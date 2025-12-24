Como apostar no calendário festivo da Premier League

O Arsenal lidera a tabela ao se aproximar do Natal, mas o Manchester City não está muito atrás. Enquanto isso, a disputa pelo rebaixamento também está acirrada.

Dicas festivas Odds Arsenal para vencer o Aston Villa 1.45 Hugo Ekitike para marcar 2+ em Liverpool x Wolves 3.00 West Ham para vencer ou empatar com o Fulham 1.53 Everton para vencer o Burnley 1.95

Odds fornecidas por Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Um período festivo movimentado

Entre agora e 4 de janeiro, 30 jogos acontecerão na Premier League e muitos gols serão marcados. As equipes próximas ao topo da liga buscarão garantir seu lugar no topo, enquanto uma batalha de rebaixamento será travada na parte inferior.

Com um calendário tão movimentado, sempre há a chance de uma ou duas surpresas, enquanto muito drama é garantido.

Há alguns confrontos fascinantes envolvendo as principais equipes da divisão se aproximando. As quatro melhores equipes — Arsenal, Manchester City, Aston Villa e Chelsea — podem estar envolvidas em alguns jogos excelentes.

A primeira divisão inglesa pode parecer muito diferente ao final das partidas festivas.

No entanto, algumas equipes têm um calendário mais difícil do que outras, considerando seus próximos adversários. Analisamos as partidas futuras para ver quais equipes têm as melhores oportunidades.

O que as estatísticas sugerem

Dados os próximos quatro adversários de cada clube, fica claro quem tem o período mais difícil e mais fácil pela frente, pelo menos no papel. Para algumas equipes, esse período pode definir o restante de sua temporada e determinar onde terminarão em maio.

O Aston Villa tem um dos períodos mais difíceis pela frente. Os homens de Unai Emery estão em ótima forma no momento, mas enfrentarão Chelsea e Arsenal em seus próximos dois jogos. Ambos os jogos são fora de casa. Eles estão superando em termos de xG, e esses próximos jogos podem encerrar sua impressionante sequência de vitórias.

Enquanto isso, o Liverpool tem um calendário muito mais fácil. Em seguida, eles jogam contra o Wolverhampton Wanderers, que está no fundo da tabela. Depois disso, enfrentam o Leeds United e o Fulham — apenas o último é fora de Anfield.

A lesão de Alexander Isak é uma preocupação, mas Hugo Ekitike está jogando extremamente bem, então eles devem ficar bem. Janeiro será um mês enorme para eles.

O West Ham United é visto como tendo a sequência de jogos mais fácil. Os Hammers estão lutando, mas têm três jogos em casa se aproximando. Além disso, eles não enfrentam nenhuma equipe classificada acima do nono lugar.

Eles têm uma grande oportunidade de escapar das três últimas posições em algumas semanas, então apostar neles para evitar o rebaixamento pode ser interessante.

Por fim, o Everton, comandado por David Moyes, é outra equipe a considerar. Eles recentemente tiveram um mês difícil, em que jogaram contra o Manchester United, Newcastle United, Chelsea e Arsenal.

No entanto, dezembro e janeiro parecem muito mais fáceis. Partidas contra Burnley, Nottingham Forest, Brentford e Wolves são jogos que eles podem vencer. Consequentemente, o Everton pode desfrutar de algumas semanas muito bem-sucedidas.