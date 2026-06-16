Palpite Iraque x Noruega - Campeonato - 16/06/2026

O Iraque está de volta ao cenário mundial pela primeira vez desde 1986. Enquanto isso, a Noruega também retorna à fase final de uma Copa do Mundo após um longo jejum de 28 anos.

Dicas de apostas para Iraque x Noruega:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Iraque 0x3 Noruega;

Palpite de artilheiros: Noruega – Haaland 2x, Sorloth.

Duas seleções que passaram um longo período longe da fase final da Copa do Mundo finalmente voltam a campo no Gillette Stadium, em Foxborough, para a estreia do Grupo I.

Os Leões da Mesopotâmia garantiram sua vaga na fase final do mundial deste ano pelo caminho mais difícil. Eles superaram uma verdadeira maratona nas Eliminatórias Asiáticas para chegar à repescagem. O Iraque enfrentou a Bolívia no playoff intercontinental, eliminando os bolivianos com uma vitória apertada por 2x1.

A preparação nos amistosos tem sido surpreendentemente animadora para o Iraque, comandado pelo técnico australiano Graham Arnold. Os iraquianos seguraram um empate por 1x1 contra a Espanha no início deste mês, o que deu uma grande injeção de confiança na equipe.

Por outro lado, a Noruega teve uma campanha impecável rumo ao mundial deste ano. A equipe de Ståle Solbakken registrou 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, balançando as redes 37 vezes ao longo do percurso. Isso incluiu vitórias acachapantes por 4x1 e 3x0 sobre a Itália.

Em seus testes preparatórios, a Noruega derrotou a Suécia em março e empatou por 1x1 com o Marrocos, semifinalista da Copa de 2022. Com França e Senegal também no Grupo I, ambos os lados sabem muito bem a importância de começar somando três pontos.

Escalações esperadas para Iraque x Noruega

Escalação esperada do Iraque: Hassan, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Amyn, Iqbal, Al-Ammari, Bayesh; Hussein, Al-Hamadi;

Escalação esperada da Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Thorstvedt; Sørloth, Haaland, Nusa.

Noruega vai vencer sem sofrer gols

Embora o setor ofensivo da Noruega tenha roubado a cena nas Eliminatórias, a defesa também quase não foi ameaçada. Nomes como Torbjørn Heggem e Kristoffer Ajer funcionaram como uma verdadeira muralha diante do gol de Ørjan Nyland. Eles sofreram apenas cinco gols em oito partidas, sendo que a Itália marcou apenas uma vez nos dois confrontos entre as seleções.

Antes do amistoso preparatório contra a Espanha, o Iraque tinha conseguido marcar apenas três gols nas cinco partidas anteriores. Eles acumularam empates sem gols contra Argélia e Jordânia na Copa Árabe em dezembro passado. É seguro dizer que a classificação iraquiana foi construída com base na disciplina defensiva, e não no brilho do ataque.

Os noruegueses aparecem com odds esmagadas no mercado 1X2. Apesar disso, podemos apostar na vitória deles sem sofrer gols, uma linha com probabilidade estimada de 54,65%. Este é o palpite de maior valor do nosso trio de palpites para Iraque x Noruega.

Dica de aposta 1 para Iraque x Noruega: 1X2: Noruega & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.83 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Iraque x Noruega nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Haaland brilhará em sua estreia na Copa do Mundo

Erling Haaland esperou a carreira inteira por uma noite como esta. Tudo indica que o atacante do Manchester City vai deixar sua marca no maior palco do futebol mundial. O craque de 25 anos marcou 16 gols nas Eliminatórias — o dobro de qualquer outro jogador na Europa —, incluindo cinco gols em uma única partida contra a Moldávia.

Sendo agora o maior artilheiro da história de seu país, com 55 gols pela seleção, Haaland chega à sua primeira Copa do Mundo na melhor fase da vida. Gols em dose dupla e hat-tricks foram rotina em sua campanha nas Eliminatórias, e os zagueiros do Iraque nunca enfrentaram nada parecido com a sua combinação de velocidade e força física no futebol asiático.

O mercado de "marcador a qualquer momento" oferece pouco valor para um favorito tão destacado. Buscar uma cotação maior para Haaland balançar as redes duas ou mais vezes é a jogada mais inteligente, com uma probabilidade de apenas 28,57%.

Dica de aposta 2 para Iraque x Noruega: Erling Haaland marca +2 gols, com odds de 3.50 na bet365.

Sørloth também balançará as redes

Como segundo atacante da Noruega, Alexander Sørloth é um parceiro de ataque de altíssimo nível para Haaland. Ele marcou 13 gols em sua campanha nacional pelo Atlético de Madrid e representa uma ameaça aérea constante para a seleção.

A parceria de Sørloth com Haaland foi extremamente produtiva durante a campanha das Eliminatórias. Sørloth se beneficiou imensamente dos espaços extras criados pelo fato de os defensores adversários dobrarem a marcação em cima de Haaland.

No sistema de três atacantes de Solbakken, Sørloth atacará a segunda trave implacavelmente nas jogadas de bola parada. Essa é uma fraqueza conhecida dos iraquianos, que costumam apenas olhar a bola e não têm o vigor físico necessário para lidar com centroavantes de referência. Com uma cotação próxima a 2.00, apoiar o gigante atacante para também deixar o seu fecha as nossas escolhas com chave de ouro.