Odds para a Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2026: principais favoritos

De jogos sem sofrer gols a defesas de pênalti, veja como estão se desenhando as odds para a Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2026.

Vários fatores influenciam as odds para o Melhor Goleiro da Copa do Mundo de 2026. O nível do goleiro importa, mas a solidez da defesa à sua frente também é fundamental. O mercado de apostas no Goleiro da Copa do Mundo de 2026 favorece bastante as seleções que devem chegar às quartas de final ou até às semifinais. Afinal, mais jogos significam mais oportunidades para impressionar.

Goleiros com grande potencial para passar partidas sem sofrer gols, que dominam a grande área e que defendem pênaltis decisivos contribuem para o valor das cotas. Atuações de grande impacto no mata-mata costumam decidir o prêmio, então leve isso em consideração ao fazer seus palpites para a Luva de Ouro de 2026.

Aqui, estão os atuais favoritos nas odds para a Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2026. Vamos detalhá-los a seguir, junto com algumas opções de valor e de azarões. Você também encontrará dicas práticas para ajudar a fazer escolhas mais inteligentes no mercado de apostas para o Goleiro da Copa do Mundo de 2026.

Odds atualizadas para a Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2026: principais favoritos

Jogador Seleção Odds na bet365 Notas Emiliano Martinez Argentina 5.00 Goleiro dos atuais campeões Unai Simon Espanha 5.50 Titular dos favoritos ao título Alisson Becker Brasil 6.00 Goleiro de elite sob as traves Mike Maignan França 7.00 Protegido por uma defesa de classe mundial Jordan Pickford Inglaterra 8.00 Ótimo retrospecto defensivo nas eliminatórias David Raya Espanha 8.00 Em grande fase, mas dificilmente titular

Odds fornecidas pela bet365. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Como funcionam as apostas na Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2026?

O goleiro com o melhor desempenho na Copa do Mundo de 2026 receberá o prêmio Luva de Ouro. Ele não é concedido necessariamente ao goleiro com mais jogos sem sofrer gols, embora isso ajude. Um comitê técnico leva em consideração a qualidade das defesas, a reposição de bola, o domínio da área e o desempenho em momentos decisivos das partidas.

O sucesso da equipe também é crucial. Nos torneios recentes, o vencedor veio de seleções que chegaram pelo menos às semifinais. Um goleiro estrela de uma nação que provavelmente será eliminada na fase de grupos tem menos chances de ganhar os holofotes necessários para ser o escolhido.

É importante lembrar de separar os prêmios. A Luva de Ouro é reservada para o melhor goleiro. A Bola de Ouro vai para o melhor jogador do torneio, a Chuteira de Ouro para o artilheiro, e um prêmio separado reconhece o melhor jogador jovem. Sempre verifique as regras específicas de liquidação de cada casa de apostas para os mercados de Luva de Ouro, pois algumas liquidam com base no prêmio oficial e outras podem oferecer mercados especiais relacionados aos goleiros.

Favoritos à Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2026: análise de cada um dos goleiros

Aqui estão os seis principais candidatos ao prêmio Luva de Ouro na fase final deste torneio. Analisamos como suas odds estão estruturadas e por que as casas de apostas os apontam como favoritos.

Emiliano Martinez: odds de cerca de 5.00 para vencer a Luva de Ouro 2026

O goleiro do Aston Villa é o atual detentor da Luva de Ouro e o favorito geral do mercado.

O sistema defensivo da Argentina é famoso por ser difícil de furar. Eles sofreram apenas 10 gols ao longo de uma longa campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas e perderam apenas duas vezes desde a derrota na estreia do Mundial de 2022. Martínez também é um verdadeiro especialista em disputas de pênaltis, com nove defesas de pênalti na carreira, incluindo pela sua seleção. Esse é o tipo de diferencial que pode decidir este prêmio.

A preocupação fica por conta da linha defensiva à sua frente, com Nicolás Otamendi agora com 38 anos, Nicolás Tagliafico com 33, e o zagueiro do Tottenham, Cristian Romero, chegando lesionado para o torneio. Embora um caminho teoricamente fácil na fase de grupos possa ajudá-los, suas odds baixas oferecem pouco valor de aposta.

Unai Simon: odds de cerca de 5.50 para vencer a Luva de Ouro 2026

Simón deve ganhar a disputa com David Raya para ser o titular da Espanha, uma das grandes favoritas antes do torneio. Sua temporada por clubes foi complicada, terminando com uma porcentagem de defesas de cerca de 67% em um ano em que o Athletic Bilbao costumava sofrer gols com frequência. Simón e o Bilbao conseguiram apenas seis jogos sem sofrer gols nas 37 partidas em que ele esteve sob as traves.

No entanto, Simón se beneficia muito da proposta tática da Espanha. Eles gostam de manter a posse de bola, limitando as oportunidades de ataque do adversário. Isso significa que Simón deve enfrentar menos chutes do que a maioria dos goleiros neste torneio. Caso eles façam uma campanha longa e acumulem muitos jogos sem sofrer gols, Simón estará em uma excelente posição para levar o prêmio.

Alisson Becker: odds de cerca de 6.00 para vencer a Luva de Ouro 2026

Alisson continua sendo um dos goleiros de elite do futebol mundial e deve ser o titular do Brasil, à frente de Ederson. Sua reposição de bola, imposição na área e postura tranquila em jogos de alta pressão são de nível mundial.

Nesta temporada, ele teve oito jogos sem sofrer gols em 26 partidas na Premier League pelo Liverpool, o que o colocou no percentil 81 da divisão. Em Copas do Mundo anteriores, o Brasil perdeu apenas um jogo com Alisson sob as traves, sofrendo apenas cinco gols em nove partidas de Copa do Mundo.

O caminho do Brasil passa por um grupo complicado que inclui o Marrocos, então eles serão testados logo de cara. Se o Brasil se encaixar e avançar com tranquilidade, Alisson é exatamente o tipo de goleiro que este prêmio custuma consagrar, e suas odds estão em uma faixa justa para um dos principais candidatos.

Mike Maignan: odds de cerca de 7.00 para vencer a Luva de Ouro 2026

Apesar de uma campanha coletiva decepcionante com o Milan, Maignan teve uma boa temporada pessoal. Ele acumulou 13 jogos sem sofrer gols na Serie A, registrando uma porcentagem de defesas de quase 78%. Isso é muito superior aos números de Unai Simón, da Espanha. Ele também liderou as estatísticas entre os goleiros da Serie A em gols evitados, impedindo 10,53 gols ao longo da temporada.

Maignan também é protegido por uma das melhores defesas do futebol mundial no momento. Estrelas francesas como William Saliba, Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté darão muita proteção a Maignan. Na campanha das Eliminatórias para a Copa do Mundo, eles registraram juntos um gols esperados contra (xGA) de apenas 3,8 em seis jogos. Isso representa um xG por finalização de apenas 0,19.

O ponto de atenção é o sorteio: a França está no grupo mais difícil, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque, então os primeiros jogos sem sofrer gols terão que ser conquistados a duras penas.

Jordan Pickford: odds de cerca de 8.00 para vencer a Luva de Ouro 2026

O enigmático goleiro da Inglaterra, Jordan Pickford, é o número um consolidado do English Team há vários anos. Ele tem muita presença entre as traves e traz um ótimo histórico em cobranças de pênalti, somando 11 defesas em torneios nacionais ao longo da carreira. Ele também defendeu quatro dos 14 pênaltis que enfrentou em disputas por grandes torneios de seleções.

A Inglaterra não sofreu um único gol em sua campanha de classificação para a fase final deste torneio. Eles também registraram o menor xGA (0,43) por jogo entre todas as equipes nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. No entanto, também devemos contextualizar isso reconhecendo o grupo extremamente frágil da Inglaterra (Albânia, Sérvia, Letônia e Andorra).

Pickford se beneficia de jogar atrás de uma linha defensiva sólida. Um sorteio de grupo teoricamente favorável com Gana, Panamá e Croácia pode inflar suas estatísticas de jogos sem sofrer gols logo no início do torneio. O risco é o de sempre: as chances de progresso da Inglaterra. Esta escolha depende tanto do avanço da Inglaterra para as semifinais ou além quanto do próprio Pickford.

David Raya: odds de cerca de 8.00 para vencer a Luva de Ouro 2026

Raya chega à América do Norte em excelente forma, tendo desempenhado um papel fundamental no título do Arsenal na Premier League. Ele faturou sua terceira Luva de Ouro consecutiva na Inglaterra com 19 jogos sem sofrer gols na conta.

Apenas pela capacidade de fazer defesas difíceis, Raya se destaca no futebol mundial hoje. O grande sinal de alerta aqui é o seu papel na seleção espanhola. Com Unai Simón aparentemente preferido como goleiro titular, Raya dificilmente deve começar jogando.

Um goleiro reserva tem chances quase nulas de vencer este prêmio. A menos que a hierarquia mude nos amistosos de preparação, suas odds no mercado de Melhor Goleiro da Copa do Mundo de 2026 parecem mais uma armadilha do que uma aposta de valor.

Apostas de valor e opções de azarões para a Luva de Ouro 2026

Não é uma regra que o vencedor da Luva de Ouro represente os campeões da Copa do Mundo. Na verdade, o goleiro de uma surpresa que chegue às quartas de final ou semifinais pode facilmente entrar na briga. Seja por uma sequência de jogos sem sofrer gols ou por heroísmo em disputas de pênalti, esses tipos de histórias costumam chamar a atenção do comitê. Aqui estão três apostas de valor para considerar:

Apostas de Valor

Diogo Costa: odds de cerca de 11.00

Titular absoluto de Portugal, Costa é uma escolha inteligente. Ele esbanja confiança entre as traves e é um goleiro agressivo nas defesas. Ele também somou 21 jogos sem sofrer gols em 33 partidas da Liga Portugal pelo Porto nesta temporada.

Seu país, com a ajuda de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, tem boas chances de ir longe no mata-mata. Isso daria a Costa a maior vitrine para impressionar o comitê técnico. Os atributos de goleiro-líbero de Costa e seu trabalho no um contra um combinam perfeitamente com uma equipe que joga com linhas altas.

Matt Freese: odds de cerca de 41.00

Grande parte das atenções estará voltada para os coanfitriões, os EUA, neste torneio. É por isso que o titular Matt Freese vale uma aposta de valor. Ele registrou 71% de aproveitamento em defesas na MLS pelo New York City na última temporada.

Diante de grandes e barulhentas torcidas locais, um goleiro pode crescer muito no meio do jogo. A seleção norte-americana de Mauricio Pochettino tem chances reais de chegar ao mata-mata. O fator casa muitas vezes pode esticar a campanha de uma equipe na Copa do Mundo muito além do que o mercado de apostas prevê.

Sergio Rochet: odds de cerca de 67.00

O uruguaio Rochet é o número um indiscutível sob as traves na equipe de Marcelo Bielsa. Eles formam um sistema defensivo muito bem treinado, sofrendo apenas 12 gols em 18 partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Eles terminaram com o saldo de gols empatado como o segundo melhor das Eliminatórias. Os comandados de Bielsa são experientes em complicar a vida de muitas das equipes mais fortes do torneio. Eles chegaram às quartas de final e às oitavas de final em 2018 e 2014, respectivamente.

Rochet pode ser crucial para ajudar os uruguaios a arrancar alguns resultados positivos. Com odds altas, ele é uma opção séria de each-way (vencedor e colocado), especialmente se o Uruguai tiver um bom desempenho no mata-mata.

Goleiros de destaque de outras regiões

Também destacamos um trio de goleiros de equipes de seleções menos cotadas que aparecem no torneio. Se você gosta de apostar em azarões, aqui estão alguns nomes para considerar como candidatos à Luva de Ouro caso suas nações surpreendam.

Yassine Bounou (Marrocos): odds de cerca de 81.00

Bounou é o candidato natural para ser o número um do Marrocos neste torneio. Ele é um jogador com desempenho comprovado em grandes competições e tem um histórico sólido em disputas de pênalti.

Marrocos tem um histórico de quebrar prognósticos, tendo chegado às semifinais na Copa do Mundo de 2022. Eles têm uma fase de grupos difícil, mas se conseguirem chegar ao mata-mata, tudo é possível com um goleiro acostumado a operar os milagres que este prêmio costuma consagrar.

Zion Suzuki (Japão): odds de cerca de 81.00

Suzuki é o franco favorito para começar como titular no gol do Japão. Ele também é um dos goleiros mais bem avaliados do futebol mundial no momento. Ele aprimorou seus reflexos durante sua passagem pela Serie A italiana. Ele teve uma taxa de 25% de jogos sem sofrer gols pelo Parma na temporada 25-26, apesar de seu clube ter terminado apenas em 12º lugar no campeonato.

O Japão é cotado com boas chances de se classificar em seu grupo, e uma linha defensiva de três zagueiros bem ensaiada deve ajudar a causa. Eles passaram sem sofrer gols em um amistoso recente contra a Inglaterra.

Edouard Mendy (Senegal): odds de cerca de 101.00

Mendy é um dos goleiros mais imponentes do futebol africano na atualidade. Ele é o experiente titular de Senegal para o torneio. Não há dúvida de que o elenco senegalês tem talento para chegar ao mata-mata. Uma boa campanha no mata-mata (oitavas e quartas) poderia catapultar Mendy para os holofotes caso ele consiga parar uma seleção favorita.

Dicas de estratégia para apostar nos mercados de melhor goleiro da Copa do Mundo 2026

Apostar nas odds da Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2026 exige encontrar um goleiro que entregue uma atuação individual extraordinária e que faça parte de um sistema defensivo sólido. Aqui estão algumas das coisas mais importantes a considerar ao fazer seus palpites para a Luva de Ouro 2026:

Foque em goleiros de seleções com maior probabilidade de chegar às semifinais — ou até à final.

Procure por países com ótimos retrospectos defensivos e uma organização tática clara lá atrás.

Goleiros famosos por serem especialistas em pegar pênaltis merecem atenção, pois costumam roubar as manchetes.

Fique de olho nas últimas notícias de lesões de goleiros e defensores para evitar apostar em arqueiros com uma linha de zaga desfigurada ou instável à sua frente.

Monitore as mudanças táticas e veja quão entrosada está a linha de defesa de uma equipe.

Fuja de equipes que sofrem um alto volume de finalizações, mesmo que vençam os jogos.

Não aposte em um goleiro apenas pela reputação — especialmente se a sua seleção não tiver um caminho realista no mata-mata.

Perguntas frequentes sobre apostas na Luva de Ouro da Copa do Mundo 2026

O que é o prêmio Luva de Ouro na Copa do Mundo de 2026?

A Luva de Ouro é o prêmio concedido ao goleiro de melhor desempenho no torneio. A escolha é feita por um comitê técnico que define o vencedor após a final, com base no desempenho geral e não apenas em estatísticas específicas.

Como é determinado o vencedor da Luva de Ouro?

A decisão final cabe ao comitê técnico. Ainda assim, eles levam em conta tudo, desde os jogos sem sofrer gols e a qualidade das defesas até a reposição de bola e o domínio geral da grande área. O desempenho em momentos decisivos, especialmente nas fases de mata-mata, também pode ser crucial.

Jogos sem sofrer gols garantem a Luva de Ouro?

Não, mas certamente ajudam. Um goleiro com menos jogos sem sofrer gols ainda pode faturar a Luva de Ouro se protagonizar atuações maiores e mais memoráveis por uma seleção que avance bastante na competição.

Um goleiro de uma seleção que não é favorita pode ganhar a Luva de Ouro?

Sim, o goleiro de uma surpresa que chegue às quartas de final ou semifinais pode sair vencedor se desempenhar um papel fundamental. Ele pode entregar exibições de destaque com defesas espetaculares ou heroísmo nos pênaltis — fatores que mudam completamente o cenário nas odds para a Luva de Ouro da Copa do Mundo 2026.

Qual é o melhor momento para apostar na Luva de Ouro?

Muitos apostadores preferem o período que antecede o início do torneio. É nessa janela que as odds refletem as incertezas sobre o avanço das equipes, mas as cotações costumam ser mais generosas. Outros apostadores, mais avessos ao risco, preferem esperar o término da fase de grupos para entender quais seleções despontam para uma campanha longa e quais goleiros estão em melhor forma.