apostador prefere jogar pelo seguro e evitar perder tudo em caso de empate.

Exemplo de Empate Anula Aposta

Você quer fazer uma aposta em uma partida de futebol entre o Time A e o Time B. Veja como o Empate Anula Aposta poderia ser:

Time Odds Time A 1.80 Time B 2.00

Você decide apostar R$10 no Time A, com odds de 1.80.

Resultados possíveis:

Se o Time A vencer, você recebe R$18 (R$10 x 1.80).

Se a partida terminar em empate, você recebe seus R$10 de volta.

Se a Equipe B vencer, você perde sua aposta de R$10.

O Empate Anula Aposta, ou Draw No Bet, é uma ótima opção para apostadores que querem reduzir o risco enquanto ainda têm chance de vencer.

Dicas para fazer o Empate Anula Aposta

Para aumentar suas chances de sucesso com o Empate Anula Aposta, aqui estão algumas dicas da nossa equipe editorial:

⚽️Análise das equipes : Estude os desempenhos recentes das equipes, estatísticas de confrontos diretos e condições de jogo.

: Estude os desempenhos recentes das equipes, estatísticas de confrontos diretos e condições de jogo. 📈Avaliação das odds : Compare as odds das melhores casas de apostas para encontrar as melhores disponíveis. As odds raramente variam drasticamente, mas mesmo pequenas diferenças podem aumentar seus ganhos.

: Compare as odds das melhores casas de apostas para encontrar as melhores disponíveis. As odds raramente variam drasticamente, mas mesmo pequenas diferenças podem aumentar seus ganhos. 💵Gestão de banca: Aposte apenas uma pequena parte da sua banca em cada aposta para minimizar perdas potenciais.

🤕Monitore lesões e suspensões: Dedique tempo para verificar quaisquer ausências de jogadores importantes que possam impactar o resultado da partida.