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aposta 1x2

O que é aposta 1x2? Dicas para apostar no mercado em 2026

A aposta 1X2 é um dos tipos mais conhecidos das apostas esportivas, especialmente no mundo do futebol.

A apostas 1x2 indica quem vence uma partida ou se ela termina em empate.

Não importa se você é novo nas apostas ou já tem experiência, entender como funciona este mercado pode te ajudar a tomar as melhores decisões. 

Neste artigo, explicamos o que são as 1x2 apostas, como funcionam e damos algumas dicas simples para ajudá-lo a fazer as escolhas certas. 

O que é uma aposta 1X2?

A aposta 1X2 é o tipo mais básico de aposta esportiva e consiste em prever o resultado de uma partida de futebol. 

Este mercado é chamado de "1X2" por causa dos três resultados possíveis que ele cobre:

  • 1: Vitória da equipe da casa
  • X: Empate
  • 2: Vitória da equipe visitante

Esse tipo de aposta é fácil de entender e fazer, o que a torna muito popular entre os apostadores. 

Além disso, a aposta 1X2 também está disponível como parte de uma aposta múltipla, permitindo combinar vários resultados de partidas em uma única aposta.

Como funciona uma aposta 1X2?

A aposta 1X2 funciona prevendo o resultado final de uma partida. 

Veja como funciona na prática:

  • Escolha a partida: Selecione uma partida de futebol na qual deseja apostar.
  • Analise as equipes: Observe o desempenho recente das equipes, as estatísticas e as condições da partida para fazer uma previsão informada.
  • Faça sua aposta: Escolha uma das três opções (1, X ou 2) com base na sua análise.
  • Resultado: Se sua previsão estiver correta, você ganha a aposta.

Nesse mesmo caminho, você também pode querer aprender o que é uma aposta no Resultado Correto.

Exemplo de aposta 1X2

Você quer apostar em uma partida entre Corinthians e Palmeiras, e decide fazer sua aposta na vitória do Corinthians em casa. 

Veja como pode ficar:

PartidaOpção selecionadaOddsResultado sperado
Corinthians x Palmeiras12,00Corinthians vence

Se o Corinthians vencer, você ganha sua aposta multiplicada pela odd de 2,00 graças à sua previsão correta.

Vantagens da aposta 1X2

A aposta 1X2 oferece várias vantagens tanto para apostadores iniciantes quanto para experientes:

  • Simplicidade: Fácil de entender e fazer, mesmo para iniciantes.
  • Flexibilidade: Disponível para quase todas as partidas de futebol.
  • Potencial de ganhos: Com uma análise adequada, é possível ter bons retornos potenciais.

A aposta 1X2 é um ótimo ponto de partida para quem deseja iniciar nas apostas de futebol. 

Ao dedicar tempo para analisar as partidas e aplicar os conselhos certos, você terá uma boa chance de fazer apostas inteligentes e aproveitar os jogos ainda mais.

Dicas para fazer uma aposta 1X2

Para aumentar suas chances de sucesso com as apostas 1X2, siga nossos conselhos práticos antes de fazer suas apostas:

  • Analise as estatísticas: Pesquise os desempenhos anteriores das equipes, partidas recentes e condições da partida.
  • Fique atento a lesões e suspensões: A ausência de jogadores-chave pode afetar seriamente os resultados das partidas. Espere pelas escalações oficiais antes de apostar.
  • Compare as odds: Verifique as odds das melhores casas de apostas para encontrar o melhor valor.
  • Gerencie sua banca: Aposte apenas o que você pode perder e evite deixar as emoções guiarem suas decisões.
  • Nota: Novo neste mercado de apostas? O glossário de apostas ajudará você a entender os conceitos-chave