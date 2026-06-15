Palpite Espanha x Cabo Verde - Copa do Mundo 2026 - 15/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória dos favoritos ao título na estreia, com Mikel Oyarzabal abrindo o placar.

Dicas de apostas para Espanha x Cabo Verde:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 2x0 Cabo Verde;

Palpite de artilheiros: Espanha – Mikel Oyarzabal (2x).

A Espanha não sabe o que é perder no tempo regulamentar desde o revés em um amistoso contra a Colômbia, ainda na preparação para a Euro 2024. Os espanhóis passaram sem sustos pelas Eliminatórias para esta Copa do Mundo, mas tropeçaram com empates diante de Iraque e Egito em amistosos recentes. No último teste antes do Mundial, La Roja venceu o Peru por 3x1 em Puebla.

Independentemente do resultado, esta será uma ocasião histórica para Cabo Verde, que faz a sua primeira partida em uma Copa do Mundo na história. A vitória por 3x0 sobre a Sérvia no mês passado mostra que os estreantes do torneio não podem ser totalmente descartados no Grupo H. Por outro lado, a seleção africana venceu apenas dois dos seus seis jogos desde que carimbou o passaporte para o Mundial.

Escalações esperadas para Espanha x Cabo Verde

Escalação esperada da Espanha: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Llorente, Rodri, Fabian, Pedri, Olmo, Oyarzabal, Ferran;

Escalação esperada de Cabo Verde: Vozinha, Diney, L. Costa, Lopes, Moreira, D. Duarte, Lenini, Cabral, Monteiro, Mendes, Livramento.

Oyarzabal abrirá o placar em Atlanta

A Espanha espera contar com Nico Williams e Lamine Yamal para a estreia após problemas físicos. No entanto, o técnico Luis de la Fuente pode preferir não arriscar, deixando seus pontas badalados no banco de reservas. Isso consolida Mikel Oyarzabal como a principal arma de gols da Fúria nesta primeira rodada.

O atacante da Real Sociedad vem de uma temporada mágica, balançando as redes 27 vezes em 47 jogos pelo clube e pela seleção. Seus seis gols nas Eliminatórias da Copa foram marcados a uma média impressionante de um a cada 74 minutos.

Oyarzabal abriu o placar nos primeiros 15 minutos de jogo em duas das seis partidas da Espanha naquela campanha. Além disso, ele marcou logo aos dois minutos no último amistoso contra o Peru. Apostar no jogador de 29 anos para inaugurar o marcador diante de Cabo Verde surge como uma excelente opção de valor, com uma probabilidade implícita de 30,3%.

Dica de aposta 1 para Espanha x Cabo Verde: Mikel Oyarzabal marca primeiro, com odds de 3.30 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanha x Cabo Verde nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Estreantes estarão focados em segurar o placar

Cabo Verde chega ao lado de Curaçao e Haiti como um dos grandes azarões desta Copa do Mundo. No entanto, há bons motivos para acreditar que os cabo-verdianos serão mais competitivos do que outras seleções de menor expressão.

O futebol africano conta com uma excelente competitividade atualmente, e Cabo Verde terminou quatro pontos à frente de Camarões — figurinha carimbada em Copas — no seu grupo das Eliminatórias. Os Tubarões Azuis sofreram apenas 0,8 gol por 90 minutos naquela campanha. Além disso, o mercado de "Ambas Marcam" bateu em apenas 30% dos jogos, evidenciando uma defesa que vende caro os gols.

A Espanha é um adversário de outro patamar, mas com Williams e Yamal longe das condições físicas ideais, uma goleada histórica não é favas contadas. Cabo Verde não sofreu gols em seus dois últimos amistosos. Seis das últimas sete exibições da equipe terminaram com menos de 3,5 gols, o que justifica o valor em apostar um cenário parecido em Atlanta.

Dica de aposta 2 para Espanha x Cabo Verde: Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 1.87 na bet365.

Fabián Ruiz brilhará no meio-campo

A expectativa é de que a Espanha domine a posse de bola do início ao fim. Com Rodri ditando o ritmo como primeiro volante, Pedri e Fabián Ruiz terão total liberdade para pisar na área e municiar o ataque.

Fabián tem sido um dos heróis silenciosos desta vitoriosa geração espanhola nos últimos anos. O jogador do PSG encheu os olhos com dois gols e duas assistências em seis jogos na Euro 2024. Mesmo tendo disputado apenas duas partidas das Eliminatórias da Copa por conta de uma lesão, ele ainda conseguiu distribuir uma assistência.

Apesar dos problemas físicos, o meio-campista manteve uma média de um passe para gol a cada 283 minutos no Campeonato Francês nesta temporada. Ele deve chegar voando e descansado para o Mundial, já que foi titular em apenas 21 partidas somando a liga local e a Champions League. Isso deve ajudá-lo a ditar o ritmo na América do Norte, abrindo muito valor para que ele dê uma assistência logo na estreia.