Palpite Canadá x Catar - Copa do Mundo 2026 - 18/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Canadá se inspire no empate heroico na estreia para superar o Catar.

Dicas de apostas para Canadá x Catar:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Canadá 2x0 Catar;

Palpite de artilheiros: Canadá – Jonathan David, Tanitoluwa Oluwaseyi.

O Grupo B da Copa do Mundo de 2026 está totalmente aberto após a primeira rodada, com os dois jogos terminando em empate. Como resultado, as quatro seleções ainda têm chances reais de classificação para a fase de dezesseis-avos de final.

Portanto, esta é uma oportunidade crucial para um dos países-sedes impor respeito no restante do torneio.

A seleção canadense entrou em campo na primeira rodada como clara favorita, mas se viu atrás no placar logo aos 21 minutos de jogo. Os comandados de Jesse Marsch mostraram poder de reação e arrancaram o empate a 12 minutos do fim, deixando o grupo totalmente embolado.

O Canadá busca sua primeira vitória na história das Copas do Mundo. Se conseguirem terminar na liderança do grupo, jogarão as fases de dezesseis-avos e oitavas de final em Vancouver.

O Catar chega embalado após conquistar seu primeiro ponto na história das Copas na rodada de abertura. Os Al-Annabi surpreenderam a Suíça na Califórnia, balançando as redes aos quatro minutos dos acréscimos para buscar o empate.

Os comandados de Julen Lopetegui ganham confiança após empatarem os últimos dois compromissos, mas arrancar uma vitória contra os donos da casa será uma missão das mais difíceis.

Escalações esperadas para Canadá x Catar

Escalação esperada do Canadá: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar, David, Oluwaseyi;

Escalação esperada do Catar: Abunada, Al Oui, Miguel, Khoukhi, Al Amin, Gaber, Madibo, Laye, Edmilson Junior, Afif, Abdurisag.

Anfitriões estão prontos para aproveitar a falta de poder ofensivo do Catar

O gol de empate tardio do Canadá na estreia estendeu a invencibilidade da equipe para nove partidas. No entanto, os donos da casa venceram apenas três desses confrontos, com os outros seis terminando em igualdade.

Jogar em Vancouver certamente será um trunfo para o Canadá garantir os três pontos contra o Catar.

Eles venceram os últimos quatro jogos no BC Place, com um placar agregado avassalador de 17x2. Outro bom presságio para os canadenses é que sua última vitória foi justamente contra uma seleção asiática, superando o Uzbequistão por 2x0 no início deste mês.

Por outro lado, o Catar amarga um jejum de sete partidas sem vencer, um retrospecto que passa longe de inspirar confiança.

Quatro desses tropeços foram derrotas, e o único confronto direto na história entre as duas seleções terminou com vitória canadense em 2022. Além disso, o Catar passou em branco em três de suas últimas quatro partidas.

A defesa dos anfitriões vem sendo um verdadeiro ferrolho, sofrendo mais de um gol em apenas uma das últimas 17 partidas internacionais.

Sete dos últimos 10 jogos dos canadenses terminaram com apenas uma equipe balançando as redes (ou nenhuma). Como resultado, esperamos que os comandados de Marsch vençam sem ter a defesa vazada.

Dica de aposta 1 para Canadá x Catar: 1X2: Canadá & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.83 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Canadá x Catar nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos um jogo com poucos gols

Tradicionalmente, os jogos de ambas as equipes costumam ter placares magros. Vale destacar que o único gol marcado pelo Catar em suas últimas quatro partidas foi um gol contra.

A equipe vem sofrendo muito no terço final do campo, um problema que Lopetegui precisa corrigir imediatamente se quiser ter alguma chance neste confronto.

Pelo lado da seleção asiática, cinco de seus últimos seis jogos tiveram menos de três gols. Enquanto isso, 10 das últimas 11 partidas do Canadá terminaram com menos de três gols.

Com os donos da casa empurrados por uma torcida fanática, a tendência é que dominem as ações desde o apito inicial e anulem o ataque adversário.

Dica de aposta 2 para Canadá x Catar: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.99 na bet365.

É hora de Jonathan David brilhar

Cyle Larin foi o cara que balançou as redes quando mais importava na última sexta-feira, precisando de apenas 14 minutos em campo.

No entanto, a grande estrela do Canadá é, sem dúvidas, Jonathan David. O atacante da Juve não viveu sua melhor temporada por clubes, mas sua qualidade técnica é indiscutível.

Seus números contra a Bósnia e Herzegovina sugerem que é apenas uma questão de tempo para ele estufar as redes.

David liderou as estatísticas daquele jogo com três finalizações (empatado no topo) e foi quem mais finalizou de dentro da área (3).

Como desperdiçou uma chance clara no último jogo, ele deve entrar com sangue nos olhos para se redimir desta vez. Por isso, nosso palpite é que David deixe sua marca no placar.