Palpite Panamá x Inglaterra - Copa do Mundo 2026 - 27/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Inglaterra de Thomas Tuchel aumente para seis a sequência de derrotas do já eliminado Panamá em Copas do Mundo.

Dicas de apostas para Panamá x Inglaterra:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Panamá 0x3 Inglaterra;

Palpite de artilheiros: Inglaterra – Marcus Rashford, Harry Kane, Declan Rice.

A segunda campanha do Panamá em Copas do Mundo terminou de forma precoce, com a Croácia vencendo por 1x0 para selar a eliminação dos panamenhos. Eles jogaram de igual para igual contra os finalistas de 2018 no primeiro tempo, segurando o empate sem gols antes de Ante Budimir balançar as redes após o intervalo.

Os Canaleros estão entre as cinco seleções já eliminadas da Copa do Mundo. Ao lado de Turquia e Haiti, são uma das três equipes que ainda não balançaram as redes nesta edição.

Enquanto os centro-americanos entram em campo apenas para cumprir tabela e honrar a camisa, o confronto oferece à Inglaterra a oportunidade perfeita para embalar rumo ao mata-mata. Os Three Lions dominaram a Croácia por 3x0 na estreia, antes de ficarem em um empate sem gols bastante amarrado contra Gana, em Boston.

Inglaterra e Gana estão empatadas com quatro pontos no Grupo L. A equipe de Thomas Tuchel garantirá a liderança do grupo com uma vitória, graças ao seu saldo de gols superior. Os ingleses também têm, teoricamente, o compromisso mais acessível nesta rodada decisiva.

Na fase de grupos da Copa de 2018, a Inglaterra atropelou o Panamá por 6x1, com direito a um hat-trick de Harry Kane. Embora o Panamá tenha evoluído consideravelmente nos últimos oito anos, a tendência é que a história se repita, já que os Three Lions buscam consolidar a primeira posição.

Escalações esperadas para Panamá x Inglaterra

Escalação esperada do Panamá: Mosquera, Murillo, Ramos, Cordoba, Andrade, Blackman, Martinez, Harvey, Barcenas, Rodriguez, Nelson;

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Rashford, Bellingham, Kane.

Estilos ofensivos indicam um alto número de escanteios

Apesar de estarem em um grupo complicado, os panamenhos se mostraram muito mais competitivos do que muitos previam. As derrotas consecutivas por 1x0 para Gana e Croácia mostram que a equipe tem disciplina defensiva para neutralizar adversários de alto nível.

Na partida de estreia, eles chegaram a registrar mais finalizações do que Gana. Além disso, contra a Croácia, somaram os mesmos oito chutes totais contra seis dos europeus, cobrando sete dos nove escanteios do jogo – um reflexo claro de seu estilo de jogo vertical e direto.

A Inglaterra tem adotado uma postura ofensiva igualmente vertical e agressiva. Seus dois primeiros jogos geraram 21 escanteios no total, sendo 17 a favor dos ingleses – foram nove cantos apenas contra Gana. O time de Tuchel costuma empurrar os adversários contra as cordas, explorando bastante as alas do campo.

Com o Panamá já eliminado e a Inglaterra motivada para cravar a liderança, a expectativa é de mais um duelo com alto número de tiros de canto. Há muito valor em apostar em mais de 10,5 escanteios.

Dica de aposta 1 para Panamá x Inglaterra: Mais de 10,5 escanteios, com odds de 2.10 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Panamá x Inglaterra nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Rashford pede passagem para o time titular

O ataque da Inglaterra está repleto de astros – de Harry Kane e Morgan Rogers a Anthony Gordon e Bukayo Saka. Mesmo assim, Marcus Rashford continua sendo uma das peças mais importantes do elenco, apesar de ter começado no banco nas duas primeiras rodadas.

A decisão de Tuchel de colocar Rashford nos 20 minutos finais contra a Croácia trouxe resultado imediato. O atacante do Barcelona recebeu um passe cirúrgico de Saka e estufou as redes para marcar seu quarto gol em Copas do Mundo – igualando-se a Michael Owen e Bobby Charlton na lista histórica da Inglaterra. Agora, ele está a apenas um gol de alcançar Geoff Hurst, herói do título de 1966.

Contra Gana, Rashford entrou novamente no segundo tempo, mas não conseguiu quebrar o ferrolho defensivo em um jogo que terminou empatado.

O momento do jogador pede mais do que apenas alguns minutos em campo. O duelo contra o Panamá se desenha como a oportunidade ideal para Tuchel dar ao atacante sua primeira titularidade nesta Copa, algo que não acontece desde que ele anotou dois gols contra o País de Gales em 2022.

Dica de aposta 2 para Panamá x Inglaterra: Artilheiro a qualquer momento: Marcus Rashford, com odds de 2.25 na Betboom.

Three Lions carimbam a liderança em grande estilo

O Panamá pode não ser a zebra mais vistosa do torneio, mas vem conseguindo evitar goleadas. Os comandados de Thomas Christiansen passaram em branco nos dois jogos, mas sofreram apenas dois gols até aqui.

Nenhuma das últimas três partidas internacionais dos panamenhos superou a marca de 2,5 gols. No entanto, eles agora batem de frente com uma Inglaterra faminta por garantir a liderança do Grupo L e inflar seu saldo de gols antes do início do mata-mata dos 16 avos de final.

Os Three Lions não sofreram gols em três das últimas quatro partidas. Além disso, em quatro dos últimos cinco jogos da equipe, pelo menos um dos times saiu de campo sem balançar as redes. O esquema de Tuchel tem se mostrado letal, especialmente ao castigar os adversários nos contra-ataques após recuar as linhas e absorver a pressão.

Vale lembrar que a Inglaterra atropelou o Panamá por 6 a 1 na fase de grupos de 2018, com gols de John Stones, Harry Kane e Jesse Lingard. Podemos esperar um cenário parecido, mas desta vez sem que o Panamá balance as redes, coroando uma classificação imponente dos Three Lions no Grupo L.