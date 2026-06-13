Palpite Haiti x Escócia - Copa do Mundo 2026 - 13/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória escocesa, considerando a tradição da equipe no futebol, enquanto o Haiti tenta se adaptar ao ritmo de jogo em seu retorno à Copa do Mundo.

Dicas de apostas para Haiti x Escócia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Haiti 1x2 Escócia;

Palpite de artilheiros: Haiti – Wilson Isidor; Escócia – Scott McTominay, Lawrence Shankland.

O Haiti se prepara para fazer apenas a sua segunda aparição em uma fase final de Copa do Mundo. A única vez em que disputaram o torneio foi em 1974, na Alemanha Ocidental. Embora cheguem com o status de azarões, os haitianos contam com algumas peças de destaque que podem complicar a vida dos adversários.

Após saírem na frente contra o Peru em um amistoso na semana passada, o cenário parecia promissor para os comandados de Sébastien Migné. No entanto, a equipe acabou sofrendo dois gols nos últimos 10 minutos e saiu de campo derrotada. Esse resultado acabou abalando um pouco a confiança do elenco. Apesar disso, a goleada por 4x0 sobre a Nova Zelândia antes desse tropeço deixou bem claro que eles não podem ser subestimados.

A Escócia carimbou o passaporte para uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Os escoceses vêm mostrando uma evolução consistente sob a batuta de Steve Clarke. O treinador já havia liderado o país em duas edições da Eurocopa e, agora, coloca a seleção de volta ao maior palco do futebol mundial.

Os escoceses contam com uma safra talentosa de jogadores que atuam em alguns dos principais clubes da Europa. A grande missão de Clarke é fazer com que essas peças joguem de forma coletiva e entrosada. E os últimos dois amistosos dão fortes indícios de que o trabalho vem dando certo, já que a equipe balançou as redes quatro vezes em cada um deles.

Escalações esperadas para Haiti x Escócia

Escalação esperada do Haiti: Placide, Carlens, Ade, Delcroix, Experience, Bellegarde, Jean-Jacques, Deedson, Providence, Pierrot, Isidor;

Escalação esperada da Escócia: Gunn, Hickey, Hanley, Hendry, Robertson, Doak, McTominay, Ferguson, Christie, Shankland, Adams.

Escócia vive um melhor momento

Os escoceses não devem ser tratados como meros figurantes neste confronto, mesmo sem carregar uma grande bagagem recente em Copas do Mundo. A seleção da Escócia aparece 40 posições à frente do Haiti no ranking da FIFA, um reflexo claro da diferença técnica entre as duas equipes. Além do mais, Clarke estruturou uma equipe extremamente disciplinada taticamente e perigosa no ataque.

Embalados por duas vitórias consecutivas antes desta estreia crucial, os escoceses chegam para o duelo somando três triunfos nos últimos cinco jogos. Na verdade, a equipe europeia sofreu apenas três derrotas nos últimos dez compromissos, um retrospecto bastante animador. Considerando o nível de dificuldade do grupo, a tendência é que a Escócia pressione desde o apito inicial para garantir os três pontos.

Por outro lado, os resultados recentes do Haiti têm sido inconstantes. Os comandados de Migné foram derrotados em duas de suas últimas quatro partidas internacionais. Além disso, a última vitória da equipe contra uma seleção europeia foi diante do Azerbaijão, em março do ano passado, o que sugere que a Escócia pode ser um desafio pesado demais para eles darem conta.

Dica de aposta 1 para Haiti x Escócia: 1X2: Escócia, com odds de 1.51 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Haiti x Escócia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os ataques estão calibrados dos dois lados

O setor ofensivo da Escócia vive uma fase iluminada. Foram oito gols marcados nas últimas duas partidas e 12 nos cinco compromissos anteriores. Com uma excelente média de 2,5 gols por jogo, a expectativa é de que os comandados de Clarke balancem as redes pelo menos duas vezes na madrugada de domingo.

O Haiti também não tem deixado a desejar no ataque, anotando oito gols em seus últimos cinco jogos internacionais. Eles mostraram sua força ao balançar as redes quatro vezes contra a Nova Zelândia, provando que têm totais condições de furar o bloqueio escocês. Como a Escócia sofreu cinco gols em suas últimas cinco exibições, a seleção haitiana chega confiante de que pode deixar a sua marca.

O mercado de "Ambas Marcam" foi vencedor em dois dos últimos três jogos do Haiti, enquanto cinco das últimas oito partidas da Escócia terminaram com gols dos dois lados. Levando em conta o peso da estreia no Gillette Stadium, em Boston, a nossa expectativa é de um jogo com redes balançando de lado a lado.

Dica de aposta 2 para Haiti x Escócia: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.01 na bet365.

Temos uma seleção de alto valor no mercado de marcadores

A Escócia conta com um poder de fogo respeitável, tendo Lawrence Shankland e Che Adams como principais referências no ataque. Ambos marcaram no último compromisso da equipe, com Adams inclusive balançando as redes duas vezes. Por conta disso, as cotações para que eles marquem não apresentam um valor tão atrativo.

Scott McTominay é outro nome que certamente terá papel de destaque neste confronto. O jogador do Napoli também deixou o dele na semana passada, e as casas de apostas já o colocam como uma das principais armas escocesas. Por essa razão, a nossa sugestão é olhar para o lado haitiano e apostar em Wilson Isidor. O atacante defendeu o Sunderland por duas temporadas e marcou seis gols em 32 participações na Premier League nesta temporada.

Na semana passada, ele provou o que pode fazer quando recebe uma oportunidade, abrindo o placar para a sua seleção. Isidor balançou as redes quatro vezes em suas últimas nove exibições por clube e seleção – vale destacar que ele começou entre os titulares em apenas três desses confrontos. Como a expectativa é de que ele comece jogando desta vez, vale a pena fazer uma fezinha para ele marcar a qualquer momento.