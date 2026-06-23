Palpite Colômbia x RD Congo

Veja os palpites para a partida entre Colômbia x RD Congo, válida pela Copa do Mundo, nesta terça-feira (23), às 23h.

Melhores palpites para Colômbia x RD Congo

Nossa análise: Momentos das equipes

Por mais que tenha enfrentado um desafio maior do que originalmente esperado, a Seleção Colombiana cumpriu as expectativas ao bater o Uzbequistão na estreia pelo placar de 3 a 1, começando a Copa do Mundo com o pé direito, um feito não tão comum para equipes sul-americanas nesta edição.

Tendo saído atrás do placar logo cedo e encarando o desafio extra que isso produz, a República Democrática do Congo conseguiu uma das maiores zebras desta Copa do Mundo ao ir buscar o empate contra Portugal por 1 a 1 na primeira rodada.

Prováveis escalações de Colômbia e RD Congo

Colômbia: Ospina, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Perna, Rios, Arias, Rodríguez, Diaz e Suárez

RD Congo: M’Pasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapualdi, Masuaku, Moutousammy, Mukau, Kayembe, Bakambu e Wissa

Seleção Colombiana não pecará por passividade

Nada tira ou diminui o mérito do Congo no empate na primeira rodada contra a fortíssima Seleção Portuguesa. O que potencialmente difere aquela partida do duelo entre Colômbia e Congo é o quão mais agressiva será a equipe colombiana na sua postura.

Batendo o Uzbequistão na primeira rodada, a Colômbia foi disparadamente a equipe dessa chave que mais finalizou na primeira rodada e a sua qualidade no terço final garante que esse provável volume de jogo não seja desperdiçado.

Palpite 1 Colômbia x RD Congo: Vitória da Colômbia, com odds de 1.57 na BetBoom

Veja odds para resultado da partida

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Luis Díaz carrega o piano no ataque

A qualidade colombiana no sistema ofensivo começa e termina com a verticalidade de Luis Díaz, que se estabeleceu ainda mais como um dos grandes pontas do futebol europeu na última temporada, participando de 45 gols em 51 jogos com a camisa do Bayern de Munique.

Atualmente, naquele que pode ser considerado o auge de sua carreira, Diaz foi fundamental na vitória na estreia da Copa do Mundo diante da Seleção Uzbeque, participando diretamente de dois dos três gols colombianos.

Palpite 2 Colômbia x RD Congo: Luis Diaz marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 1.83 na BetBoom

Congo deverá lidar com um número de finalizações superior

Talvez tão surpreendente quanto o empate entre Congo e Portugal seja o fato de a Seleção Portuguesa ter terminado a partida com menos finalizações. Logo cedo, Portugal sinalizou o contentamento em administrar a vantagem que tinha adquirido, impactando esses números até mais do que necessariamente uma limitação completa do Congo das possibilidades de finalizações do seu oponente.

Mesmo depois do empate do Congo minutos antes do intervalo, a postura de Portugal não cresceu tanto em agressividade.

Do outro lado do grupo, também realizando um jogo competitivo diante do Uzbequistão, a Seleção Colombiana tentou 15 dos 23 chutes da partida, a melhor marca desta chave, marca relativamente próxima da média de finalizações que a Colômbia teve nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.