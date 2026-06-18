Estreia do Brasil contra o Marrocos acende sinal de alerta que precisa ser resolvido

Os brasileiros não são vistos como um dos principais favoritos ao título no momento, mas a Seleção Canarinho tem muita tradição e história de sobra nesta competição.

Brasil na Copa do Mundo

Mercado Odds Brasil x Haiti: mais de 3,5 gols 1.83 Brasil chega à semifinal 3.50 Brasil vence o torneio 13.00

Odds fornecidas pela Brazino777. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

As preocupações do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil desembarcou nesta Copa do Mundo como um dos grandes favoritos, mas suas odds despencaram de 8.00 para 13.00. Essa mudança reflete a atuação apática contra o Marrocos em Nova Jersey, que colocou a Seleção sob forte desconfiança. No entanto, os Leões de Atlas eram o teste mais indigesto do Grupo C, o que significa que esse tropeço não deve apagar o favoritismo do Brasil na briga pelo título.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem a chance de recuperar o bom futebol e a confiança diante do Haiti, antes de encarar a disciplinada seleção da Escócia. A genialidade tática inquestionável do treinador italiano será um fator crucial para ajustar os problemas e oscilações do elenco. Contudo, eles precisam dar uma resposta imediata com uma atuação convincente neste fim de semana.

Ismael Saibari aproveitou os vacilos defensivos para abrir o placar no jogo de estreia. O Brasil parecia desligado e despreparado para as condições da partida, com medalhões como Casemiro sofrendo para se encontrar em campo. Os marroquinos se tornaram a primeira seleção a finalizar cinco vezes nos primeiros 10 minutos contra o Brasil em Copas desde 1966. A Seleção Canarinho melhorou após o intervalo, limitando os norte-africanos a apenas dois chutes e um xG de apenas 0,16.

O comandante brasileiro tirou lições valiosas sobre seus comandados, e a tendência é que Igor Thiago perca a vaga no time titular após uma atuação desastrosa. Além disso, a entrada de Danilo Santos pode trazer mais cadência e tranquilidade na saída de bola, enquanto o ponta liso Luiz Henrique surge como opção para a vaga de Raphinha, que ficou completamente isolado no último jogo.

Para completar, Neymar deve desfalcar a equipe no confronto diante do Haiti. O craque de 34 anos continua sendo peça fundamental no planejamento a longo prazo da comissão técnica, principalmente para evitar uma dependência excessiva em cima de Vinícius Júnior.

O Haiti dificilmente vai assustar a pentacampeã mundial, já que a disparidade técnica individual deve garantir uma vitória tranquila para o Brasil. Por outro lado, os escoceses vão exigir que a Seleção mude de postura, servindo como um excelente teste de fogo para a fase de mata-mata. Embora o mercado para o Brasil vencer o Grupo C ofereça pouco valor, cravar um palpite no título da Seleção continua sendo uma opção viável, dada a camisa e a experiência do elenco.

Até onde a Seleção pode chegar?

O lado positivo para Ancelotti e companhia é que o osso mais duro de roer do Grupo C já ficou para trás, e o time ao menos evitou a derrota. A exibição pouco produtiva de Igor Thiago, que o colocou entre os atletas menos eficientes da rodada, deve provocar mudanças no ataque. Vinícius Júnior garantiu o empate na estreia, e o astro do Real Madrid segue como a grande esperança da campanha e forte candidato a artilheiro do torneio.

Ele pode ter finalizado apenas uma vez, mas a estrela do Real Madrid foi cirúrgica. A grande dor de cabeça agora é saber se os outros homens de frente vão conseguir dar suporte com a bola rolando. Igor Thiago, por exemplo, arriscou dois chutes e desperdiçou uma chance cristalina de gol. Matheus Cunha ou Endrick aparecem como fortes candidatos para assumir a vaga de titular no duelo que acontecerá na Pensilvânia.

A expectativa é de que os sul-americanos deem a volta por cima em grande estilo, e o Haiti corre sério risco de pagar o pato. O Brasil sobra em qualidade ofensiva, e os comandados de Ancelotti têm tudo para se impor sem dificuldades. Há ótimos motivos para esperar um placar elástico no Philadelphia Stadium, já que quatro dos últimos cinco jogos da Seleção tiveram mais de 2,5 gols.

Projetamos que o Brasil passe sem sustos pelo Grupo C, e o time tem bola para avançar também no mata-mata. No entanto, erguer a taça de campeão pode ser uma missão indigesta para o elenco de Ancelotti. Mesmo com toda a bagagem tática do treinador, fica a dúvida se a Seleção tem peças de reposição à altura no banco para desbancar potências como Espanha, França ou Argentina.