Palpite Paraguai x Austrália

Veja os palpites para a partida entre Paraguai x Austrália, válida pela Copa do Mundo, nesta quinta-feira (25), às 23h.

Melhores palpites para Paraguai x Austrália

Nossa análise: Momentos das equipes

Após o pior início possível, sendo trucidada pelos Estados Unidos na estreia, a Seleção Paraguaia ganhou uma sobrevida na competição ao bater a Turquia na última rodada de maneira dramática, superando a expulsão de um dos seus líderes, Miguel Almirón, a caminho dos três pontos.

A ordem dos jogos foi oposta, mas a Austrália teve resultados iguais contra os mesmos oponentes do Paraguai, no seu caso, primeiramente batendo a Turquia e, mais recentemente, sendo derrotada pelos Estados Unidos — assim também chegando para essa última rodada com três pontos, porém acima do Paraguai nos critérios de desempate.

Prováveis escalações de Paraguai e Austrália

Paraguai: Gill, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Cubas, Galárza, Gómez, Enciso, Sosa e Pitta;

Austrália: Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos, Leckie, O'Neill, Engstler, Irankunda e Toure.

Retrospecto do grupo reforça o equilíbrio neste duelo

Embora cada jogo tenha tido pontos específicos que limitaram as possibilidades de comparação, na essência o trabalho dessas duas seleções no Grupo D foi o mesmo — incapazes de conter o volume ofensivo dos Estados Unidos e eficientes o suficiente para tirar proveito da incapacidade turca de converter volume de jogo em gols.

A expectativa de equilíbrio seria natural em circunstâncias normais, algo que só aumenta dentro do contexto deste jogo.

Considerando que qualquer terceiro colocado com quatro pontos possui uma chance gigantesca de avançar de fase, Paraguai e Austrália podem facilmente adotar uma postura mais conservadora, sabendo que enquanto uma possível derrota deixa qualquer um em risco, o empate é o suficiente.

Palpite 1 Paraguai x Austrália: Empate, com odds de 2.18 na BetBoom

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A balada de um homem só no ataque paraguaio

Embora isso não tenha se traduzido em um enorme volume de chances, o trabalho de Julio Enciso oferecendo uma válvula de escape para o Paraguai na vitória contra a Turquia foi de um valor imensurável.

Enciso ajudou, e muito, a equipe sul-americana a sustentar a vantagem adquirida cedo, mesmo jogando boa parte da partida com um homem a mais.

O melhor do ataque paraguaio ainda não apareceu neste torneio, mas o pouco que conseguiu produzir normalmente saiu dos pés de Enciso.

O meia-atacante do Strasbourg é responsável pela assistência nos dois gols do Paraguai nesta competição, evidentemente o único jogador de sua seleção a participar de mais de um gol na Copa

Palpite 2 Paraguai x Austrália: Julio Enciso marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.60 na BetBoom

Paraguai e o seu alto número de faltas

A Seleção Haitiana e a Bósnia são as únicas na Copa do Mundo que possuem uma média de faltas superior às 16 do Paraguai após duas rodadas, tornando os comandados de Gustavo Alfaro a equipe Sul-Americana mais faltosa da Copa do Mundo.

Logo na estreia, encarando enormes dificuldades de competir com os Estados Unidos, o Paraguai rotineiramente recorreu à falta, cometendo 17 delas no jogo.

Já na segunda rodada, encarando o contexto no qual se defendeu pela ampla maioria do jogo, o Paraguai cometeu 15 faltas, em ambas as ocasiões terminando a partida com mais infrações do que o seu oponente.